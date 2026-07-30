A FIFA a FIFA Forward Enterprise, röviden FFE elnevezésű kereskedelmi társaság létrehozását tervezi. Az új cégben vonná össze a világszövetség kereskedelmi jogainak értékesítését – egyebek mellett a közvetítési, szponzorációs, jegyértékesítési és licencjogokat –, valamint a FIFA tornáinak operatív lebonyolításához kapcsolódó feladatokat.
A FIFA ötlete
A terv szerint a külső befektetők kisebbségi, irányítást nem biztosító tulajdonrészt vásárolhatnának az új vállalatban. A FIFA akár 4,2 milliárd dollárnyi tőkét is bevonna, miközben az FFE becsült értékét mintegy 20 milliárd dollárra teszi. A konstrukció még nem végleges: azt a FIFA tagszövetségeinek és döntéshozó testületeinek is jóvá kell hagyniuk.
A világszövetség szerint a projekt négy év alatt több mint tízmilliárd dollárnyi fejlesztési forrást teremthetne a labdarúgás számára. A FIFA azt ígéri, hogy a jelenleg tervezett nyolcmillió dollárról húszmillióra emelné a 211 tagszövetségnek a 2027 és 2030 közötti ciklusban járó támogatást. A tagországok emellett nagyobb beruházásokhoz további, egyszeri forráshoz is juthatnának.
Gianni Infantino szerint az új modell segítené a labdarúgás világszintű fejlesztését, és lehetővé tenné, hogy a sportág kereskedelmi sikereiből több pénz jusson vissza a kevésbé tehetős tagszövetségekhez.
Az UEFA szerint a futball nem eladó
Az UEFA rendkívül élesen reagált az elképzelésre. Az európai szövetség szerint a FIFA terve átlépett egy olyan határt, amelyet a labdarúgás irányító szervezeteinek soha nem lenne szabad.
A labdarúgás lelke és irányítása nem árucikk, különösen nem akkor, ha teljes az átláthatatlanság azt illetően, hogy ki húzhat ebből anyagi hasznot. Senki sem tulajdonosa a labdarúgásnak. Nem a FIFA joga, hogy eladja azt
– fogalmazott az UEFA.
Az európai szövetség nemcsak a magántőke bevonását kifogásolja, hanem azt is, ahogyan a terv nyilvánosságra került. A Sky Sports értesülése szerint az angol szövetség sem tudott előzetesen az elképzelésről, noha képviselői a világbajnokság döntője előtt New Yorkban találkoztak a FIFA vezetőivel. Az európai tagszövetségek ezért rendkívüli egyeztetésre készültek.
A FIFA ugyanakkor hangsúlyozza, hogy nem magát a világszövetséget és nem a sportág irányítását adná el. A szervezet állítása szerint továbbra is kizárólag a FIFA döntene a versenysorozatokról, a nemzetközi mérkőzésnaptárról, valamint valamennyi sportszakmai és szabályozási kérdésről. A külső befektetők csak egy FIFA-leányvállalatban szerezhetnének kisebbségi részesedést.
Az UEFA aggodalma mégsem teljesen alaptalan: egy üzleti befektető természetes célja, hogy növelje a bevételeket és a vállalat értékét. Ez közvetve erősítheti a több mérkőzés, a nagyobb létszámú tornák és az újabb értékesíthető műsoridő iránti igényt. Ez azonban egyelőre következtetés és kockázat, nem pedig a FIFA által bejelentett konkrét terv.
Nem először ütköznek össze a magántőke miatt
Infantino korábban is megpróbált külső befektetőket bevonni a FIFA versenyrendszerének átalakításába. 2018-ban egy több milliárd dolláros üzleti tervet szorgalmazott, amely egy kibővített klubvilágbajnokságot és egy új, globális válogatott sorozatot is magában foglalt volna.
A javaslat akkor nem kapott elegendő támogatást a FIFA-n belül, így nem valósult meg. Az UEFA már abban az időszakban is attól tartott, hogy a világszövetség új sorozatai versenytársat teremtenének az európai klub és válogatott tornáknak.
A mostani tervezet ennél óvatosabban fogalmaz: a FIFA kisebbségi és irányítást nem biztosító befektetésről beszél, és hangsúlyozza, hogy a sportszakmai döntések nem kerülnének magánkézbe. Az UEFA reakciója azonban azt mutatja, hogy Európában már önmagában a külső tulajdonosok megjelenését is komoly veszélynek tartják.
