Kolumbia Svájccal csapott össze a foci-vb nyolcaddöntőjében. A gól nélküli mérkőzés hosszabbításában Jaminton Campaz előtt adódott a legnagyobb helyzet, ám lövése a kapu fölé szállt. Bár a későbbi tizenegyespárbajban a 26 éves csatár értékesítette a saját büntetőjét, Kolumbia végül elbukott és búcsúzott a tornáról. A kiesést követően Campazt kiáltották ki bűnbaknak, a ziccert hibázó támadót kegyetlen módon érte utol a szurkolók haragja.

A kolumbiai szurkolók számára Jaminton Campaz lett a foci-vb negatív hőse

Fotó: ERCIN ERTURK / ANADOLU

A foci-vb-s bukás óta bujkál a kolumbiai csatár

A kiesést követően a közösségi médiában gyűlöletcunami zúdult az argentin élvonalban szereplő Rosario Central játékosára, amely rövid időn belül halálos fenyegetésekké fajult. A jelentések szerint önmaga és családja biztonsága érdekében Campaz ismeretlen helyre vonult vissza, és még mindig nem tért vissza Kolumbiába.

Két nappal a vb-bukást követően még posztolt a közösségi oldalán, ám azóta nem adott életjelet magáról.

A futballista ekkor azt írta, hogy osztozik honfitársai csalódottságában, ugyanakkor hangsúlyozta: semmilyen sporteredmény nem igazolhatja a gyűlöletet, vagy azt, hogy valakinek félelemben kelljen élnie. Campaz szerint mindig mindent megtett a válogatottért, és továbbra is büszke arra, hogy hazáját képviselhette a világbajnokságon.

🚨 LE FOOTBALLEUR COLOMBIEN JÁMINTON CAMPAZ A DÛ DISPARAÎTRE APRÈS L’ÉLIMINATION DE LA COLOMBIE !



Après son erreur qui a coûté la victoire de son pays, le joueur s’est réfugié dans un lieu tenu secret, craignant pour sa sécurité 😱



Il a reçu des milliers de menaces de mort… pic.twitter.com/ejaXlVLKNI — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) July 12, 2026

A Kolumbiai Labdarúgó-szövetség nyilvánosan kiállt a játékos mellett, elítélte a megfélemlítést, és felszólította a hatóságokat, hogy mielőbb azonosítsák a fenyegetések elkövetőit.

Az eset sokakban felidézte az 1994-es tragédiát, amikor az öngólt vétő Andrés Escobart a világbajnoki kiesés után meggyilkolták Kolumbiában.

Bár a két történet között több mint harminc év telt el, Campaz ügye ismét ráirányítja a figyelmet arra, milyen veszélyes következményei lehetnek annak, amikor a sport iránti szenvedély brutális erőszakba és fenyegetésekbe csap át.