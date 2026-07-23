Rengeteg vita alakult ki játékvezetői döntések miatt a foci-vb-n. Már csak azért is, mert az első 48 csapatos tornán minden korábbinál több, 104 mérkőzést rendeztek. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, a végső győztes Spanyolország lett – története során másodszor –, miután rendes játékidőt követően, hosszabbításban 1-0-ra legyőze Argentínát. A fináléban is voltak megkérdőjelezhető bírói döntések, a legnagyobb felháborodást viszont az ezüstérmes argentinok Egyiptom elleni győzelme váltotta ki. Hoszám Haszan szövetségi kapitány egyenesen odáig ment, hogy megvádolta a FIFA-t, elfogult Lionel Messivel, és kijelentette: azt akarják, hogy a nyolcszoros Aranylabda-győztes versenyben maradjon a világbajnokságon.

Sok vita alakult ki játékvezetői döntések miatt a foci-vb-n, ezek egy részét az argentinok javára ítélték a bírók

Fotó: Roman Puno

Történt-e csalás a foci-vb-n?

Miután az egyiptomi kapitány azt vélelmezte, hogy csalás történt Argentína javára, elsőként a FIFA játékvezetői bizottságának elnöke, Pierluigi Collina válaszolt. A korábbi kiváló bíró – akit hatszor választottak meg a világ legjobbjának – alaptalannak nevezte a vádakat, amelyeknek nincs helye a futballban. Hozzátette, senki sem vonhatja kétségbe a világbajnokságon szereplő játékvezetők feddhetetlenségét.

Cristiano Ronaldo reagált a vádakra

Ezt követte a minap az, hogy Cristiano Ronaldo reagált egy videóra a közösségi médiában, amelyben azt fejtegették, hogy Lionel Messiék a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség segítsége nélkül nem jutottak volna vb-döntőbe. Mindez egy spanyol televíziós magazinműsorban hangzott el, a portugál klasszis pedig kedvelte a felvételt.

Közleményt adott ki a FIFA

A FIFA külön munkacsoportot állított fel arra, hogy megvédjék a labdarúgás tisztaságát, különösen a nagy nemzetközi tornákon. Fő feladatai közé tartozik a mérkőzésmanipulációk megelőzése és felderítése. A szövetség most hivatalos közleményt adott ki, amelyben tisztázták a 2026-os világbajnokságon felmerült vádakat.

A torna során összegyűjtött és elemzett információk alapján a munkacsoport nem talált gyanús fogadási tevékenységet vagy manipulációra utaló jeleket egyetlen mérkőzéssel kapcsolatban sem

– olvasható a nemzetközi szövetség által kiadott közleményben.