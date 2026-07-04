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Foci-vb 2026

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A 2026-os labdarúgó-világbajnokság szombat este már a nyolcaddöntőkkel folytatódik. A legjobb 16 között igazi rangadók jönnek, a foci-vb ezen szakaszában Portugália-Spanyolország és Brazília-Norvégia mérkőzést is rendeznek.

Magyar idő szerint szombat hajnalban az argentin válogatott, majd a kolumbiai nemzeti együttes is bejutott a legjobb 16 közé a foci-vb-n, ezzel kialakultak a párosítások a nyolcaddöntőben.

A címvédő argentinok is bejutottak a foci-vb nyolcaddöntőjébe
A címvédő argentinok is bejutottak a foci-vb nyolcaddöntőjébe
Fotó: VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS

Rangadók jönnek a foci-vb nyolcaddöntőjében

Szombat este két mérkőzést is rendeznek, a társházigazda Kanada Marokkóval, a vb nagy esélyesének tartott Franciaország pedig Paraguayjal csap össze. 

A mérkőzések közül kiemelkedik a portugálok és a spanyolok rangadója, a brazilok és a norvégok találkozója, 

de az Argentína-Egyiptom meccs is felettébb érdekesnek tűnik, hiszen Lionel Messi és Mohamed Szalah közül az egyik sztárnak búcsúznia kell majd a tornától.

A nyolcaddöntő programja:

  • július 4., szombat:

Kanada-Marokkó (Houston, 19.00)

Paraguay-Franciaország (Philadelphia, 23.00)

  • július 5., vasárnap:

Brazília-Norvégia (New York, 22.00)

  • július 6., hétfő:

Mexikó-Anglia (Mexikóváros, 2.00)

Portugália-Spanyolország (Dallas, 21.00)

  • július 7., kedd:

Egyesült Államok-Belgium (Seattle, 2.00)

Argentína-Egyiptom (Atlanta, 18.00)

Svájc-Kolumbia (Vancouver, 22.00)

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