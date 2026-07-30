A FIFA a FIFA Forward Enterprise, röviden FFE elnevezésű kereskedelmi társaság létrehozását tervezi. Az új cégben vonná össze a világszövetség kereskedelmi jogainak értékesítését – egyebek mellett a közvetítési, szponzorációs, jegyértékesítési és licencjogokat –, valamint a FIFA tornáinak operatív lebonyolításához kapcsolódó feladatokat.

Csalóka Gianni Infantino (balra) és Aleksander Ceferin kézfogása: nincs minden rendben a FIFA és az UEFA között

Fotó: Pau Barrena/AFP

A FIFA ötlete

A terv szerint a külső befektetők kisebbségi, irányítást nem biztosító tulajdonrészt vásárolhatnának az új vállalatban. A FIFA akár 4,2 milliárd dollárnyi tőkét is bevonna, miközben az FFE becsült értékét mintegy 20 milliárd dollárra teszi. A konstrukció még nem végleges: azt a FIFA tagszövetségeinek és döntéshozó testületeinek is jóvá kell hagyniuk.

A világszövetség szerint a projekt négy év alatt több mint tízmilliárd dollárnyi fejlesztési forrást teremthetne a labdarúgás számára. A FIFA azt ígéri, hogy a jelenleg tervezett nyolcmillió dollárról húszmillióra emelné a 211 tagszövetségnek a 2027 és 2030 közötti ciklusban járó támogatást. A tagországok emellett nagyobb beruházásokhoz további, egyszeri forráshoz is juthatnának.

Gianni Infantino szerint az új modell segítené a labdarúgás világszintű fejlesztését, és lehetővé tenné, hogy a sportág kereskedelmi sikereiből több pénz jusson vissza a kevésbé tehetős tagszövetségekhez.

Az UEFA szerint a futball nem eladó

Az UEFA rendkívül élesen reagált az elképzelésre. Az európai szövetség szerint a FIFA terve átlépett egy olyan határt, amelyet a labdarúgás irányító szervezeteinek soha nem lenne szabad.

A labdarúgás lelke és irányítása nem árucikk, különösen nem akkor, ha teljes az átláthatatlanság azt illetően, hogy ki húzhat ebből anyagi hasznot. Senki sem tulajdonosa a labdarúgásnak. Nem a FIFA joga, hogy eladja azt

– fogalmazott az UEFA.

Az európai szövetség nemcsak a magántőke bevonását kifogásolja, hanem azt is, ahogyan a terv nyilvánosságra került. A Sky Sports értesülése szerint az angol szövetség sem tudott előzetesen az elképzelésről, noha képviselői a világbajnokság döntője előtt New Yorkban találkoztak a FIFA vezetőivel. Az európai tagszövetségek ezért rendkívüli egyeztetésre készültek.