Az Egyiptom-Ausztrália találkozó előtt az afrikai szurkolók elsősorban Mohamed Szalah állapota miatt aggódtak. A Liverpool legendája az Irán elleni csoportmérkőzésen megsérült, ezért veszélybe került a szereplése a tizenhatoddöntőben. Szalah végül vállalta a játékot, és csapatkapitányként vezethette pályára az egyiptomi válogatottat a foci-vb kieséses szakaszának első fordulójában.
Gyors egyiptomi vezetés
Az ausztrálok előtt adódott az első komolyabb lehetőség, az 5. percben Cristian Volpato életerős bombája súrolta a felsőlécet. Az egyiptomiak türelmesen próbálták bontogatni az ellenfél védelmét, Tony Popovic együttese mély blokkban védekezett. Szalahék nyomása a 13. percben érett góllá, Karim Háfez remek beadását a hosszú saroknál teljesen üresen hagyott Imám Ásúr a jobb alsó sarokba fejelte.
A 35. percben az ausztrálok is életjelet adtak magukról, Aziz Behich lövését kellett védenie Musztafa Súbír kapusnak.
A félidőig komoly helyzet már nem adódott, az egyiptomi válogatott 1-0-s előnnyel vonulhatott pihenőre.
Második öngólját vétette a foci-vb-n az egyiptomiak védője
A szünetben sérülés miatt Jordan Bost le kellett cserélniük az ausztráloknak, majd a második játékrész Omar Marmus ziccerével kezdődött, de a Manchester City csatára kihagyta a nagy helyzetet. Nem sokkal később egy rémisztő jelenet borzolta a kedélyeket, az egyiptomiak jobbhátvédje, Mohamed Háni egy ütközés után lennmaradt a földön. A védő eszméletlenül esett össze a pályán, de végül magához tért és folytatni tudta a játékot, aztán ismét főszereplővé vált.
Az 55. percben szabadrúgást végezhettek el az ausztrálok, de Aiden O'Neill beadását nem az egyik csapattársa, hanem Háni fejelte a kapuba.
- A 30 éves játékosnak ez már a második öngólja volt az idei tornán, a világbajnokságok történetében ő mindössze a második futballista, aki képes volt erre.
Az egyiptomiak nem akartak hosszabbításra játszani és megnyomták a hajrát.
A 94. percben Patrick Beach óriási bravúrral szedte ki Rámí Rabíja fejesét,
így az eredmény már nem változott, jöhetett a kétszer 15 perces ráadás.
Tizenegyespárbaj döntött
Szalah nagy helyzetével indult a hosszabbítás, de a csapatkapitány nem tudta leszorítani a labdát a kapu előterében. Az első negyedóra ezen kívül nem hozott túl sok lényeges eseményt, a csapatok óvatosabban futballoztak.
A második etapban felélénkült a játék, Szalahék beszorították az ausztrálokat, akik a 119. percben kapust cseréltek a büntetőpárbajra készülve
– Beach helyére Matthew Ryan állt be. A hosszabbítás végén majdnem az ausztrálok lőttek gólt, de végül az eredmény már nem változott, jöhettek a 11-esek.
Az ausztrálok csapatkapitánya, Harry Souttar kezdte a büntetőpárbajt, és óriást hibázott: a kapu fölé bombázta a labdát. Egyiptomi részről Száber lőhetett, aki nem hibázott. A második körben Jackson Irvine higgadtan helyezett a kapuba, Rabíja is így tett.
Awer Mabil magabiztosan lőtte be a büntetőjét, majd Szalah következett, a Liverpool legendája a kapust becsapva pimasz módon emelt a kapuba.
A 18 éves Lucas Harrington a felsőlécre bombázott, így az egyiptomiaknak sikeres 11-esre volt szükségük a továbbjutáshoz. Hoszám Abdelmagíd be is lőtte, Egyiptom bejutott a legjobb 16 közé, Ausztrália kiesett.
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