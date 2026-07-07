Harsányi Leventének megvan a véleménye az idei labdarúgó-világbajnokságról. A nagy futballrajongó hírében álló műsorvezető először a franciák ellen agresszív játékstílust képviselő paraguayiak, és a brutális módszereikhez asszisztáló üzbég játékvezető miatt akadt ki a foci-vb-n. Az utolsó csepp pedig a hétfő esti Portugália-Spanyolország mérkőzés volt a pohárban nála.
Harsányi Levente véleménye az idei foci-vb-ről
Szinten aluli az egész a vb, ahogy Ganxsta Zolee barátom mondaná: f*s-kaki!
– fogalmazott Harsányi Levente, amikor az Origo Sport az idei foci-vb-ről kérdezte. A műsorvezető véleménye szerint a franciák és az argentinok kivételével egyik csapat sem produkál semmi emlékezeteset.
Nem értem, hogy mi ennek az oka. Ennyire csak a pénz érdekli őket, vagy elfáradtak volna?!
Harsányi Levente azt sajnálja a legjobban, hogy nem a labdarúgásról szól a torna, hanem hogy például Donald Trump felhívja Gianni Infantinót, vagy hogy Neymar lökdösi Martin Ödegaardot. A biztosítékot viszont a Paraguay-Franciaország mérkőzésen történtek vágták ki nála teljesen.
Nekem nagyon undorító volt a paraguayi játék. Értem én, hogy mit akartak, de nekem ez nem... oda lehet lépni, lehet keménykedni - lásd Atlético Madrid -, de azért ez már átment egy határon. És ez egy dolog, a bíró viszont végig asszisztált ehhez, miközben a francia játékosok kapnak három sárgát, ilyen a világon nincs! Ez az üzbég játékvezető nálam nagyon kiverte a biztosítékot
– mondta a műsorvezető.
Csalódás volt a portugál-spanyol meccs
Nekem az u-ra a vesszőt – ahogy szoktam mondani – a portugál-spanyol meccs tette fel. Megnéztem, nagyon vártam, és semmi!
– tette hozzá.
Pozitívumként az egyéniségek mellett – Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappé – Norvégiát említette.
Nem egy focinagyhatalom, de hogy eveznek, huhognak, és ott vannak Mexikóban viking sapkában, tök szerethető. Zöld-foki szigetek is kedvesek, a japán szurkolók összeszedik a szemetet. Ezek jó dolgok, amik kísérik a vb-t, de nagy meccsek nincsenek. Én már régóta mondom, hogy a fociból eltűnt a labdarúgás
– fogalmazott Harsányi.
A 48 csapatos vb, mint egy svédasztal
A műsorvezető szerint az sem tett jót a világbajnokság színvonalának, hogy 48 csapatos lett.
Elmész egy svédasztalhoz, és mire emlékszel? Semmire! Ugyanez, szerintem nagyon sok a 48 csapat
– mondta ezzel kapcsolatban. Harsányi Levente a tornán nagy port kavaró játékvezetői ítéletekről is elmondta a véleményét.
Én nagyon ellene vagyok a videóbírónak, és azt látom, hogy a játékvezető és VAR-szobában ülők sem mernek egyértelmű döntést hozni, nagyon színház lett az egész. Nincsenek egyértelmű szabályok, mi az, amit engednek, és mit nem. Mindenki mindenki át akar verni. Én már a Vinícius-szabálynál kivoltam...
A hidratációs szünetről pedig azt mondta: ő nem azt akarja nézni, ahogy a labdarúgók klímás stadionban 20 percenként leülnek, isznak és beszélgetnek. Mindezek ellenére mégis mi veszi rá arra, hogy leüljön a tévé elé meccset nézni, akár az éjszaka középén?
Már csak félszemmel nézem... sokszor kimegyek közben a szobából, csinálok egy szendvicset, ilyesmi. Én szerencsés vagyok, láttam egy csomó világbajnokságot, a régebbi tornákon voltak vb-dalok, vuvuzelák, mexikói és argentin ünneplések. Mindig akadt valami, ami miatt emlékezetes marad egy vb, de most mi lesz az? Aztán lehet, hogy jön a döntő, mint az előző tornán, és végre történik valami, álljunk így hozzá!
– mondta reménykedve Harsányi Levente.