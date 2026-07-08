Dúskál az érzelmes búcsúkban a 2026-os foci-vb. A portugál Cristiano Ronaldo csak egy a sok közül – még ha kétségkívül a legnagyobb is –, akit már biztosan idén láttunk utoljára játszani világbajnoki mérkőzésen. A brazil Neymar szemébe is könnyek szöktek, amikor bejelentette visszavonulását a válogatottól, de a német Manuel Neuer ugyancsak végleg befejezte. Sőt, az illusztris társasághoz olyan nevek csatlakozhatnak még, mint az argentin Lionel Messi vagy az egyiptomi Mohamed Szalah.
A 2026-os foci-vb búcsúzó játékosai
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo már a hatodik világbajnokságán szerepelt idén, a 41 éves labdarúgó életkora miatt pedig sokan már a torna előtt úgy vélték, ez lesz számára az "utolsó tánc". Erre jött rá, hogy a portugálok Horvátország elleni mérkőzése előtt az ötszörös aranylabdás testvére úgy fogalmazott, Ronaldo a foci-vb után visszavonul a válogatottól.
Nem hozok meggondolatlan döntéseket. A világbajnokság után eldöntöm, mi legyen, de nem most
– magyarázkodott testvére szavai miatt a portugál klasszis, majd a spanyolok elleni találkozó előtt már bejelentette:
A lehető legjobban szeretném élvezni, mert ez az utolsó világbajnokságom!
Ronaldót pedig Spanyolország ellen láthattuk utoljára világbajnoki mérkőzésen, miután Portugália 1-0-ás vereséget szenvedett. Ezzel pedig az is eldőlt, hogy a 41 éves klasszis legnagyobb álma – hogy vb-t nyerjen hazájának – már soha nem valósul meg. Az viszont továbbra is nyitott kérdés, hogy a válogatottól mikor vonul vissza, ugyanis annak a lehetőségét még nem vetette el, hogy a 2028-as Európa-bajnokságon pályára lépjen.
Neymar
Neymar nemcsak a világbajnokságoktól, hanem a brazil válogatottól is elköszönt. A 34 éves gólrekorder hiába állt be csereként és szerezte meg 80. találatát nemzeti színekben a Norvégia elleni nyolcaddöntőn, csapata így is 2-1-es vereséget szenvedett.
Itt kezdtem válogatottbeli karrieremet, itt is fejeztem be. Vége van
– jelentette be könnyeivel küzdve Neymar, aki 2010 augusztusában, egy USA elleni mérkőzésen ugyanúgy a New York-i MetLife Stadionban lépett pályára először nemzeti színekben, mint most a norvégok ellen utoljára. A brazil támadó ez idő alatt négy világbajnokságon szerepelt, a végső győzelem azonban neki sem jött össze.
Manuel Neuer
Manuel Neuer sorozatban ötödik vb-jén volt ott. A 40 éves német kapus egyszer, a 2024-es Európa-bajnokság után már lemondta a válogatottságot, de Julian Nagelsmann szövetségi kapitány kedvéért visszatért.
Számomra egyértelmű, hogy ez az utolsó tornám. Nem tervezek ott lenni két év múlva a következő Eb-n. Az elmúlt napokban azzal a ténnyel kellett szembenéznem, hogy ezek az utolsó meccseim. De minden mérkőzésre most is várakozással tekintek és nem búcsúként
– fogalmazott még az első csoportmérkőzés után Neuer, akinek tehát a Paraguay ellen tizenegyesekkel elveszített mérkőzés volt az utolsó vb-mérkőzése. A hálóőr viszont Cristiano Ronaldóval és Neymarral ellentétben egy világbajnoki címmel köszönt el – amit még 2014-ben nyert Németországgal.
Edin Dzeko
Edin Dzeko lett az első 40 év feletti mezőnyjátékos, aki a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában pályára lépett. Még akkor is, ha a csúcs nem élt sokáig, miután egy nappal később a nála egy évvel idősebb Cristiano Ronaldo ott volt a portugálok kezdőcsapatában Horvátország ellen. A bosnyák csatárnak az idei mindössze a második világbajnoksága volt – 2014-ben Bosznia-Hercegovina a csoportkör után búcsúzott, azóta pedig nem jutott ki a tornára.
