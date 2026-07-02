A francia labdarúgó-válogatott eddig szenzációsan menetel a foci-vb-n, Didier Deschamps együttese az összes mérkőzésén legalább három gólt szerezve nyert. Az előző világbajnokság ezüstérmese a legjobb 32 között Svédországot ütötte ki Kylian Mbappé vezérletével, a nyolcaddöntőben pedig a németeket sokkoló Paraguay lesz az ellenfele.

Kylian Mbappé és a francia válogatott eddig megállíthatatlan a foci-vb-n

Fotó: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A franciák a foci-vb első számú esélyesei?

A Debrecen korábbi sikeredzője, Kondás Elemér az Origo Spornak beszélt a vb-esélyekről. A 62 éves szakember szerint a franciák mellett a címvédő argentinok tűnnek eddig a legerősebbnek ezen a labdarúgó-világbajnokságon. Emellett úgy véli, az afrikai csapatok is kellemes meglepetést okoztak, ezeket az együtteseket már senki sem becsülheti le.

„Az eddig lejátszott meccsek alapján számomra a franciák tűnnek a legesélyesebbnek a végső győzelemre. Nyilván attól is függ, milyen csapatokkal kerülnek össze a torna későbbi szakaszában, hiszen top válogatottakat kaphatnak, mivel nehezebb ágon vannak, mint például az argentinok.

Persze Lionel Messiék is nagyon erősek, előre nehéz is megmondani, ki nyeri majd a tornát, bármi megtörténhet. Őszintén szólva, én az ilyesmit sose szoktam eltalálni.

Az elődöntőben meg a döntőben már bármi előfordulhat, itt már favoritok eshetnek ki” – mondta Kondás Elemér, aki az afrikai csapatokat is méltatta.

Lionel Messiék megállíthatják a franciákat?

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Az afrikai együttesek közül a norvégok ellen nagyon szoros meccsen elbukó Elefántcsontpart játéka kifejezetten tetszett ezen a vb-n, de kiemelném még Marokkót,

amely a brazilok dolgát is megnehezítette és szép játékkal ejtette ki a hollandokat. A Zöld-foki-szigetek csoportból való továbbjutása pedig maga a szenzáció. Az afrikai játékosok kiváló fizikális mutatókkal bírnak, ha jó rendszerben tudnak futballozni, bárki dolgát megnehezíthetik” – tette hozzá a Debrecen korábbi edzője.

Kondás Elemér szerint két sztárcsapat is hatalmas csalódást okozott

A legjobb 32 között a németek és a hollandok is csúfosan elbuktak, előbbi vesztét Paraguay, utóbbi bukását Marokkó okozta. Kondás Elemér nem is rejtette véka alá veleményét a többre hivatott sztárcsapatokkal kapcsolatban.