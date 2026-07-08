Háborognak és csalást emlegetnek az egyiptomi válogatott szurkolói, miután csapatuk egy drámai, fordulatokban bővelkedő mérkőzésen 3–2-es vereséget szenvedett a címvédő Argentínától a 2026-os foci-vb-n. A lefújást követően az afrikai együttes szövetségi kapitánya, Hoszám Haszan sem rejtette véka alá a véleményét: rendkívül indulatosan nyilatkozott, és azt állította, hogy a játékvezetői döntések ismét Lionel Messiék javára billentették a mérleg nyelvét. A szövetségi kapitány véleményével az egyiptomi szurkolók is egyetértenek. A közösségi oldalakon valósággal elszabadultak az indulatok, a drukkerek pedig tételesen összegyűjtötték azokat a vitatott játékvezetői ítéleteket és szabálytalanságokat, amelyek szerintük döntően befolyásolták a találkozó végeredményét.

Hoszám Haszan teljesen kiborult az Argentína-Egyiptom foci-vb-nyolcaddöntő után Fotó: Buda Mendes

Nem akarom szépíteni a dolgot, és azt mondani, hogy pechünk volt. Kimondom, ami a szívemet nyomja: ma igazságtalan csalás történt ellenünk, és ezt az egész világ láthatta. És még egy dolgot szeretnék mondani: ha ennyire azt akarják, hogy Argentína nyerjen, akkor miért hívtak meg mindenkit, hogy jöjjön el és vegyen részt a vb-n?

– nyilatkozta Haszan a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.

Az egyiptomi szurkolók teljes mellszélességgel kiálltak szövetségi kapitányuk mellett. Egy közel négyperces videóban részletesen összegyűjtötték azokat a szerintük vitatható játékvezetői döntéseket, illetve argentin szabálytalanságokat, amelyeket a bíró vagy egyáltalán nem fújt le, vagy bár szabadrúgást ítélt, a sárga lapokat rendre elfelejtette felmutatni.

Háborognak az egyiptomi szurkolók a foci-vb-n

A legnagyobb felháborodást egyértelműen a második félidő egyik kulcsjelenete váltotta ki. Az 58. percben Mostafa Ziko betalált, amivel Egyiptom már 2–0-ra növelhette volna előnyét. A játékvezető azonban a gólt megelőzően szabálytalanságot vélt felfedezni, ezért érvénytelenítette a találatot. Bár a futballban nincs helye a feltételes módnak, ez a döntés alapjaiban változtatta meg a mérkőzés alakulását.

A jelenet óriási indulatokat váltott ki Egyiptomban, a drukkerek pedig rögtön egy korábbi vitatott esettel vontak párhuzamot. Felidézték, amikor Lionel Messi a csoportmérkőzésen rátaposott az algériai Aissa Mandi vádlijára. A visszajátszások alapján az eset kemény belépőnek tűnt, ennek ellenére sem a játékvezető nem mutatott fel lapot, sem a videobíró nem avatkozott közbe. Az egyiptomi szurkolók szerint éppen ez a kettős mérce a legfelháborítóbb: míg Messi esetében nem történt semmilyen szankció, addig az Argentína–Egyiptom találkozón egy hasonló szituáció miatt érvénytelenítették Mostafa Ziko gólját.

Fizeram um compilado de 4 minutos mostrando os lances em que a Argentina foi favorecida contra o Egito.



Simplesmente um escândalo mundial. Quanta sujeira envolvida. 🤢 pic.twitter.com/od2BQ1bZY1 — FLA Henrique (@flahenriquebr) July 7, 2026