Már csak egy hét van hátra a 2026-os foci-vb-ből, hiszen kedden este (21:00) rendezik az egyik elődöntőt, a Franciaország-Spanyolország összecsapást, míg szerdán este (21:00) a címvédő Argentína Angliával találkozik. A figyelem természetesen elsősorban a játékosokra irányul, akik azért küzdenek, hogy szerepeljenek a július 19-i döntőben, és végül magasba emelhessék a világbajnoki trófeát. A lelátókon azonban szintén feltűnnek azok a gyönyörű nők, akik sokszor legalább akkora figyelmet kapnak, mint a pályán szereplő futballsztárok. Összegyűjtöttük a 2026-os vb meseszép focistafeleségeit és barátnőit – most pedig rajtad a sor: szavazz, szerinted ki érdemli ki az idei világbajnokság legszebbje címet?

Jude Bellingham barátnője, Ashlyn Castro is a lelátón szurkol a 2026-os foci-vb-n Fotó: PA Images

A 2026-os foci-vb legszebb focistafeleségei és barátnői

Georgina Rodríguez és Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez 2016 óta alkotnak egy párt, kapcsolatuk pedig a futballvilág egyik legismertebb szerelmi történetévé vált. A portugál klasszis öt gyermek édesapja, akik közül kettő Georgina Rodrígueztől született: Alana Martina 2017-ben, valamint Bella Esmeralda 2022-ben, aki ikertestvérével együtt érkezett, ám a kisfiú a szülés során életét vesztette. Ez a tragédia még jobban összekovácsolta a szerelmespárt. Georgina sikeres modellként, üzletasszonyként és influenszerként is ismert, életét pedig a Netflix I Am Georgina című sorozata mutatja be. A pár 2025-ben eljegyezte egymást, az idei vb után pedig minden idők legnagyobb lagziját tervezik megrendezni.

Antonela Roccuzzo és Lionel Messi

Lionel Messi és Antonela Roccuzzo gyerekkoruk óta ismerik egymást, hiszen mindketten az argentin Rosarióban nőttek fel. Kapcsolatuk 2005-ben fordult komolyra, majd több mint egy évtized együtt járás után, 2017-ben házasodtak össze. A sztárpárnak három fia született: Thiago, Mateo és Ciro. Antonela az évek során modellként és üzletasszonyként is sikeres karriert épített, miközben férje egyik legnagyobb támasza maradt. A 2026-os világbajnokságon is rendszeresen ott szurkol Messinek a nézők között, gyermekeikkel együtt.