A foci-vb negyeddöntője után kialakult a legjobb négy mezőnye. Az elődöntőben Franciaország-Spanyolország és Anglia-Argentína mérkőzéseket rendeznek.

Az argentin válogatott megvédheti címét a foci-vb-n

Fotó: THOMAS COEX / AFP

Argentína megvédheti címét a foci-vb-n

A keddi elődöntőben a végső győzelemre legesélyesebbnek tartott francia válogatott az Eb-címvédő spanyolokkal találkozik. A két csapat a 2024-es Európa-bajnokság elődöntőjében is összecsapott egymással, akkor a későbbi tornagyőztes spanyolok Lamine Yamal góljával nyertek 1-0-ra.

Pikánsnak ígérkezik az angolok és az argentinok összecsapása is. Amennyiben Lionel Messiék, és a másik ágon a franciák is továbbjutnak, megismétlődik a négy évvel ezelőtti finálé. Katarban hosszabbítást követően 3-3 volt az eredmény, minden idők egyik legjobb vb-döntőjét végül büntetőkkel nyerték meg az argentinok.

Íme, a labdarúgó-világbajnokság további programja:

elődöntő:

július 14., kedd:

Franciaország-Spanyolország (Dallas, 21.00)

július 15., szerda:

Anglia-Argentína (Atlanta, 21.00)

bronzmérkőzés:

július 18., szombat:

az elődöntők vesztesei (Miami, 23.00)

döntő:

július 19., vasárnap:

az elődöntők győztesei (New York, 21.00)

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