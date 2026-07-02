Az amerikai válogatott magabiztos teljesítménnyel kezdte a részben hazai rendezésű világbajnokságot. A D csoport nyitófordulójában 4–1-re múlta felül Paraguayt, majd 2–0-ra legyőzte Ausztráliát is, így már két forduló után bebiztosította továbbjutását. A csoportkört végül egy 3–2-es vereséggel zárta Törökország ellen, ám ennek ellenére hat ponttal a kvartett élén végzett. A FIFA-világranglista 64. helyén álló Bosznia-Hercegovina jóval nehezebben vette az akadályokat. A bosnyákok 1–1-es döntetlennel rajtoltak a szintén társházigazda Kanada ellen, ezt követően 4–1-es vereséget szenvedtek Svájctól, majd a zárófordulóban 3–1-re legyőzték Katart. Négy ponttal csoportjuk harmadik helyén zártak. A 2026-os foci-vb új lebonyolítási rendszerének köszönhetően a csoportharmadikok közül a nyolc legjobb is továbbjutott az egyenes kieséses szakaszba, így jött létre az Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina mérkőzés a legjobb 32 kettő között.
Óriási tömegjelent alakult ki a Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina foci-vb-mérkőzésen
A csütörtök hajnali mérkőzést mindkét csapat óvatosan kezdte, az első komolyabb lehetőségre egészen a 18. percig kellett várni. Ekkor az amerikai védő, Antonee Robinson az ötös közeléből fejelhetett kapura, ám próbálkozása jócskán elkerülte a kaput. Az esetet követően rövid időre állt a játék, ugyanis a bosnyákok kapusa, Nikola Vasilj ápolásra szorult, miután Robinson egy szerencsétlen mozdulat során térddel eltalálta az arcát. A hálóőr néhány perces ápolást követően folytatni tudta a mérkőzést. A 28. percben Folarin Balogun került a földre a tizenhatoson belül, miután ütközött az egyik bosnyák védővel. Az amerikai támadó tizenegyest reklamált, a játékvezető azonban nem látott szabálytalanságot, és továbbengedte a játékot.
Nem sokkal később, a 31. percben Folarin Balogun megszerezhette volna a vezetést az Egyesült Államoknak, ám a találata előtt lesen helyezkedett, ezért a gólt érvénytelenítették.
Az első félidő hajrájában az amerikai válogatott egyre nagyobb nyomás alá helyezte Bosznia-Hercegovinát. A hazaiak szinte a saját kapujuk elé szorították ellenfelüket, egymás után vezették a veszélyes támadásokat, és több ígéretes helyzetet is kialakítottak. A két szélső gyorsaságának és egy az egy elleni játékának köszönhetően rendre megbontották a bosnyák védelmet, amely nehezen tudta feltartóztatni az amerikai támadókat.
A nagy nyomás végül a 45. percben érett góllá. Folarin Balogun a korábban érvénytelenített találata után ezúttal már szabályos gólt szerzett, méghozzá a világbajnokság egyik legpechesebb védelmi jelenetét követően. Malik Tillman passzát előbb egy, majd még egy bosnyák védő is megcsúsztatta, így a labda éppen Balogun elé került. A 24 éves támadó higgadt maradt, és Nikola Vasilj lábai között a hálóba gurított. Az első félidő hosszabbításában Balogun ismét közel járt a gólhoz: a 24 éves csatár közvetlen közelről lőhetett kapura, ám próbálkozása a kapufán csattant.
A játékrész végére aztán teljesen elszabadultak az indulatok. Kerim Alajbegovic a saját térfelén tartotta meg a labdát, amikor Tyler Adams keményen érkezett, és földre küldte a bosnyák támadót. Az eset után pillanatok alatt forrósodott a hangulat: a kispadról játékosok és stábtagok is berohantak a pályára, a két csapat tagjai egymásnak feszültek, és kisebb lökdösődés is kialakult. Alajbegovicot rövid ideig ápolni kellett, de végül folytatni tudta a játékot. A bosnyák játékos ezután még hevesen reklamált, és fenyegető kézmozdulatokkal üzent Adamsnek, a játékvezető pedig ezt követően jobbnak látta lefújni az első félidőt.
A második félidő nem kezdődött jól Bosznia-Hercegovina számára.
Az 50. percben megsérült a csapat legnagyobb sztárja, Edin Dzeko, aki fájdalmas arckifejezéssel húzta a lábát. A bosnyák csapatkapitány nem kért ápolást, levette a karszalagot, majd saját lábán hagyta el a pályát.
Helyére Ermin Mahmic érkezett, aki a Katar elleni csoportmérkőzésen már betalált.
Az első félidőt heves jelenetek zárták, és a fordulás után sem csillapodtak az indulatok. Az 55. percben Folarin Balogun – az amerikaiak gólszerzője – egy elkésett belépő után rátaposott Tarik Muharemovic lábára, ami újabb tömegjelenetet eredményezett. A két csapat játékosai ismét egymásnak estek, miközben Balogun és Muharemovic is a földön terültek el és ápolásra szorultak.
A játékvezető néhány másodperccel később jelzést kapott a VAR-szobából, hogy vizsgálja felül az esetet egy esetleges piros lap miatt. A brazil bíró a videófelvételek megtekintése után kiállította Balogunt, aki szemmel láthatóan döbbenten fogadta a döntést, hiszen számára ezzel véget ért a mérkőzés.
Emberhátrányban is veszélyesen futballozott az amerikai válogatott. Christian Pulisic remek indítást kapott, elhúzott a bal szélen, majd egészen a kapuig vezette a labdát, és a hálóba lőtt. Az amerikaiak öröme azonban nem tartott sokáig, ugyanis a támadó lesen helyezkedett, így a játékvezető érvénytelenítette a találatot.
A 82. percben újabb nagy lehetőséghez jutott az Egyesült Államok, miután veszélyes helyről szabadrúgást végezhetett el.
A labda mögé Malik Tillman állt, aki tökéletesen csavarta át a sorfal fölött a labdát a kapu bal oldalába. Nikola Vasilj hiába vetődött, esélye sem volt hárítani a kiváló lövést, így az amerikaiak 2–0-ra növelték előnyüket.
A játékvezető 10 perc hosszabbítást rendelt el, azonban az eredmény már nem változott, így a másik két házigazda (Mexikó és Kanada után) az Egyesült Államok is bejutott a 2026-os labdarúgó-világbajnokság legjobb 16 csapata közé, ahol Belgiummal találkozik.