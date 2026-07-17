Súlyos következményekkel járhat, hogy több argentin labdarúgó egy molinót mutogatott a kamerába az Anglia ellen 2-1-re megnyert világbajnoki elődöntő után. Természetesen Argentína szereplését a foci-vb döntőjében nem fenyegeti veszély, de egy jókora pénzbírság sújthatja a nemzeti szövetséget. Sőt, az érintett játékosokat akár el is tilthatják később – mert ilyenre is volt már példa.
A FIFA vizsgálja a foci-vb-n történt incidenst
A címvédő Argentína drámai fordítással, hét perc alatt két gólt szerezve győzte le Angliát – és jutott be a világbajnokság vasárnapi döntőjébe, ahol Spanyolország lesz az ellenfele (21:00, tv: M4 Sport). Az elődöntő lefújása után viszont az argentin játékosok egy molinót emeltek a magasba, melyen az állt:
A Falkland-szigetek Argentínáé!
Az Atlanti-óceán délnyugati részén fekvő brit terület az 1982-es háború óta is vita tárgyát képezi az Egyesült Királyság és Argentína között. A FIFA fegyelmi bizottsága pedig már megkezdte a mérkőzésről készült jelentések értékelését, mielőtt döntenének a lehetséges következményekről – írja a BBC.
Egyszer már eljátszották az argentinok
Az argentinokra 2014-ben egyszer már súlyos, 20 ezer font (8,5 millió Ft) értékű bírságot szabott ki a nemzetközi szövetség, amiért egy ugyanilyen üzenettel ellátott transzparenst tartottak a magasba.
Akkoriban azzal magyarázták a döntést, hogy a mlinó megszegte a politikai üzenetekre vonatkozó szabályokat.
A jelenleg zajló vizsgálatot egyébként a brit kormány támogatja, míg az argentin elnök, Javier Milei azt nyilatkozta, a játékosok gesztusa teljesen érthető.
Két spanyol labdarúgót eltiltottak
Argentína vb-döntője természetesen nincs veszélyben, legfeljebb megint egy súlyos pénzbírságra vagy eltiltásra számíthatnak. Két évvel ezelőtt ugyanis már előfordult ilyen. Éppen az argentinok mostani ellenfelével, Spanyolországgal. Mert miután megnyerték az Európa-bajnokságot, két labdarúgó, Rodri és Álvaro Morata azt énekelték: „Gibraltár Spanyolországé” – ezért pedig az UEFA-tól egy-egy meccset kaptak.