Botrányos jelenetek a foci-vb-n: rendbontók miatt szakadt félbe a Belgium–Szenegál mérkőzés - galéria

A belga válogatott rendkívül izgalmas mérkőzésen, hosszabbítást követően harcolta ki a továbbjutást Szenegál ellen, és bejutott a nyolcaddöntőbe a 2026-os foci-vb-n. Az összecsapás nemcsak a pályán hozott emlékezetes pillanatokat, hanem egy szokatlan incidens is megzavarta a játékot. A 32. percben három szurkoló rohant be a pályára, ami miatt a játékvezető kénytelen volt félbeszakítani a találkozót. Amíg a biztonsági szolgálat munkatársai a gyepen üldözték a rendbontókat, két további személyt az oldalvonal mellett tartóztattak fel.

Félbeszakadt a Belgium–Szenegál foci-vb mérkőzés, mivel több szurkoló is berohant a pályára Fotó: Emma Ottose

Félbeszakadt a Belgium–Szenegál foci-vb mérkőzés

A belga válogatott éppen szabadrúgáshoz készülődött, amikor három rendbontó berohant a játéktérre, teljesen megakasztva a mérkőzést. A biztonságiak azonnal üldözőbe vették őket, de egyikük néhány látványos irányváltással hosszabb ideig is megtréfálta az őröket. Végül mindhárom pályára rohanót elfogták, majd kivezették a stadionból. Az incidens nagy felháborodást váltott ki a lelátón és a közösségi médiában is. Sokan értetlenül fogadták, hogyan fordulhatott elő, hogy egy ilyen rangos világbajnoki mérkőzésen több szurkoló is átjutott a biztonságiakon - írta a The Sun.

A beszámolók szerint az egyik pályára rohanó a közösségi médiából ismert Joshua Kravchenko volt, aki még a mérkőzés előtt videót tett közzé az Instagram-oldalán a stadion elől, sőt a belépőjegyét is megmutatta követőinek.

Three, THREE!! runners on the field during the Belgium Senegal round of 32 match pic.twitter.com/m2aPyIiCwm — Arielle Orsuto (@ArielleOrsuto) July 1, 2026

A játék megszakításának pillanatában Szenegál 1–0-ra vezetett: a 24. percben Habib Diarra volt eredményes, miután Ismaïla Sarr fejesét követően a labda a kapufáról elé pattant, ő pedig közelről a hálóba pofozta. Az afrikaiak a második félidő közepére már kétgólos előnyben voltak, és sokáig úgy tűnt, biztosan őrzik vezetésüket. A belgák azonban nem adták fel: a 86. percben Romelu Lukaku szépített, majd alig három perccel később egy hatalmas hibát kihasználva kiegyenlítettek, ezzel a torna egyik legnagyobb fordítását produkálták.

A hosszabbítás sokáig kevés helyzetet hozott, ám a 117. percben döntő pillanat következett: Belgium büntetőhöz jutott, amelyet a csapatkapitány, Youri Tielemans magabiztosan értékesített. A belgák ezzel 3–2-re megnyerték a drámai összecsapást, és továbbjutottak a világbajnokság legjobb 16 csapata közé, ahol a társházigazdával, Amerikával néznek majd farkasszemet.