Újabb világsztár csatlakozott a 2026-os labdarúgó-világbajnokság fináléjának félidei show-jához: Justin Bieber is fellép a július 19-i New York-i foci-vb döntőjében. A kanadai popsztár Madonnával, Shakirával és a BTS tagjaival együtt lép színpadra a torna történetének első, a Super Bowl mintájára megrendezett félidei produkciójában.

Justin Bieber is fellép a július 19-i foci-vb döntőjében / Fotó: AFP

Minden idők legnagyobb foci-vb döntője fog következni

A 11 perces show nemcsak a szórakoztatásról szól majd: a FIFA és a Global Citizen közös oktatási alapja, a FIFA Global Citizen Education Fund javára is gyűjtenek, amelynek célja 100 millió dollár előteremtése a világ hátrányos helyzetű gyermekeinek támogatására. A fellépők között ott lesz Burna Boy, Gustavo Dudamel, a Coldplay-jel korábban együttműködő PS22 Kórus, valamint a Szezám utca ikonikus bábfigurái is.

A labdarúgó-világbajnokság olyan módon képes összehozni az embereket, ahogy semmi más

– idézte Biebert a BBC.

A félidei show kreatív vezetője a Coldplay énekese, Chris Martin lesz. Az esemény teljes bevételét a FIFA és a Global Citizen közös oktatási programja támogatására fordítják. Shakira és Burna Boy sem először szerepelnek a világbajnokság programjában: mindketten felléptek a torna nyitóünnepségein is. Közös daluk, a Dai Dai a vb egyik himnuszává vált, a mérkőzések alatt is rendszeresen felcsendül.

A három rendező ország – az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó – közös rendezésében zajló világbajnokság már az egyenes kieséses szakasz hajrájánál tart. A házigazdák ugyan már búcsúztak a tornától, a legjobb nyolc között azonban még több nagy párharc is vár a szurkolókra.