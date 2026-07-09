A Franciaország–Marokkó mérkőzéssel ma kezdetét veszi a foci-vb negyeddöntős szakasza. A 48 csapatos mezőnyből már csak nyolc válogatott maradt versenyben, és alig több mint egy hét múlva kiderül, ki hódítja el a 2026-os világbajnoki címet. Az eddig látott teljesítmények alapján ön szerint melyik csapat emelheti magasba a trófeát?

Kylian Mbappé lehet a gólkirály a 2026-os foci-vb-n /Fotó: Image Photo Agency

A foci-vb negyeddöntőinek programja

Július 9., csütörtök

Franciaország–Marokkó 22:00

Július 10., péntek

Spanyolország–Belgium 21:00

Július 11., szombat

Norvégia–Anglia 23:00

Július 12., vasárnap

Argentína–Svájc 03:00