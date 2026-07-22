Korábban is ismert volt, hogy Gianni Infantino FIFA-elnök minden korábbinál grandiózusabb tornával ünnepelné a labdarúgó-világbajnokság százéves jubileumát. A 2030-as foci-vb hivatalos házigazdája Spanyolország, Portugália és Marokkó lesz, ám az első, 1930-as uruguayi torna előtt tisztelegve a nyitómérkőzést a montevideói Estadio Centenarióban rendezik meg, emellett Argentína és Paraguay is otthont ad egy-egy találkozónak. Úgy tűnik azonban, Infantino számára még a három kontinensen átívelő világbajnokság sem elég nagyszabású.

A FIFA-elnöke, Gianni Infantino és a FIFA-alelnöke, Alejandro Domínguez közösen nézték meg a 2026-os foci-vb döntőt / Fotó: FIFA

Elszólta magát a FIFA-alelnöke a 2030-as foci-vb-ről

A CONMEBOL elnöke és egyben a FIFA alelnöke, Alejandro Domínguez az X-en gyakorlatilag kész tényként beszélt arról, hogy a 2030-as centenáriumi világbajnokságon már 64 válogatott vesz részt.

A következőt már mi rendezzük! 2030-ban Uruguay, Argentína és Paraguay ad otthont a világbajnokságnak. Ez tökéletes lehetőség a labdarúgás számára, hogy a világbajnokság századik évfordulóját egy 64 csapatos tornával ünnepeljük meg

– írta Domínguez, aki régóta a létszámbővítés egyik legfőbb szószólója.

A kijelentés azért is keltett nagy feltűnést, mert mindössze néhány nappal korábban Gianni Infantino FIFA-elnök még csak annyit erősített meg: a 64 csapatos világbajnokság ötlete valóban napirenden van, arról azonban nem beszélt, hogy megszületett-e már a végleges döntés.

Trabajamos para que el Mundial 2030 se dispute con 64 selecciones en homenaje al Centenario de la Copa del Mundo.



El fútbol de selecciones crece cuando se abre al mundo. La expansión a 48 equipos demostró que una mayor participación genera más oportunidades, impulsa el… — Alejandro Domínguez (@agdws) July 21, 2026

„Mindenkinek részt kell tudnia venni a világbajnokságon, nem csak Európának vagy Dél-Amerikának. Ez olyan kérdés, amelyet a világbajnokság után az illetékes bizottságok megvizsgálnak és megvitatnak” – fogalmazott a FIFA elnöke a svájci Bluewinnek adott interjújában.

Azonban számos szurkolónak nem jött be az ötlet, hiszen szerintük ez már nem a futballról szól, hanem a pénzről, sőt, a torna már régen elvesztette a varázsát.

Egyre inkább a pénzről szól az egész, nem a futballról

- írta egy szurkoló.

A mennyiség nem pótolja a minőséget

- kommentelte egy másik drukker.

Szerintem ezzel többet veszíthet a torna, mint amennyit nyer

- szólt hozzá egy harmadik rajongó.