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Foci-vb 2026

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A társházigazda Egyesült Államok számára is véget ért a labdarúgó-világbajnokság. A foci-vb nyolcaddöntőjében a nagyobb játékerőt képviselő belga válogatott végig kontroll alatt tartotta a mérkőzést, és magabiztos 4-1-es sikerrel jutott be a legjobb nyolc közé.

A két csapat mérkőzése előtt furcsa döntés verte ki a biztosítékot a foci-vb-n. Az amerikai válogatott csatára, Folarin Balogun ugyan piros lapot kapott a bosnyákok elleni találkozón, ám a FIFA felfüggesztette az eltiltását, így a Monaco 25 éves támadója pályára léphetett a nyolcaddöntőben.

Folarin Balogun játszhatott a nyolcaddöntőben, de az amerikaiak számára véget ért a foci-vb
Folarin Balogun játszhatott a nyolcaddöntőben, de az amerikaiak számára véget ért a foci-vb
Fotó: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A belgák megállították az amerikai csapatot a foci-vb-n

Rudi García csapata már a 9. percben vezetést szerzett Charles De Ketelaere közeli góljával, majd drámai pillanatok következtek, mert Amadou Onana bokája csúnyán aláfordult, így a megsérült belga középpályást azonnal le kellett cserélni. A társházigazda számára még az egyenlítés összejött, Malik Tillman a 31. percben nagy gólt lőtt szabadrúgásból, ám a szünetre a belgák vonulhattak előnnyel. 

Mindössze két perccel a hazaiak gólja után ismét De Ketelaere villant, aki ezúttal Leandro Trossard beadását fejelte a bal felső sarokba. 

Maurico Pochettino dühöngve reagált a gólra, az amerikai válogatott kapitánya jókorát rúgott bele a kispadnál lévő vizespalackokba.

SEATTLE, USA - JULY 6: Charles De Ketelaere (17) of Belgium celebrates after scoring a goal during the 2026 FIFA World Cup Round of 16 match between USA and Belgium at Lumen Field (Seattle Stadium) in Seattle, Washington, United States on July 6, 2026. Ercin Erturk / Anadolu (Photo by Ercin Erturk / Anadolu via AFP)
Charles De Ketelaere fejjel is eredményes volt az amerikaiak ellen
Fotó: ERCIN ERTURK / ANADOLU

Az 57. percben gyakorlatilag eldöntötték a továbbjutást a belgák, egy hatalmas védelmi hiba után Hans Vanaken helyezett jó 30 méterről könnyedén az üresen maradt kapuba. 

A 93. percben még a csereként beállt Romelu Lukaku is betalált, Belgium könnyedén nyert 4-1-re, 

ezzel a torna harmadik házigazdája is kiesett Kanada és Mexikó után.

A belgák a legjobb nyolc között a spanyolokkal találkoznak majd, az amerikai válogatott számára véget ért a vb.

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