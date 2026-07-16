A FIFA célja, hogy a labdarúgás legnagyobb eseménye ne csupán sportélményt, hanem világszínvonalú szórakoztató műsort is kínáljon. Éppen ezért a világbajnokság döntőjének félidejében soha nem látott eseményre kerül sor: a Super Bowl-hoz hasonlóan félidei show-t rendeznek a New York-i MetLife Stadionban, ahol világsztárok szórakoztatják majd a közönséget.

A FIFA nem enged a show-ból: Shakira a megnyitó ünnepség után a vb-döntőben is fellép

Fotó: RODRIGO OROPEZA / AFP

Sztárfellépők a vb-döntő félidei show-jában

A tavalyi klubvilágbajnokság döntőjében már volt „half-time show” – azt a tornát szintén az Egyesült Államokban rendezték. Akkor összesen 24 percig tartott a két félidő közti szünet a Coldplay, J Balvin, Doja Cat, Tems és Emmanuel Kelly fellépése miatt.

A vasárnapi vb-döntőben elvileg 11 perces lesz a tervezett showműsor, ám több forrás is arról számolt be, hogy a két játékrész között összesen akár 30 perc is eltelhet,

beleértve a hagyományos 15 perces szünetet. A szervezők nagyszabású zenei programmal készülnek: Shakira, Madonna, Justin Bieber, Bruna Boy, Gustavo Dudamel, a BTS fiúcsapat, a Coldplay zenekar és a PS22 kórus is fellép majd a félidei show-ban.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: FIFA will break football laws at the World Cup final on Sunday.



The half-time break will last up to 30 minutes to accommodate the half-time show.



— @martynziegler pic.twitter.com/pW5LaI3PQo — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 14, 2026

A döntő előtti záróünnepségen is hemzsegnek majd a sztárok, a finálé előtt Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams és IShowSpeed is fellép, az Egyesült Államok himnuszát pedig Jennifer Hudson énekli majd el.

A FIFA tönkreteszi a vb-döntőt?

A közelgő esemény ugyanakkor megosztja a futballvilágot, sokan azt sérelmezik, hogy a FIFA cirkuszt csinál a világbajnokságból.

Többen amiatt aggódnak, hogy a hosszabb szünet megtörheti a mérkőzés ritmusát, és a játékosoknak sem kedvez,

hiszen a bemelegített izmok könnyebben kihűlhetnek, ami a sérülésveszélyt is növelheti. A Nemzetközi Labdarúgó-szabályalkotó Testület (IFAB) korábban nem támogatta a félidő meghosszabbítását, a FIFA azonban a világbajnoki döntő különleges státuszára hivatkozva mégis kész alkalmazni az új megoldást.

🚨JUST IN: FIFA plans to have halftime last 30 minutes at World Cup final, with musical performances and a first half analysis



Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS and Coldplay will all be performing pic.twitter.com/oDNM1H2xqN — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 14, 2026

A FIFA szerint a cél az, hogy a világbajnoki döntő a sportág történetének legnagyobb globális televíziós eseménye legyen,

amely nemcsak a pályán zajló küzdelemről, hanem egy világszínvonalú show-ról is emlékezetes marad. A hagyományokhoz ragaszkodó futballszurkolók már most őrjöngenek az amerikai sportokból ismert szórakoztató műsor miatt, de a FIFA ragaszkodik a félidei show-hoz. Az már most biztosnak látszik, hogy a 2026-os vb-döntő több szempontból is történelmi jelentőségű lesz.