Az UEFA a FIFA új szabályozási irányát sem követi
A mostani ügy azért különösen jelentős, mert a FIFA és az UEFA viszonya már korábban is feszült volt. Ezt nemcsak a gazdasági és hatalmi kérdések, hanem a játékszabályok eltérő alkalmazása is szemlélteti.
A FIFA a világbajnokságon hidratációs szünetet alkalmazott, a mérkőzéseket nem kizárólag szélsőséges hőség esetén szakították meg ivószünettel. Az UEFA ezt nem veszi át, az MLSZ pedig az európai szövetség gyakorlatát követve szintén nem alkalmazza a magyar bajnokságokban.
A két nemzetközi szervezet a száj eltakarásának megítélésében sem ugyanazt az utat választotta. A FIFA versenyopciója alapján ez a magatartás bizonyos helyzetekben önmagában kiállítást is érhet, az UEFA és az MLSZ viszont nem alkalmazza ezt a lehetőséget. A kommunikáció szándékos elrejtése sportszerűtlen magatartásként sárga lappal büntethető, az esetleges sértő vagy gyalázkodó kijelentésekről pedig később a fegyelmi testület dönthet.
Az UEFA és az MLSZ ugyancsak elutasította azt a lehetőséget, hogy automatikusan kiállítás járjon annak a játékosnak, aki a játékvezető döntése elleni tiltakozásként elhagyja a játékteret.
Ceferin a vb-döntőt is bojkottálta
A viszony annyira megromlott a felek között, hogy Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke nem vett részt a 2026-os világbajnokság döntőjén. Távolmaradását több, a torna alatt kialakult vita előzte meg.
Az egyik legsúlyosabb ügy Folarin Balogunhoz, az Egyesült Államok válogatottjának támadójához kapcsolódott. Balogunt a Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzésen kiállították, ami automatikus egymeccses eltiltást vont volna maga után, a FIFA azonban később felfüggesztette a büntetést, így a játékos pályára léphetett Belgium ellen.
Az UEFA szerint a döntés szakított a megszokott fegyelmi eljárással, és veszélyes precedenst teremtett.
Az esetet még súlyosabbá tette, hogy sajtóhírek szerint Donald Trump amerikai elnök is kapcsolatba lépett Infantinóval Balogun ügyében. A FIFA döntésének körülményei emiatt a sportág függetlenségével és a külső politikai befolyással kapcsolatban is kérdéseket vetettek fel.
Ceferin állítólag más ügyek miatt is elégedetlen volt a világbajnokság lebonyolításával: vitát okozott a szomáliai játékvezető, Omar Abdulkadir Artan esete, aki nem kapott engedélyt arra, hogy belépjen az Egyesült Államokba, ezért nem vezethetett mérkőzést a tornán. Az UEFA később demonstratív módon őt jelölte ki az európai Szuperkupa játékvezetőjének.
Már nem egyszerű szakmai nézeteltérésről van szó
A FIFA és az UEFA küzdelme mögött két eltérő érdek és két eltérő futballkép áll. A FIFA 211 tagszövetséget képvisel, és arra hivatkozik, hogy a sportág globális bevételeiből a kisebb országoknak is nagyobb részt kell kapniuk. Az UEFA ezzel szemben a világ legerősebb bajnokságait, leggazdagabb klubjait és legértékesebb nemzetközi kupasorozatait fogja össze.
A vita tehát nem pusztán arról szól, hogy létrejön-e egy húszmilliárd dollárra értékelt kereskedelmi vállalat. A valódi kérdés az, hogy meddig terjedhet a magántőke szerepe a labdarúgásban, ki rendelkezhet a legértékesebb versenyek bevételei fölött, és mennyire alakíthatják át az üzleti érdekek a tornák formátumát.
A FIFA szerint az új modell több pénzt juttatna vissza a sportágba. Az UEFA szerint viszont a futball irányítása nem tehető eladható vagyonelemmé. A két fél közötti konfliktus ezért aligha ér véget az FFE-ről szóló döntéssel: a következő években a pénzügyi rendszer, a versenynaptár és a játékszabályok alkalmazása miatt is újabb konfliktusokra lehet számítani.