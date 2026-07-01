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Foci-vb 2026

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Vad II. István szerint, akinek nincs takargatnivalója, az ne tegye a szája elé a kezét. A magyar játékvezetőnek viszont vannak aggályai a foci-vb új szabályával kapcsolatban.

Újabb labdarúgó esett áldozatául a 2026-os foci-vb új szabályának. Az ecuadori Piero Hincapiét azután állította ki a játékvezető, hogy a száját eltakarva szólt oda valamit ellenfelének, a mexikói Santiago Gimeneznek. Mint ismert, a tornán számos újítás került bevezetésre – hidratációs szünet, második sárga lapos kiállítás videózása, az időhúzás visszaszorítása –, a legnagyobb port mégis a szájeltakarás új következményei kavarják. A szabályról az NB I-ből tavaly visszavonult játékvezetőnek, Vad II. Istvánnak is megvan a véleménye.

A foci-vb-n már piros lap jár szájeltakarásért
Az ecuadori Piero Hincapiét azért kapott piros lapot a foci-vb-n, mert a száját eltakarva szólt oda valamit ellenfelének, a mexikói Santiago Gimeneznek
Fotó: Eurasia Sport Images / Getty Images South America

A foci-vb új szabálya: piros lap jár szájeltakarásért

Történt egy ilyen jelenség, hogy a játékosok elkezdtek erre rászokni, hogy összevissza hergelik, szidják, mocskolják és gyalázzák egymást, valamint rasszista megnyilvánulásokat tesznek, és mivel tudják, hogy most már mindenhol kamerák vannak, ezért eltakarják a szájukat. Ez ellen valahogy föl kell lépni. Egyébként szerintem ez majd segíteni fog abban, hogy a játékosok leszokjanak erről a szájeltakarásról

– mutatott rá a problémára az Origo Sport megkeresésére Vad II. István.

A magyar játékvezető kiemelte, ez a szokás 2-3 éve Magyarországon is megjelent, így személyes tapasztalata is van erről.

Én mindig azt csináltam, hogy fogtam és lehúztam a kezét a játékosnak, aztán mondtam, hogy beszéljen nyugodtan, nincs semmi takargatnivalója. Hiszen ennek mindig rossz üzenete van, hogyha valaki eltakarja a száját, akkor óhatatlanul azt feltételezik az emberek, hogy vagy sumákolni akar a játékos, vagy szidja az ellenfelét. Tehát én azt mondom, hogy akinek nincs takargatnivalója, az ne tegye oda a szája elé a kezét, ez ilyen egyszerű.

Vad II. Istvánnak vannak aggályai a megítéléssel kapcsolatban

Vad II. István kiemelte, az ő módszere nem egy követendő példa, inkább az üzenete volt az. Ez pedig úgy szólt: aki őszinte és tisztességes, nincs takargatnivalója, az ne tegye a kezét a szája elé. A magyar játékvezető tisztában van vele, hogy megoszlanak a vélemények az új szabályról – amellyel kapcsolatban neki is vannak aggályai.

Nekem ezzel az a problémám, hogy bizonyíték arra nincs, mit mond a játékos, számomra ez aggályokat vet fel

– fogalmazott Vad II. István. Ezzel kapcsolatban hozzátette, az ártatlanság vélelme mindenkit megillet.

GLASGOW, SCOTLAND - JUNE 20: John McGinn and Referee Istvan Vad during a UEFA Euro 2024 qualifier between Scotland and Georgia at Hampden Park, on June 20, 2023, in Glasgow, Scotland. (Photo by Craig Foy/SNS Group via Getty Images)
Vad II. Istvánnak vannak aggályai az új szabállyal kapcsolatban
Fotó: Craig Foy - SNS Group / SNS Group

A szabályalkotók egyébként mindig utána mennek, hogyha felmerül valamilyen probléma, és annak megoldására igyekeznek egy szabályt kitalálni. A több nemzeközi mérkőzésen is közreműködő játékvezető szerint ez a legtöbb esetben sikerrel járt eddig, példaként az időhúzás megszünetetését említette.

Az UEFA lépéseket tesz a szájeltakarás miatt

Vad II. István egyébként úgy tudja, hogy az UEFA hamarosan ki fog adni az európai játékvezetőknek egy irányelvet a szájeltakarás megítélésével kapcsolatban.

Az NB I-ből tavaly visszavonult játékvezető egy éve már az Egyesült Arab Emirátusokban dolgozik, ahol a foci-vb egy másik, a sérült játékosok pályaelhagyására kitalált új szabályát már alkalmazzák. Eszerint a labdarúgót le kell vinni a játéktérről, és egy percig nem állhat vissza.

Ezelőtt olyan 8-10 sérülés volt általában egy mérkőzésen, azóta van 1-2. Tehát drasztikusan csökkentek a sérülések számai, és ha jól tudom, ez a világbajnokságon is így történt. Ez abszolút egy jó irány

– tette hozzá Vad II. István.

 

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