A FIFA célja, hogy a labdarúgás legnagyobb eseménye ne csupán sportélményt, hanem világszínvonalú szórakoztató műsort is kínáljon. Éppen ezért a világbajnokság döntőjének félidejében soha nem látott eseményre kerül sor: a Super Bowl-hoz hasonlóan félidei show-t rendeznek a New York-i MetLife Stadionban, ahol világsztárok szórakoztatják majd a közönséget.
Sztárfellépők a vb-döntő félidei show-jában
A tavalyi klubvilágbajnokság döntőjében már volt „half-time show” – azt a tornát szintén az Egyesült Államokban rendezték. Akkor összesen 24 percig tartott a két félidő közti szünet a Coldplay, J Balvin, Doja Cat, Tems és Emmanuel Kelly fellépése miatt.
A vasárnapi vb-döntőben elvileg 11 perces lesz a tervezett showműsor, ám több forrás is arról számolt be, hogy a két játékrész között összesen akár 30 perc is eltelhet,
beleértve a hagyományos 15 perces szünetet. A szervezők nagyszabású zenei programmal készülnek: Shakira, Madonna, Justin Bieber, Bruna Boy, Gustavo Dudamel, a BTS fiúcsapat, a Coldplay zenekar és a PS22 kórus is fellép majd a félidei show-ban.
A döntő előtti záróünnepségen is hemzsegnek majd a sztárok, a finálé előtt Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams és IShowSpeed is fellép, az Egyesült Államok himnuszát pedig Jennifer Hudson énekli majd el.
A FIFA tönkreteszi a vb-döntőt?
A közelgő esemény ugyanakkor megosztja a futballvilágot, sokan azt sérelmezik, hogy a FIFA cirkuszt csinál a világbajnokságból.
Többen amiatt aggódnak, hogy a hosszabb szünet megtörheti a mérkőzés ritmusát, és a játékosoknak sem kedvez,
hiszen a bemelegített izmok könnyebben kihűlhetnek, ami a sérülésveszélyt is növelheti. A Nemzetközi Labdarúgó-szabályalkotó Testület (IFAB) korábban nem támogatta a félidő meghosszabbítását, a FIFA azonban a világbajnoki döntő különleges státuszára hivatkozva mégis kész alkalmazni az új megoldást.
A FIFA szerint a cél az, hogy a világbajnoki döntő a sportág történetének legnagyobb globális televíziós eseménye legyen,
amely nemcsak a pályán zajló küzdelemről, hanem egy világszínvonalú show-ról is emlékezetes marad. A hagyományokhoz ragaszkodó futballszurkolók már most őrjöngenek az amerikai sportokból ismert szórakoztató műsor miatt, de a FIFA ragaszkodik a félidei show-hoz. Az már most biztosnak látszik, hogy a 2026-os vb-döntő több szempontból is történelmi jelentőségű lesz.
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