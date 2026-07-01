A FIFA által bevezetett újítás, az úgynevezett hidratációs szünet meglehetősen népszerűtlen a szurkolók körében a foci-vb-n. Ez voltaképpen egy reklámszünet, ami negyedekre tagolja a meccseket, hiszen mindkét félidő közepén három percre megszakítja a játékot. A legjobb 32 között rendezett Mexikó-Ecuador mérkőzés a viharos időjárás miatt egy órás késéssel kezdődött, a találkozó előtt a FIFA a hivatalos honlapján közzétett nyilatkozatában bejelentette, hogy ezen a mérkőzésen nem lesz ivószünet.
A FIFA becsapta a szurkolókat a foci-vb-n?
A FIFA hiába jelezte, hogy a mexikói-ecuadori meccsen nem lesz ivószünet, az első félidő derekán a játékvezető mégis elrendelte a kényszerpihenőt. A mexikói játékosokat ez mélységesen felháborította, ugyanis éppen egy veszélyesnek tűnő támadást vezettek, a bíró azonban megállította a játékot. A FIFA a honlapján kiadott nyilatkozatában végül eltávolította a hidratációs szünettel kapcsolatos állítást a meccsre vontkozóan, de a szurkolókat alaposan felbőszítette a szövetség.
A mérkőzést megelőzően esett az eső, a hőmérséklet 14 fok körül volt, mégis elrendelték az ivószünetet mindkét félidőben.
Hidratációs szünet az esőben. Ezt a baromságot”
– írta egy haragos szurkoló. „A FIFA azt állítja, nem lesz hidratációs szünet. Aztán mégis lett a reklámok miatt” – tette hozzá egy másik drukker. „Nem lesz ivószünet. Hazudtak, nevetséges!” – dühöngött egy kommentelő.
A társházigazda mexikói válogatott végül 2-0-ra nyert Ecuador ellen, a legjobb 16 között pedig jó eséllyel majd Angliával találkozik.
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