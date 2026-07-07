Harsányi Leventének megvan a véleménye az idei labdarúgó-világbajnokságról. A nagy futballrajongó hírében álló műsorvezető először a franciák ellen agresszív játékstílust képviselő paraguayiak, és a brutális módszereikhez asszisztáló üzbég játékvezető miatt akadt ki a foci-vb-n. Az utolsó csepp pedig a hétfő esti Portugália-Spanyolország mérkőzés volt a pohárban nála.

Harsányi Levente műsorvezető sajnálja, hogy az idei foci-vb nem a labdarúgásról szól

Fotó: MW Bulvár

Harsányi Levente véleménye az idei foci-vb-ről

Szinten aluli az egész a vb, ahogy Ganxsta Zolee barátom mondaná: f*s-kaki!

– fogalmazott Harsányi Levente, amikor az Origo Sport az idei foci-vb-ről kérdezte. A műsorvezető véleménye szerint a franciák és az argentinok kivételével egyik csapat sem produkál semmi emlékezeteset.

Nem értem, hogy mi ennek az oka. Ennyire csak a pénz érdekli őket, vagy elfáradtak volna?!

Harsányi Levente azt sajnálja a legjobban, hogy nem a labdarúgásról szól a torna, hanem hogy például Donald Trump felhívja Gianni Infantinót, vagy hogy Neymar lökdösi Martin Ödegaardot. A biztosítékot viszont a Paraguay-Franciaország mérkőzésen történtek vágták ki nála teljesen.

Nekem nagyon undorító volt a paraguayi játék. Értem én, hogy mit akartak, de nekem ez nem... oda lehet lépni, lehet keménykedni - lásd Atlético Madrid -, de azért ez már átment egy határon. És ez egy dolog, a bíró viszont végig asszisztált ehhez, miközben a francia játékosok kapnak három sárgát, ilyen a világon nincs! Ez az üzbég játékvezető nálam nagyon kiverte a biztosítékot

– mondta a műsorvezető.

A Paraguay-Franciaország mérkőzésen történtek sokaknál kiverték a biztosítékot

Fotó: Richard Sellers/Allstar / Getty Images North America

Csalódás volt a portugál-spanyol meccs

Nekem az u-ra a vesszőt – ahogy szoktam mondani – a portugál-spanyol meccs tette fel. Megnéztem, nagyon vártam, és semmi!

– tette hozzá.

Pozitívumként az egyéniségek mellett – Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappé – Norvégiát említette.

Nem egy focinagyhatalom, de hogy eveznek, huhognak, és ott vannak Mexikóban viking sapkában, tök szerethető. Zöld-foki szigetek is kedvesek, a japán szurkolók összeszedik a szemetet. Ezek jó dolgok, amik kísérik a vb-t, de nagy meccsek nincsenek. Én már régóta mondom, hogy a fociból eltűnt a labdarúgás

– fogalmazott Harsányi.