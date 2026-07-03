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Foci-vb 2026

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Az egyiptomi labdarúgó-válogatott a rendes játékidőben 1-1-es döntetlent ért el Ausztrália ellen, majd a hosszabbítás sem hozott gólt. A foci-vb nyolcaddöntőjébe végül drámai bünetőpárbajt követően Mohamed Szalahék jutottak be.

Az Egyiptom-Ausztrália találkozó előtt az afrikai szurkolók elsősorban Mohamed Szalah állapota miatt aggódtak. A Liverpool legendája az Irán elleni csoportmérkőzésen megsérült, ezért veszélybe került a szereplése a tizenhatoddöntőben. Szalah végül vállalta a játékot, és csapatkapitányként vezethette pályára az egyiptomi válogatottat a foci-vb kieséses szakaszának első fordulójában.

Mohamed Szalah megsérült a foci-vb-n, de végül játszhatott Ausztrália ellen
Mohamed Szalah megsérült a foci-vb-n, de végül játszhatott Ausztrália ellen
Fotó: EVRIM AYDIN / ANADOLU

Gyors egyiptomi vezetés

Az ausztrálok előtt adódott az első komolyabb lehetőség, az 5. percben Cristian Volpato életerős bombája súrolta a felsőlécet. Az egyiptomiak türelmesen próbálták bontogatni az ellenfél védelmét, Tony Popovic együttese mély blokkban védekezett. Szalahék nyomása a 13. percben érett góllá, Karim Háfez remek beadását a hosszú saroknál teljesen üresen hagyott Imám Ásúr a jobb alsó sarokba fejelte.

Egypt's midfielder #08 Emam Ashour (R) heads the ball and scores the opening goal during the 2026 World Cup round of 32 football match between Australia and Egypt at the Dallas Stadium in Arlington on July 3, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)
Az egyiptomiak korán vezetést szereztek
Fotó: THOMAS COEX / AFP

A 35. percben az ausztrálok is életjelet adtak magukról, Aziz Behich lövését kellett védenie Musztafa Súbír kapusnak.

A félidőig komoly helyzet már nem adódott, az egyiptomi válogatott 1-0-s előnnyel vonulhatott pihenőre.

Második öngólját vétette a foci-vb-n az egyiptomiak védője

A szünetben sérülés miatt Jordan Bost le kellett cserélniük az ausztráloknak, majd a második játékrész Omar Marmus ziccerével kezdődött, de a Manchester City csatára kihagyta a nagy helyzetet. Nem sokkal később egy rémisztő jelenet borzolta a kedélyeket, az egyiptomiak jobbhátvédje, Mohamed Háni egy ütközés után lennmaradt a földön. A védő eszméletlenül esett össze a pályán, de végül magához tért és folytatni tudta a játékot, aztán ismét főszereplővé vált. 

Az 55. percben szabadrúgást végezhettek el az ausztrálok, de Aiden O'Neill beadását nem az egyik csapattársa, hanem Háni fejelte a kapuba. 

  • A 30 éves játékosnak ez már a második öngólja volt az idei tornán, a világbajnokságok történetében ő mindössze a második futballista, aki képes volt erre.

Az egyiptomiak nem akartak hosszabbításra játszani és megnyomták a hajrát. 

A 94. percben Patrick Beach óriási bravúrral szedte ki Rámí Rabíja fejesét, 

így az eredmény már nem változott, jöhetett a kétszer 15 perces ráadás.

Tizenegyespárbaj döntött

Szalah nagy helyzetével indult a hosszabbítás, de a csapatkapitány nem tudta leszorítani a labdát a kapu előterében. Az első negyedóra ezen kívül nem hozott túl sok lényeges eseményt, a csapatok óvatosabban futballoztak. 

A második etapban felélénkült a játék, Szalahék beszorították az ausztrálokat, akik a 119. percben kapust cseréltek a büntetőpárbajra készülve 

– Beach helyére Matthew Ryan állt be. A hosszabbítás végén majdnem az ausztrálok lőttek gólt, de végül az eredmény már nem változott, jöhettek a 11-esek.

ARLINGTON, TEXAS - JULY 03: Mohamed Salah #10 of Egypt shoots while Paul Okon-Engstler #24 and Harry Souttar #19 of Australia attempt to block during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Australia and Egypt at Dallas Stadium on July 03, 2026 in Arlington, Texas. Molly Darlington/Getty Images/AFP (Photo by Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Mohamed Szalah veszélyesen játszott
Fotó: MOLLY DARLINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az ausztrálok csapatkapitánya, Harry Souttar kezdte a büntetőpárbajt, és óriást hibázott: a kapu fölé bombázta a labdát. Egyiptomi részről Száber lőhetett, aki nem hibázott. A második körben Jackson Irvine higgadtan helyezett a kapuba, Rabíja is így tett. 

Awer Mabil magabiztosan lőtte be a büntetőjét, majd Szalah következett, a Liverpool legendája a kapust becsapva pimasz módon emelt a kapuba. 

A 18 éves Lucas Harrington a felsőlécre bombázott, így az egyiptomiaknak sikeres 11-esre volt szükségük a továbbjutáshoz. Hoszám Abdelmagíd be is lőtte, Egyiptom bejutott a legjobb 16 közé, Ausztrália kiesett.

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