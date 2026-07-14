Már csak egy hét van hátra a 2026-os foci-vb-ből, hiszen kedden este (21:00) rendezik az egyik elődöntőt, a Franciaország-Spanyolország összecsapást, míg szerdán este (21:00) a címvédő Argentína Angliával találkozik. A figyelem természetesen elsősorban a játékosokra irányul, akik azért küzdenek, hogy szerepeljenek a július 19-i döntőben, és végül magasba emelhessék a világbajnoki trófeát. A lelátókon azonban szintén feltűnnek azok a gyönyörű nők, akik sokszor legalább akkora figyelmet kapnak, mint a pályán szereplő futballsztárok. Összegyűjtöttük a 2026-os vb meseszép focistafeleségeit és barátnőit – most pedig rajtad a sor: szavazz, szerinted ki érdemli ki az idei világbajnokság legszebbje címet?
A 2026-os foci-vb legszebb focistafeleségei és barátnői
Georgina Rodríguez és Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez 2016 óta alkotnak egy párt, kapcsolatuk pedig a futballvilág egyik legismertebb szerelmi történetévé vált. A portugál klasszis öt gyermek édesapja, akik közül kettő Georgina Rodrígueztől született: Alana Martina 2017-ben, valamint Bella Esmeralda 2022-ben, aki ikertestvérével együtt érkezett, ám a kisfiú a szülés során életét vesztette. Ez a tragédia még jobban összekovácsolta a szerelmespárt. Georgina sikeres modellként, üzletasszonyként és influenszerként is ismert, életét pedig a Netflix I Am Georgina című sorozata mutatja be. A pár 2025-ben eljegyezte egymást, az idei vb után pedig minden idők legnagyobb lagziját tervezik megrendezni.
Antonela Roccuzzo és Lionel Messi
Lionel Messi és Antonela Roccuzzo gyerekkoruk óta ismerik egymást, hiszen mindketten az argentin Rosarióban nőttek fel. Kapcsolatuk 2005-ben fordult komolyra, majd több mint egy évtized együtt járás után, 2017-ben házasodtak össze. A sztárpárnak három fia született: Thiago, Mateo és Ciro. Antonela az évek során modellként és üzletasszonyként is sikeres karriert épített, miközben férje egyik legnagyobb támasza maradt. A 2026-os világbajnokságon is rendszeresen ott szurkol Messinek a nézők között, gyermekeikkel együtt.
Ashlyn Castro és Jude Bellingham
Jude Bellingham és Ashlyn Castro kapcsolatáról 2025-ben kezdtek el találgatni, miután a rajongók több utalást is kiszúrtak a közösségi médiában. A pletykákat tovább erősítette, hogy Castro rendszeresen feltűnt a középpályás mérkőzésein, és Bellingham családjával is többször együtt mutatkozott. A pár 2026 tavaszán gyakorlatilag nyilvánossá tette kapcsolatát, amikor együtt jelentek meg a madridi tenisztornán. Ashlyn modellként és influenszerként dolgozik, a 2026-os világbajnokságon pedig a lelátóról szurkolt az angol válogatott sztárjának.
Agustina Gandolfo és Lautaro Martínez
Lautaro Martínez és Agustina Gandolfo hosszú évek óta alkotnak egy párt, kapcsolatukat pedig 2023-ban házassággal is megpecsételték. Két gyermekük született: lányuk, Nina 2021-ben, kisfiuk pedig 2023-ban. Agustina modellként és influenszerként is ismert, közösségi oldalain rendszeresen oszt meg családi, fitnesz- és életmódtartalmakat. A 2026-os világbajnokságon is a lelátóról szurkol férjének, és biztosan ott lesz a szerdai Argentína-Anglia vb-elődöntőn.
Megan Pickford és Jordan Pickford
Jordan Pickford felesége, Megan Pickford a 2026-os világbajnokságon is végig férje mellett állt. Az angol válogatott nyolcaddöntőjén, amikor a csapat sokáig hátrányban volt és a kiesés szélére sodródott, a kamerák többször is mutatták, amint feszült arccal, szinte imádkozva figyeli a mérkőzést. Végül Anglia fordított, Megan pedig nemcsak megható reakciójával, hanem elegáns megjelenésével is magára vonta a figyelmet.
Isabel Haugseng Johansen és Erling Haaland
Erling Haaland és Isabel Haugseng Johansen gyerekkoruk óta ismerik egymást: mindketten a norvégiai Brynében nőttek fel, és ugyanannál a klubnál, a Bryne FK-nál futballoztak. Évek óta alkotnak egy párt, első közös gyermekük 2024-ben született. Bár magánéletüket igyekeznek távol tartani a nyilvánosságtól, Isabel rendszeresen ott van Haaland legfontosabb mérkőzésein. A 2026-os világbajnokságon is végig a lelátóról buzdította párját, és akkor is mellette állt, amikor Norvégia az angolok elleni kieséses mérkőzésen búcsúzott a tornától.