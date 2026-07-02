Az amerikai válogatott magabiztos teljesítménnyel kezdte a részben hazai rendezésű világbajnokságot. A D csoport nyitófordulójában 4–1-re múlta felül Paraguayt, majd 2–0-ra legyőzte Ausztráliát is, így már két forduló után bebiztosította továbbjutását. A csoportkört végül egy 3–2-es vereséggel zárta Törökország ellen, ám ennek ellenére hat ponttal a kvartett élén végzett. A FIFA-világranglista 64. helyén álló Bosznia-Hercegovina jóval nehezebben vette az akadályokat. A bosnyákok 1–1-es döntetlennel rajtoltak a szintén társházigazda Kanada ellen, ezt követően 4–1-es vereséget szenvedtek Svájctól, majd a zárófordulóban 3–1-re legyőzték Katart. Négy ponttal csoportjuk harmadik helyén zártak. A 2026-os foci-vb új lebonyolítási rendszerének köszönhetően a csoportharmadikok közül a nyolc legjobb is továbbjutott az egyenes kieséses szakaszba, így jött létre az Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina mérkőzés a legjobb 32 kettő között.

Folarin Balogun (20-as mezszámmal) szerezte az Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina foci-vb-mérkőzés első gólját Fotó: FIFA

Óriási tömegjelent alakult ki a Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina foci-vb-mérkőzésen

A csütörtök hajnali mérkőzést mindkét csapat óvatosan kezdte, az első komolyabb lehetőségre egészen a 18. percig kellett várni. Ekkor az amerikai védő, Antonee Robinson az ötös közeléből fejelhetett kapura, ám próbálkozása jócskán elkerülte a kaput. Az esetet követően rövid időre állt a játék, ugyanis a bosnyákok kapusa, Nikola Vasilj ápolásra szorult, miután Robinson egy szerencsétlen mozdulat során térddel eltalálta az arcát. A hálóőr néhány perces ápolást követően folytatni tudta a mérkőzést. A 28. percben Folarin Balogun került a földre a tizenhatoson belül, miután ütközött az egyik bosnyák védővel. Az amerikai támadó tizenegyest reklamált, a játékvezető azonban nem látott szabálytalanságot, és továbbengedte a játékot.

Nem sokkal később, a 31. percben Folarin Balogun megszerezhette volna a vezetést az Egyesült Államoknak, ám a találata előtt lesen helyezkedett, ezért a gólt érvénytelenítették.

Az első félidő hajrájában az amerikai válogatott egyre nagyobb nyomás alá helyezte Bosznia-Hercegovinát. A hazaiak szinte a saját kapujuk elé szorították ellenfelüket, egymás után vezették a veszélyes támadásokat, és több ígéretes helyzetet is kialakítottak. A két szélső gyorsaságának és egy az egy elleni játékának köszönhetően rendre megbontották a bosnyák védelmet, amely nehezen tudta feltartóztatni az amerikai támadókat.