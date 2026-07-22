A Finalissima a kontinensbajnokok rangadója, amelyen az Európa-bajnokság győztese és a Copa América aranyérmese találkozik. A sorozat legutóbbi, 2022-es kiírását Argentína nyerte meg, miután a Wembley Stadionban 3–0-ra legyőzte Olaszországot.

A A Finalissima pótlásán csaphat össze ismét egymással Spanyolország és Argentína

Fotó: Leo Barrilari/AFP

A 2026-os összecsapást eredetileg március 27-ére írták ki a katari Lusail Stadionba, ám a közel-keleti biztonsági helyzet miatt a mérkőzést törölték. Az UEFA és a CONMEBOL több alternatívát is vizsgált – szóba került a madridi Santiago Bernabéu, egy európai semleges helyszín, sőt oda-visszavágós párharc is –, azonban a felek nem tudtak megállapodni sem a helyszínről, sem az időpontról. Az argentin szövetség később a világbajnokság utáni időpontra tett javaslatot, de a spanyol válogatott zsúfolt programja miatt ez sem valósulhatott meg, így a találkozót hivatalosan is lefújták.

A Finalissima pótlása

A helyzet azonban megváltozott, miután vasárnap a két válogatott egymás ellen játszotta a 2026-os világbajnokság döntőjét. A finálét Spanyolország nyerte 1–0-ra, így története során másodszor lett világbajnok. A spanyol Cadena SER és több dél-amerikai lap szerint ezt követően ismét napirendre került a Finalissima megrendezése. A jelenlegi tervek szerint novemberben pótolhatják a rangadót, méghozzá Katarban, amely továbbra is rendelkezik a rendezési jogokkal, és a FIFA is támogatja a találkozó lebonyolítását. Egyelőre hivatalos bejelentés még nem született, de az egyeztetések már megkezdődtek.

A megvalósítást ugyanakkor továbbra sem lesz egyszerű tető alá hozni: a spanyol válogatottra novemberben Nemzetek Ligája-mérkőzések várnak, ezért a feleknek olyan időpontot kell találniuk, amely mindkét csapat számára megfelelő. Amennyiben sikerül megegyezni, néhány hónapon belül újabb csúcsrangadót láthatnak a futballszurkolók: a világbajnoki döntő után ismét egymásnak feszülhet Európa és Dél-Amerika legjobb válogatottja.