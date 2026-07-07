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Paraguay és az üzbég játékvezető kiverte nála a biztosítékot, a portugál-spanyol meccstől pedig többet várt. Harsányi Levente szerint eddig szinten aluli az idei foci-vb, és sajnálja, hogy a torna nem a labdarúgásról, hanem a botrányokról szól.

Harsányi Leventének megvan a véleménye az idei labdarúgó-világbajnokságról. A nagy futballrajongó hírében álló műsorvezető először a franciák ellen agresszív játékstílust képviselő paraguayiak, és a brutális módszereikhez asszisztáló üzbég játékvezető miatt akadt ki a foci-vb-n. Az utolsó csepp pedig a hétfő esti Portugália-Spanyolország mérkőzés volt a pohárban nála.

Harsányi Levente műsorvezető a foci-vb-ről
Harsányi Levente műsorvezető sajnálja, hogy az idei foci-vb nem a labdarúgásról szól
Fotó: MW Bulvár

Harsányi Levente véleménye az idei foci-vb-ről

Szinten aluli az egész a vb, ahogy Ganxsta Zolee barátom mondaná: f*s-kaki!

– fogalmazott Harsányi Levente, amikor az Origo Sport az idei foci-vb-ről kérdezte. A műsorvezető véleménye szerint a franciák és az argentinok kivételével egyik csapat sem produkál semmi emlékezeteset.

Nem értem, hogy mi ennek az oka. Ennyire csak a pénz érdekli őket, vagy elfáradtak volna?! 

Harsányi Levente azt sajnálja a legjobban, hogy nem a labdarúgásról szól a torna, hanem hogy például Donald Trump felhívja Gianni Infantinót, vagy hogy Neymar lökdösi Martin Ödegaardot. A biztosítékot viszont a Paraguay-Franciaország mérkőzésen történtek vágták ki nála teljesen.

Nekem nagyon undorító volt a paraguayi játék. Értem én, hogy mit akartak, de nekem ez nem... oda lehet lépni, lehet keménykedni - lásd Atlético Madrid -, de azért ez már átment egy határon. És ez egy dolog, a bíró viszont végig asszisztált ehhez, miközben a francia játékosok kapnak három sárgát, ilyen a világon nincs! Ez az üzbég játékvezető nálam nagyon kiverte a biztosítékot

– mondta a műsorvezető.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JULY 4: Kylian Mbappe of France and Diego Gomez of Paraguay in incident during the FIFA World Cup 2026 Round Of 16 match between Paraguay and France at Philadelphia Stadium on July 4, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)
A Paraguay-Franciaország mérkőzésen történtek sokaknál kiverték a biztosítékot
Fotó: Richard Sellers/Allstar / Getty Images North America

Csalódás volt a portugál-spanyol meccs

Nekem az u-ra a vesszőt – ahogy szoktam mondani – a portugál-spanyol meccs tette fel. Megnéztem, nagyon vártam, és semmi!

– tette hozzá.

Pozitívumként az egyéniségek mellett – Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappé – Norvégiát említette.

Nem egy focinagyhatalom, de hogy eveznek, huhognak, és ott vannak Mexikóban viking sapkában, tök szerethető. Zöld-foki szigetek is kedvesek, a japán szurkolók összeszedik a szemetet. Ezek jó dolgok, amik kísérik a vb-t, de nagy meccsek nincsenek. Én már régóta mondom, hogy a fociból eltűnt a labdarúgás

– fogalmazott Harsányi.

Martin Odegaard of Norway leads the Viking Row during the 2026 World Cup match between Ivory Coast and Norway at Dallas Stadium on June 30, 2026, in Dallas, United States. (Photo by Stefan Koops/EYE4IMAGES/NurPhoto via Getty Images)
Norvégia az idei világbajnokság kevés pozitívumának az egyike
Fotó: NurPhoto / NurPhoto

A 48 csapatos vb, mint egy svédasztal

A műsorvezető szerint az sem tett jót a világbajnokság színvonalának, hogy 48 csapatos lett.

Elmész egy svédasztalhoz, és mire emlékszel? Semmire! Ugyanez, szerintem nagyon sok a 48 csapat

– mondta ezzel kapcsolatban. Harsányi Levente a tornán nagy port kavaró játékvezetői ítéletekről is elmondta a véleményét.

Én nagyon ellene vagyok a videóbírónak, és azt látom, hogy a játékvezető és VAR-szobában ülők sem mernek egyértelmű döntést hozni, nagyon színház lett az egész. Nincsenek egyértelmű szabályok, mi az, amit engednek, és mit nem. Mindenki mindenki át akar verni. Én már a Vinícius-szabálynál kivoltam...

A hidratációs szünetről pedig azt mondta: ő nem azt akarja nézni, ahogy a labdarúgók klímás stadionban 20 percenként leülnek, isznak és beszélgetnek. Mindezek ellenére mégis mi veszi rá arra, hogy leüljön a tévé elé meccset nézni, akár az éjszaka középén?

Már csak félszemmel nézem... sokszor kimegyek közben a szobából, csinálok egy szendvicset, ilyesmi. Én szerencsés vagyok, láttam egy csomó világbajnokságot, a régebbi tornákon voltak vb-dalok, vuvuzelák, mexikói és argentin ünneplések. Mindig akadt valami, ami miatt emlékezetes marad egy vb, de most mi lesz az? Aztán lehet, hogy jön a döntő, mint az előző tornán, és végre történik valami, álljunk így hozzá!

– mondta reménykedve Harsányi Levente.

 

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