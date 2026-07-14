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Foci-vb 2026

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A kolumbiai válogatott büntetőpárbajt követően búcsúzott a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében. A foci-vb-n történt kiesés óta már egy hét eltelt, de a Svájc elleni mérkőzés után bűnbaknak kikiáltott és halálosan megfenyegetett Jaminton Campaz azóta sem került elő.

Kolumbia Svájccal csapott össze a foci-vb nyolcaddöntőjében. A gól nélküli mérkőzés hosszabbításában Jaminton Campaz előtt adódott a legnagyobb helyzet, ám lövése a kapu fölé szállt. Bár a későbbi tizenegyespárbajban a 26 éves csatár értékesítette a saját büntetőjét, Kolumbia végül elbukott és búcsúzott a tornáról. A kiesést követően Campazt kiáltották ki bűnbaknak, a ziccert hibázó támadót kegyetlen módon érte utol a szurkolók haragja.

A kolumbiai szurkolók számára Jaminton Campaz lett a foci-vb negatív hőse
A kolumbiai szurkolók számára Jaminton Campaz lett a foci-vb negatív hőse
Fotó: ERCIN ERTURK / ANADOLU

A foci-vb-s bukás óta bujkál a kolumbiai csatár

A kiesést követően a közösségi médiában gyűlöletcunami zúdult az argentin élvonalban szereplő Rosario Central játékosára, amely rövid időn belül halálos fenyegetésekké fajult. A jelentések szerint önmaga és családja biztonsága érdekében Campaz ismeretlen helyre vonult vissza, és még mindig nem tért vissza Kolumbiába. 

Két nappal a vb-bukást követően még posztolt a közösségi oldalán, ám azóta nem adott életjelet magáról. 

A futballista ekkor azt írta, hogy osztozik honfitársai csalódottságában, ugyanakkor hangsúlyozta: semmilyen sporteredmény nem igazolhatja a gyűlöletet, vagy azt, hogy valakinek félelemben kelljen élnie. Campaz szerint mindig mindent megtett a válogatottért, és továbbra is büszke arra, hogy hazáját képviselhette a világbajnokságon.

A Kolumbiai Labdarúgó-szövetség nyilvánosan kiállt a játékos mellett, elítélte a megfélemlítést, és felszólította a hatóságokat, hogy mielőbb azonosítsák a fenyegetések elkövetőit.

Az eset sokakban felidézte az 1994-es tragédiát, amikor az öngólt vétő Andrés Escobart a világbajnoki kiesés után meggyilkolták Kolumbiában. 

Bár a két történet között több mint harminc év telt el, Campaz ügye ismét ráirányítja a figyelmet arra, milyen veszélyes következményei lehetnek annak, amikor a sport iránti szenvedély brutális erőszakba és fenyegetésekbe csap át.

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