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Utcai összecsapások törtek ki Londonban a marokkói szurkolók és a hatóságok között, amelyek során egy rendőr megsérült, négy embert pedig letartóztattak. A zavargások a Franciaország–Marokkó foci-vb negyeddöntő lefújását követően robbantak ki.

A francia válogatott simán, 2–0-ra legyőzte Marokkót a foci-vb csütörtöki, bostoni negyeddöntőjében. A nyolc éve világbajnok, négy esztendeje pedig ezüstérmes európai együttes a 60. percben szerezte meg a vezetést Kylian Mbappé révén, aki az első félidőben még büntetőt hibázott. Nem sokkal később az aranylabdás Ousmane Dembélé 18 méterről leadott lövése végleg eldöntötte a találkozót. Franciaország így ugyanúgy 2–0-val búcsúztatta Marokkót, mint a 2022-es világbajnokság elődöntőjében. A vereséget követően az afrikai szurkolók nehezen fogadták el a vereséget, London utcáira vonultak, ahol összetűzésbe kerültek a rendőrökkel.

Balhéba torkolt a Franciaország–Marokkó foci-vb-negyeddöntő
Balhéba torkolt a Franciaország–Marokkó foci-vb-negyeddöntő Fotó: AFP

Foci-vb: balhéba torkollott a Franciaország–Marokkó világbajnoki negyeddöntő

A mérkőzés lefújását követően jelentős tömeg lepte el a londoni Edgware Road környékét, ezért a rendőrség és a mentőszolgálatok is nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A közösségi médiában terjedő felvételek alapján a helyzet rövid időn belül elfajult: a szurkolók és a biztosítást végző rendőrök között összecsapások alakultak ki. A videókon az is látható, hogy a drukkerek tűzijátékokat és jelzőrakétákat gyújtanak, többen pedig a korlátokra felmászva marokkói zászlókat lengetnek. A rendőrség tájékoztatása szerint a tömegből üvegeket dobáltak és pirotechnikai eszközöket használtak, ezért további rendőri egységeket kellett a helyszínre vezényelni a rend helyreállítása érdekében.

A rendőrség tájékoztatása szerint a zavargások során egy rendőrt üvegpalack talált fejbe, ezért kórházba szállították. A helyzet súlyosbodása miatt az Edgware Roadot ideiglenesen lezárták, a majd később négy embert letartóztattak súlyos rendbontás és testi sértés miatt. 

Ezzel a győzelemmel a francia válogatott elsőként jutott be a 2026-os foci-vb elődöntőjébe, ahol a Spanyolország–Belgium negyeddöntő győztesével csap össze.

 

 

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