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Jordan Henderson átesett a műtéten, miután ünneplés közben eltörte a karját. A szerencsétlenségből okulva az angol labdarúgóknak tilos lesz reklámtáblákat átugrálni a foci-vb-n. Erről Thomas Tuchel szövetségi kapitány döntött.

Megműtötték Jordan Hendersont, aki a Mexikó-Anglia világbajnok nyolcaddöntő végén eltörte a karját. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, Thomas Tuchel csapatának ünneplése a lefújás után torkollott szerencsétlenségbe, amikor a 36 éves labdarúgó át akart ugrani egy reklámtáblát, de elesett és súlyosan megsérült. A szövetségi kapitány emiatt tilalmat léptetett életbe a foci-vb hátralévő részére.

Jordan Henderson sérülése a foci-vb-n
Jordan Henderson ünneplés közben törte el a karját a foci-vb-n
Fotó: Eurasia Sport Images / Getty Images South America

Megműtötték a foci-vb balesetet szenvedett játékosát

Jordan Henderson nem játszott a mexikóiak ellen, mégis hordágyon kellett elvinni, mert ünneplés közben leesett a reklámtábláról és eltört a karja. A 36 éves labdarúgó most friss bejegyzéssel jelentkezett a közösségi médiában.

Műtéten! Készüljünk fel a nagy dobásra szombaton

– posztolta az Instagramon a középpályás, utalva az operáció mellett arra, hogy Anglia szombaton már Norvégiával találkozik a legjobb nyolc között.

Jordan Henderson nem játszhat, de marad a csapattal

Henderson köszönetet mondott a kórház minden dolgozójának, különösen a sebészeknek, akik elvégezték a műtétet.

A 36 éves játékos ugyan már nem játszhat a világbajnokságon – egyszer lépett pályára csereként a Panama elleni csoportmeccsen –, de végig a csapattal marad a tornán.

Tilos lesz reklámtáblákat átugrálni

A BBC úgy tudja, hogy Thomas Tuchel szövetségi kapitány arra utasította játékosait, ne ugorjanak át a reklámtáblákon, nehogy megismétlődjön az eset. Az angol labdarúgók ugyanis minden győzelem után összegyűlnek a szurkolók előtt, hogy együtt énekeljenek. Ez azonban kicsit más formát ölt majd, ha Anglia a norvégokat is felülmúlja a negyeddöntőben.

 

 

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