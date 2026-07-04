Magyar idő szerint szombat hajnalban az argentin válogatott, majd a kolumbiai nemzeti együttes is bejutott a legjobb 16 közé a foci-vb-n, ezzel kialakultak a párosítások a nyolcaddöntőben.
Rangadók jönnek a foci-vb nyolcaddöntőjében
Szombat este két mérkőzést is rendeznek, a társházigazda Kanada Marokkóval, a vb nagy esélyesének tartott Franciaország pedig Paraguayjal csap össze.
A mérkőzések közül kiemelkedik a portugálok és a spanyolok rangadója, a brazilok és a norvégok találkozója,
de az Argentína-Egyiptom meccs is felettébb érdekesnek tűnik, hiszen Lionel Messi és Mohamed Szalah közül az egyik sztárnak búcsúznia kell majd a tornától.
A nyolcaddöntő programja:
- július 4., szombat:
Kanada-Marokkó (Houston, 19.00)
Paraguay-Franciaország (Philadelphia, 23.00)
- július 5., vasárnap:
Brazília-Norvégia (New York, 22.00)
- július 6., hétfő:
Mexikó-Anglia (Mexikóváros, 2.00)
Portugália-Spanyolország (Dallas, 21.00)
- július 7., kedd:
Egyesült Államok-Belgium (Seattle, 2.00)
Argentína-Egyiptom (Atlanta, 18.00)
Svájc-Kolumbia (Vancouver, 22.00)
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