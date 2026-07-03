Az Egyiptom-Ausztrália találkozó előtt az afrikai szurkolók elsősorban Mohamed Szalah állapota miatt aggódtak. A Liverpool legendája az Irán elleni csoportmérkőzésen megsérült, ezért veszélybe került a szereplése a tizenhatoddöntőben. Szalah végül vállalta a játékot, és csapatkapitányként vezethette pályára az egyiptomi válogatottat a foci-vb kieséses szakaszának első fordulójában.

Mohamed Szalah megsérült a foci-vb-n, de végül játszhatott Ausztrália ellen

Fotó: EVRIM AYDIN / ANADOLU

Gyors egyiptomi vezetés

Az ausztrálok előtt adódott az első komolyabb lehetőség, az 5. percben Cristian Volpato életerős bombája súrolta a felsőlécet. Az egyiptomiak türelmesen próbálták bontogatni az ellenfél védelmét, Tony Popovic együttese mély blokkban védekezett. Szalahék nyomása a 13. percben érett góllá, Karim Háfez remek beadását a hosszú saroknál teljesen üresen hagyott Imám Ásúr a jobb alsó sarokba fejelte.

Az egyiptomiak korán vezetést szereztek

Fotó: THOMAS COEX / AFP

A 35. percben az ausztrálok is életjelet adtak magukról, Aziz Behich lövését kellett védenie Musztafa Súbír kapusnak.

A félidőig komoly helyzet már nem adódott, az egyiptomi válogatott 1-0-s előnnyel vonulhatott pihenőre.

Második öngólját vétette a foci-vb-n az egyiptomiak védője

A szünetben sérülés miatt Jordan Bost le kellett cserélniük az ausztráloknak, majd a második játékrész Omar Marmus ziccerével kezdődött, de a Manchester City csatára kihagyta a nagy helyzetet. Nem sokkal később egy rémisztő jelenet borzolta a kedélyeket, az egyiptomiak jobbhátvédje, Mohamed Háni egy ütközés után lennmaradt a földön. A védő eszméletlenül esett össze a pályán, de végül magához tért és folytatni tudta a játékot, aztán ismét főszereplővé vált.

Az 55. percben szabadrúgást végezhettek el az ausztrálok, de Aiden O'Neill beadását nem az egyik csapattársa, hanem Háni fejelte a kapuba.

A 30 éves játékosnak ez már a második öngólja volt az idei tornán, a világbajnokságok történetében ő mindössze a második futballista, aki képes volt erre.

Own Goal vs Belgium 🥅

Own Goal vs Australia 🥅



Mohamed Hany is only the second player in men's World Cup history to score two own goals at a single tournament 😢 pic.twitter.com/gUzZAD2avo — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) July 3, 2026

Az egyiptomiak nem akartak hosszabbításra játszani és megnyomták a hajrát.

A 94. percben Patrick Beach óriási bravúrral szedte ki Rámí Rabíja fejesét,

így az eredmény már nem változott, jöhetett a kétszer 15 perces ráadás.