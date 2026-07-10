A francia válogatott simán, 2–0-ra legyőzte Marokkót a foci-vb csütörtöki, bostoni negyeddöntőjében. A nyolc éve világbajnok, négy esztendeje pedig ezüstérmes európai együttes a 60. percben szerezte meg a vezetést Kylian Mbappé révén, aki az első félidőben még büntetőt hibázott. Nem sokkal később az aranylabdás Ousmane Dembélé 18 méterről leadott lövése végleg eldöntötte a találkozót. Franciaország így ugyanúgy 2–0-val búcsúztatta Marokkót, mint a 2022-es világbajnokság elődöntőjében. A vereséget követően az afrikai szurkolók nehezen fogadták el a vereséget, London utcáira vonultak, ahol összetűzésbe kerültek a rendőrökkel.
Foci-vb: balhéba torkollott a Franciaország–Marokkó világbajnoki negyeddöntő
A mérkőzés lefújását követően jelentős tömeg lepte el a londoni Edgware Road környékét, ezért a rendőrség és a mentőszolgálatok is nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A közösségi médiában terjedő felvételek alapján a helyzet rövid időn belül elfajult: a szurkolók és a biztosítást végző rendőrök között összecsapások alakultak ki. A videókon az is látható, hogy a drukkerek tűzijátékokat és jelzőrakétákat gyújtanak, többen pedig a korlátokra felmászva marokkói zászlókat lengetnek. A rendőrség tájékoztatása szerint a tömegből üvegeket dobáltak és pirotechnikai eszközöket használtak, ezért további rendőri egységeket kellett a helyszínre vezényelni a rend helyreállítása érdekében.
A rendőrség tájékoztatása szerint a zavargások során egy rendőrt üvegpalack talált fejbe, ezért kórházba szállították. A helyzet súlyosbodása miatt az Edgware Roadot ideiglenesen lezárták, a majd később négy embert letartóztattak súlyos rendbontás és testi sértés miatt.
Ezzel a győzelemmel a francia válogatott elsőként jutott be a 2026-os foci-vb elődöntőjébe, ahol a Spanyolország–Belgium negyeddöntő győztesével csap össze.