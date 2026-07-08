Dúskál az érzelmes búcsúkban a 2026-os foci-vb. A portugál Cristiano Ronaldo csak egy a sok közül – még ha kétségkívül a legnagyobb is –, akit már biztosan idén láttunk utoljára játszani világbajnoki mérkőzésen. A brazil Neymar szemébe is könnyek szöktek, amikor bejelentette visszavonulását a válogatottól, de a német Manuel Neuer ugyancsak végleg befejezte. Sőt, az illusztris társasághoz olyan nevek csatlakozhatnak még, mint az argentin Lionel Messi vagy az egyiptomi Mohamed Szalah.

Összegyűjtöttük a 2026-os foci-vb legnagyobb búcsúzóit, akiket soha többen nem láthatunk már játszani világbajnokságon

Fotó: AFP

A 2026-os foci-vb búcsúzó játékosai

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo már a hatodik világbajnokságán szerepelt idén, a 41 éves labdarúgó életkora miatt pedig sokan már a torna előtt úgy vélték, ez lesz számára az "utolsó tánc". Erre jött rá, hogy a portugálok Horvátország elleni mérkőzése előtt az ötszörös aranylabdás testvére úgy fogalmazott, Ronaldo a foci-vb után visszavonul a válogatottól.

Nem hozok meggondolatlan döntéseket. A világbajnokság után eldöntöm, mi legyen, de nem most

– magyarázkodott testvére szavai miatt a portugál klasszis, majd a spanyolok elleni találkozó előtt már bejelentette:

A lehető legjobban szeretném élvezni, mert ez az utolsó világbajnokságom!

Ronaldót pedig Spanyolország ellen láthattuk utoljára világbajnoki mérkőzésen, miután Portugália 1-0-ás vereséget szenvedett. Ezzel pedig az is eldőlt, hogy a 41 éves klasszis legnagyobb álma – hogy vb-t nyerjen hazájának – már soha nem valósul meg. Az viszont továbbra is nyitott kérdés, hogy a válogatottól mikor vonul vissza, ugyanis annak a lehetőségét még nem vetette el, hogy a 2028-as Európa-bajnokságon pályára lépjen.

Neymar

Neymar nemcsak a világbajnokságoktól, hanem a brazil válogatottól is elköszönt. A 34 éves gólrekorder hiába állt be csereként és szerezte meg 80. találatát nemzeti színekben a Norvégia elleni nyolcaddöntőn, csapata így is 2-1-es vereséget szenvedett.

Itt kezdtem válogatottbeli karrieremet, itt is fejeztem be. Vége van

– jelentette be könnyeivel küzdve Neymar, aki 2010 augusztusában, egy USA elleni mérkőzésen ugyanúgy a New York-i MetLife Stadionban lépett pályára először nemzeti színekben, mint most a norvégok ellen utoljára. A brazil támadó ez idő alatt négy világbajnokságon szerepelt, a végső győzelem azonban neki sem jött össze.