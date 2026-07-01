A FIFA által bevezetett újítás, az úgynevezett hidratációs szünet meglehetősen népszerűtlen a szurkolók körében a foci-vb-n. Ez voltaképpen egy reklámszünet, ami negyedekre tagolja a meccseket, hiszen mindkét félidő közepén három percre megszakítja a játékot. A legjobb 32 között rendezett Mexikó-Ecuador mérkőzés a viharos időjárás miatt egy órás késéssel kezdődött, a találkozó előtt a FIFA a hivatalos honlapján közzétett nyilatkozatában bejelentette, hogy ezen a mérkőzésen nem lesz ivószünet.

A foci-vb-n bevezetett hidratációs szünetet nem szívlelik a szurkolók

Fotó: MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A FIFA becsapta a szurkolókat a foci-vb-n?

A FIFA hiába jelezte, hogy a mexikói-ecuadori meccsen nem lesz ivószünet, az első félidő derekán a játékvezető mégis elrendelte a kényszerpihenőt. A mexikói játékosokat ez mélységesen felháborította, ugyanis éppen egy veszélyesnek tűnő támadást vezettek, a bíró azonban megállította a játékot. A FIFA a honlapján kiadott nyilatkozatában végül eltávolította a hidratációs szünettel kapcsolatos állítást a meccsre vontkozóan, de a szurkolókat alaposan felbőszítette a szövetség.

A mérkőzést megelőzően esett az eső, a hőmérséklet 14 fok körül volt, mégis elrendelték az ivószünetet mindkét félidőben.

𝗗𝗶𝗱𝗻’𝘁 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝘀𝗮𝘆 𝗶𝘁 𝗵𝗮𝗱 𝗰𝗮𝗻𝗰𝗲𝗹𝗹𝗲𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗵𝘆𝗱𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗯𝗿𝗲𝗮𝗸𝘀?



In announcing the delay at the Azteca, FIFA said that as a result the controversial cooling breaks would not happen during Mexico vs Ecuador.



But the referee stopped play with… https://t.co/ifzYaWG7fM — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 1, 2026

Hidratációs szünet az esőben. Ezt a baromságot”

– írta egy haragos szurkoló. „A FIFA azt állítja, nem lesz hidratációs szünet. Aztán mégis lett a reklámok miatt” – tette hozzá egy másik drukker. „Nem lesz ivószünet. Hazudtak, nevetséges!” – dühöngött egy kommentelő.

A társházigazda mexikói válogatott végül 2-0-ra nyert Ecuador ellen, a legjobb 16 között pedig jó eséllyel majd Angliával találkozik.