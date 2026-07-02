A francia labdarúgó-válogatott eddig szenzációsan menetel a foci-vb-n, Didier Deschamps együttese az összes mérkőzésén legalább három gólt szerezve nyert. Az előző világbajnokság ezüstérmese a legjobb 32 között Svédországot ütötte ki Kylian Mbappé vezérletével, a nyolcaddöntőben pedig a németeket sokkoló Paraguay lesz az ellenfele.
A franciák a foci-vb első számú esélyesei?
A Debrecen korábbi sikeredzője, Kondás Elemér az Origo Spornak beszélt a vb-esélyekről. A 62 éves szakember szerint a franciák mellett a címvédő argentinok tűnnek eddig a legerősebbnek ezen a labdarúgó-világbajnokságon. Emellett úgy véli, az afrikai csapatok is kellemes meglepetést okoztak, ezeket az együtteseket már senki sem becsülheti le.
„Az eddig lejátszott meccsek alapján számomra a franciák tűnnek a legesélyesebbnek a végső győzelemre. Nyilván attól is függ, milyen csapatokkal kerülnek össze a torna későbbi szakaszában, hiszen top válogatottakat kaphatnak, mivel nehezebb ágon vannak, mint például az argentinok.
Persze Lionel Messiék is nagyon erősek, előre nehéz is megmondani, ki nyeri majd a tornát, bármi megtörténhet. Őszintén szólva, én az ilyesmit sose szoktam eltalálni.
Az elődöntőben meg a döntőben már bármi előfordulhat, itt már favoritok eshetnek ki” – mondta Kondás Elemér, aki az afrikai csapatokat is méltatta.
Az afrikai együttesek közül a norvégok ellen nagyon szoros meccsen elbukó Elefántcsontpart játéka kifejezetten tetszett ezen a vb-n, de kiemelném még Marokkót,
amely a brazilok dolgát is megnehezítette és szép játékkal ejtette ki a hollandokat. A Zöld-foki-szigetek csoportból való továbbjutása pedig maga a szenzáció. Az afrikai játékosok kiváló fizikális mutatókkal bírnak, ha jó rendszerben tudnak futballozni, bárki dolgát megnehezíthetik” – tette hozzá a Debrecen korábbi edzője.
Kondás Elemér szerint két sztárcsapat is hatalmas csalódást okozott
A legjobb 32 között a németek és a hollandok is csúfosan elbuktak, előbbi vesztét Paraguay, utóbbi bukását Marokkó okozta. Kondás Elemér nem is rejtette véka alá veleményét a többre hivatott sztárcsapatokkal kapcsolatban.
„A németektől és a hollandoktól is többet vártam, de a belgák sem nyűgöztek még le.
A németek elbukása különösen nagy csalódás, hiszen van az a mondás, miszerint a futballt 22-en játsszák, de mindig a németek nyernek. Hát ez most nagyon nem jött be.
Julian Nagelsmann szövetségi kapitány felett azonban nem törnék pálcát, az ő helyzetét nem az én tisztem megítélni. A németek problémái összetettebbek lehetnek, ezekbe pedig nem látunk bele külső szemlélőként” – szögezte le a kétszeres magyar bajnok és kétszeres Magyar Kupa-győztes szakember.
Hengerelnek a világsztárok a foci-vb-n
Kylian Mbappé és Lionel Messi egyaránt 6 góllal vezetik a góllövőlistát, de rajtuk kívül is vannak még a mezőnyben olyan sztárok – többek között Harry Kane, Erling Haaland vagy Vinícius Júnior –, akik a vállukon viszik a csapatukat. A DVSC legendás edzője az Origo Sportnak azt is elmondta, kiknek a teljesítménye nyűgözte le eddig a tornán.
Messi teljesítménye magáért beszél, még 39 évesen is megmutatja, hogy a játéka komoly tényező, rá mindig lehet számítani. Mbappé is elkapta a fonalat, a svédek ellen amikor megvillant, egyből megváltozott a meccs képe.
Ronaldo a kezdeti nehézségek után szerintem magára talált. Tetszik az is, hogy egyes játékosok túl a pályafutásuk zenitjén is megmutatják, hogy még mindig extra produkcióra képesek. A franciáknál még Olisét emelném ki, aki már az első meccsen is olyan nagyszerű labdákkal szolgálta ki Mbappét, hogy csak be kellett rúgnia a ziccereket. Rengeteg klasszis teljesítményt láthatunk ezen a tornán, őket emelném ki elsődlegesen” – zárta gondolatait Kondás Elemér.
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