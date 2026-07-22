Korábban is ismert volt, hogy Gianni Infantino FIFA-elnök minden korábbinál grandiózusabb tornával ünnepelné a labdarúgó-világbajnokság százéves jubileumát. A 2030-as foci-vb hivatalos házigazdája Spanyolország, Portugália és Marokkó lesz, ám az első, 1930-as uruguayi torna előtt tisztelegve a nyitómérkőzést a montevideói Estadio Centenarióban rendezik meg, emellett Argentína és Paraguay is otthont ad egy-egy találkozónak. Úgy tűnik azonban, Infantino számára még a három kontinensen átívelő világbajnokság sem elég nagyszabású.
Elszólta magát a FIFA-alelnöke a 2030-as foci-vb-ről
A CONMEBOL elnöke és egyben a FIFA alelnöke, Alejandro Domínguez az X-en gyakorlatilag kész tényként beszélt arról, hogy a 2030-as centenáriumi világbajnokságon már 64 válogatott vesz részt.
A következőt már mi rendezzük! 2030-ban Uruguay, Argentína és Paraguay ad otthont a világbajnokságnak. Ez tökéletes lehetőség a labdarúgás számára, hogy a világbajnokság századik évfordulóját egy 64 csapatos tornával ünnepeljük meg
– írta Domínguez, aki régóta a létszámbővítés egyik legfőbb szószólója.
A kijelentés azért is keltett nagy feltűnést, mert mindössze néhány nappal korábban Gianni Infantino FIFA-elnök még csak annyit erősített meg: a 64 csapatos világbajnokság ötlete valóban napirenden van, arról azonban nem beszélt, hogy megszületett-e már a végleges döntés.
„Mindenkinek részt kell tudnia venni a világbajnokságon, nem csak Európának vagy Dél-Amerikának. Ez olyan kérdés, amelyet a világbajnokság után az illetékes bizottságok megvizsgálnak és megvitatnak” – fogalmazott a FIFA elnöke a svájci Bluewinnek adott interjújában.
Azonban számos szurkolónak nem jött be az ötlet, hiszen szerintük ez már nem a futballról szól, hanem a pénzről, sőt, a torna már régen elvesztette a varázsát.
Egyre inkább a pénzről szól az egész, nem a futballról
- írta egy szurkoló.
A mennyiség nem pótolja a minőséget
- kommentelte egy másik drukker.
Szerintem ezzel többet veszíthet a torna, mint amennyit nyer
- szólt hozzá egy harmadik rajongó.
A végső döntést várhatóan a jövő hónapban, Zürichben ülésező FIFA Tanács hozza meg. Ha rábólint a tervre, a 2030-as világbajnokság történelmi léptékűvé válik: már 64 válogatott szerepelhetne a tornán, vagyis a FIFA 211 tagszövetségének több mint 30 százaléka kvalifikálhatná magát a döntő szakaszba.