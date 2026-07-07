A két csapat mérkőzése előtt furcsa döntés verte ki a biztosítékot a foci-vb-n. Az amerikai válogatott csatára, Folarin Balogun ugyan piros lapot kapott a bosnyákok elleni találkozón, ám a FIFA felfüggesztette az eltiltását, így a Monaco 25 éves támadója pályára léphetett a nyolcaddöntőben.

Folarin Balogun játszhatott a nyolcaddöntőben, de az amerikaiak számára véget ért a foci-vb

Fotó: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A belgák megállították az amerikai csapatot a foci-vb-n

Rudi García csapata már a 9. percben vezetést szerzett Charles De Ketelaere közeli góljával, majd drámai pillanatok következtek, mert Amadou Onana bokája csúnyán aláfordult, így a megsérült belga középpályást azonnal le kellett cserélni. A társházigazda számára még az egyenlítés összejött, Malik Tillman a 31. percben nagy gólt lőtt szabadrúgásból, ám a szünetre a belgák vonulhattak előnnyel.

Mindössze két perccel a hazaiak gólja után ismét De Ketelaere villant, aki ezúttal Leandro Trossard beadását fejelte a bal felső sarokba.

Maurico Pochettino dühöngve reagált a gólra, az amerikai válogatott kapitánya jókorát rúgott bele a kispadnál lévő vizespalackokba.

Charles De Ketelaere fejjel is eredményes volt az amerikaiak ellen

Fotó: ERCIN ERTURK / ANADOLU

Az 57. percben gyakorlatilag eldöntötték a továbbjutást a belgák, egy hatalmas védelmi hiba után Hans Vanaken helyezett jó 30 méterről könnyedén az üresen maradt kapuba.

A 93. percben még a csereként beállt Romelu Lukaku is betalált, Belgium könnyedén nyert 4-1-re,

ezzel a torna harmadik házigazdája is kiesett Kanada és Mexikó után.

A belgák a legjobb nyolc között a spanyolokkal találkoznak majd, az amerikai válogatott számára véget ért a vb.