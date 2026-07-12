A foci-vb negyeddöntője után kialakult a legjobb négy mezőnye. Az elődöntőben Franciaország-Spanyolország és Anglia-Argentína mérkőzéseket rendeznek.
Argentína megvédheti címét a foci-vb-n
A keddi elődöntőben a végső győzelemre legesélyesebbnek tartott francia válogatott az Eb-címvédő spanyolokkal találkozik. A két csapat a 2024-es Európa-bajnokság elődöntőjében is összecsapott egymással, akkor a későbbi tornagyőztes spanyolok Lamine Yamal góljával nyertek 1-0-ra.
Pikánsnak ígérkezik az angolok és az argentinok összecsapása is. Amennyiben Lionel Messiék, és a másik ágon a franciák is továbbjutnak, megismétlődik a négy évvel ezelőtti finálé. Katarban hosszabbítást követően 3-3 volt az eredmény, minden idők egyik legjobb vb-döntőjét végül büntetőkkel nyerték meg az argentinok.
Íme, a labdarúgó-világbajnokság további programja:
- elődöntő:
július 14., kedd:
Franciaország-Spanyolország (Dallas, 21.00)
július 15., szerda:
Anglia-Argentína (Atlanta, 21.00)
- bronzmérkőzés:
július 18., szombat:
az elődöntők vesztesei (Miami, 23.00)
- döntő:
július 19., vasárnap:
az elődöntők győztesei (New York, 21.00)