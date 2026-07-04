Magyar idő szerint szombat hajnalban az argentin válogatott, majd a kolumbiai nemzeti együttes is bejutott a legjobb 16 közé a foci-vb-n, ezzel kialakultak a párosítások a nyolcaddöntőben.

A címvédő argentinok is bejutottak a foci-vb nyolcaddöntőjébe

Fotó: VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS

Rangadók jönnek a foci-vb nyolcaddöntőjében

Szombat este két mérkőzést is rendeznek, a társházigazda Kanada Marokkóval, a vb nagy esélyesének tartott Franciaország pedig Paraguayjal csap össze.

A mérkőzések közül kiemelkedik a portugálok és a spanyolok rangadója, a brazilok és a norvégok találkozója,

de az Argentína-Egyiptom meccs is felettébb érdekesnek tűnik, hiszen Lionel Messi és Mohamed Szalah közül az egyik sztárnak búcsúznia kell majd a tornától.

The last 16 of the 2026 World Cup...



🇨🇦 Canada vs. Morocco 🇲🇦

🇵🇾 Paraguay vs. France 🇫🇷

🇧🇷 Brazil vs. Norway 🇳🇴

🇲🇽 Mexico vs. England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇵🇹 Portugal vs. Spain 🇪🇸

🇺🇸 USA vs. Belgium 🇧🇪

🇦🇷 Argentina vs. Egypt 🇪🇬

🇨🇴 Colombia vs. Switzerland 🇨🇭



Who will advance to the… pic.twitter.com/BK7v8YzTys — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 4, 2026

A nyolcaddöntő programja:

július 4., szombat:

Kanada-Marokkó (Houston, 19.00)

Paraguay-Franciaország (Philadelphia, 23.00)

július 5., vasárnap:

Brazília-Norvégia (New York, 22.00)

július 6., hétfő:

Mexikó-Anglia (Mexikóváros, 2.00)

Portugália-Spanyolország (Dallas, 21.00)

július 7., kedd:

Egyesült Államok-Belgium (Seattle, 2.00)

Argentína-Egyiptom (Atlanta, 18.00)

Svájc-Kolumbia (Vancouver, 22.00)

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