Dzekóék most a legjobb 32 között búcsúztak az USA ellen 2-0-ra elveszített mérkőzésen, és bár a 40 éves csatár hivatalos bejelentést nem tett a jövőjéről, életkorát tekintve szinte mindenki biztosra veszi, hogy őt is utoljára láthattuk világbajnoki-találkozón.
Válogatott karrierjének folytatását már csak az is kétségessé teszi, hogy az amerikaiak ellen úgy megsérült, hogy le kellett cserélni.
Guillermo Ochoa
Cristiano Ronaldóhoz hasonlóan Guillermo Ochoának is az idei volt a hatodik világbajnoksága, ám míg a portugál valamennyin játszott is, addig a mexikói kapus kettőn nem védett.
Így, hogy a válogatottban való szerepvállalásom véget ér, nem látok sok értelmet a labdarúgásban. Nem látom az értelmét annak, hogy játsszak. Minden pillanatát élveztem, mindent kiadtam magamból. Békében, emelt fővel hagyhatom abba, büszke vagyok arra, amiket megtapasztaltam
– jelentette be a visszavonulását könnyeivel küzdve Ochoa, aki a legidősebb mexikói labdarúgó lett a világbajnokságon, miután csereként pályára lépett a Csehország ellen 3-0-ra megnyert csoportmeccsen. Érzelmes pillanat volt, ahogy a 40 éves kapus a lefújást követően mindkét kapufát megcsókolta, majd letérdelt a gyepre, csapattársai pedig a levegőbe emelték ünneplés közben.
Ronald Koeman
Ronald Koeman szövetségi kapitány azt szerette volna, ha világbajnoki címmel zárhat a holland válogatott élén – ezzel szemben már a kieséses szakasz első fordulójában véget ért számukra a torna.
Az elmúlt éjszaka meghoztam a döntést, hogy lezárom a holland válogatott szövetségi kapitányaként töltött időszakomat
– jelentette be a kiesés után Koeman. Hozzátette, mindannyian arról álmodtak, hogy történelmet írnak ezen a világbajnokságon.
Ez nem sikerült. Senki sem csalódott emiatt jobban nálam
– fogalmazott a 63 éves szakember.
Akik még csatlakozhatnak:
Lionel Messi
Lionel Messi a torna alatt, egészen pontosan június 24-én ünnepelte a 39. születésnapját, ezért sokan úgy gondolják, neki is ez lesz az utolsó világbajnoksága. Igen ám, csakhogy az argentin klasszis amellett, hogy egy szóval sem tett még említést erről, fiatalokat megszégyenítő módon játszik. Nyolc góljával vezeti a góllövőlistát – miután Egyiptom ellen is betalált. A következő torna viszont már a 43. életévét tölti, ami továbbra is inkább azt vetíti előre, hogy őt is idén láthatjuk utoljára világbajnokságon.
Mohamed Szalah
Mohamed Szalah még "csak" 34 éves, mégis azt pedzegette, hogy az idei lehet az utolsó világbajnoksága. Egyiptomban ugyan megerősítették, hogy a rutinos támadó 2030-ig biztosan a válogatott csapatkapitánya marad, a nemzeti együttes viszont nem egyértelmű résztvevője minden tornának – legutóbb, 2022-ben például nem jutottak ki. Ezért is fogalmazhatott úgy most Szalah:
Nem tudom, hogy a mostani az utolsó világbajnokságom vagy sem...
Virgil van Dijk
Virgil van Dijktól is sokan elbúcsúztak Hollandia korai kiesésével, pedig a csapatkapitány egyelőre nem jelentette be, hogy visszavonulna a válogatottól, és "csak" 38 éves lesz a következő torna idején. Ebben a korban pedig még idén is láthattunk klasszisokat a pályán. További motivációt jelenthet a folytatáshoz a védőnek, hogy aligha egy Marokkó elleni vereséggel – tizenegyes-párbajt követően – szeretné lezárni világbajnoki szereplését.