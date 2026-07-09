Bő egy hét maradt hátra a 2026-os labdarúgó világbajnokságból. Szavazzon: ki fogja nyerni a foci-vb-t?
A Franciaország–Marokkó mérkőzéssel ma kezdetét veszi a foci-vb negyeddöntős szakasza. A 48 csapatos mezőnyből már csak nyolc válogatott maradt versenyben, és alig több mint egy hét múlva kiderül, ki hódítja el a 2026-os világbajnoki címet. Az eddig látott teljesítmények alapján ön szerint melyik csapat emelheti magasba a trófeát?
A foci-vb negyeddöntőinek programja
Július 9., csütörtök
Franciaország–Marokkó 22:00
Július 10., péntek
Spanyolország–Belgium 21:00
Július 11., szombat
Norvégia–Anglia 23:00
Július 12., vasárnap
Argentína–Svájc 03:00
Szavazzon!
Ki nyeri a 2026-os világbajnokságot?
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