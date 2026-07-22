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Úgy tűnik, eldőlt a labdarúgó-világbajnokság újabb bővítése. Alejandro Domínguez, a CONMEBOL elnöke és a FIFA alelnöke olyan kijelentést tett, amelyből arra lehet következtetni, hogy a korábban vitatott 64 csapatos foci-vb már nem csupán ötlet, hanem a szervezet konkrét terve. Ebből pedig hatalmas botrány lett.

Korábban is ismert volt, hogy Gianni Infantino FIFA-elnök minden korábbinál grandiózusabb tornával ünnepelné a labdarúgó-világbajnokság százéves jubileumát. A 2030-as foci-vb hivatalos házigazdája Spanyolország, Portugália és Marokkó lesz, ám az első, 1930-as uruguayi torna előtt tisztelegve a nyitómérkőzést a montevideói Estadio Centenarióban rendezik meg, emellett Argentína és Paraguay is otthont ad egy-egy találkozónak. Úgy tűnik azonban, Infantino számára még a három kontinensen átívelő világbajnokság sem elég nagyszabású.

A FIFA-elnöke, Gianni Infantino és a FIFA-alelnöke, Alejandro Domínguez közösen nézték meg a 2026-os foci-vb döntőt
A FIFA-elnöke, Gianni Infantino és a FIFA-alelnöke,  Alejandro Domínguez közösen nézték meg a 2026-os foci-vb döntőt  / Fotó: FIFA

Elszólta magát a FIFA-alelnöke a 2030-as foci-vb-ről

A CONMEBOL elnöke és egyben a FIFA alelnöke, Alejandro Domínguez az X-en gyakorlatilag kész tényként beszélt arról, hogy a 2030-as centenáriumi világbajnokságon már 64 válogatott vesz részt.

A következőt már mi rendezzük! 2030-ban Uruguay, Argentína és Paraguay ad otthont a világbajnokságnak. Ez tökéletes lehetőség a labdarúgás számára, hogy a világbajnokság századik évfordulóját egy 64 csapatos tornával ünnepeljük meg

 – írta Domínguez, aki régóta a létszámbővítés egyik legfőbb szószólója.

A kijelentés azért is keltett nagy feltűnést, mert mindössze néhány nappal korábban Gianni Infantino FIFA-elnök még csak annyit erősített meg: a 64 csapatos világbajnokság ötlete valóban napirenden van, arról azonban nem beszélt, hogy megszületett-e már a végleges döntés.

„Mindenkinek részt kell tudnia venni a világbajnokságon, nem csak Európának vagy Dél-Amerikának. Ez olyan kérdés, amelyet a világbajnokság után az illetékes bizottságok megvizsgálnak és megvitatnak” – fogalmazott a FIFA elnöke a svájci Bluewinnek adott interjújában.

Azonban számos szurkolónak nem jött be az ötlet, hiszen szerintük ez már nem a futballról szól, hanem a pénzről, sőt, a torna már régen elvesztette a varázsát. 

Egyre inkább a pénzről szól az egész, nem a futballról

- írta egy szurkoló.

A mennyiség nem pótolja a minőséget

- kommentelte egy másik drukker. 

Szerintem ezzel többet veszíthet a torna, mint amennyit nyer

- szólt hozzá egy harmadik rajongó. 

A végső döntést várhatóan a jövő hónapban, Zürichben ülésező FIFA Tanács hozza meg. Ha rábólint a tervre, a 2030-as világbajnokság történelmi léptékűvé válik: már 64 válogatott szerepelhetne a tornán, vagyis a FIFA 211 tagszövetségének több mint 30 százaléka kvalifikálhatná magát a döntő szakaszba.

 

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