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A Svájc-Kolumbia összecsapáson tűnt fel az a lány, akit azonnal a világbajnokság legszebb szurkolójának kiáltottak ki. Később kiderült, ő nem más, mint a foci-vb-n szereplő Dan Ndoye labdarúgó húga, Eva.

Vancouverben találták meg a foci-vb egyik, sokak szerint a legszebb szurkolóját. Miközben Svájc és Kolumbia gólnélküli döntetlent játszott a legjobb 16 között – és az európaiak tizenegyesekkel továbbjutottak –, az operatőrök egy gyönyörű rajongót szúrtak ki a tömegben, és nem győzték mutogatni. A szépségre rengetegen felfigyeltek, néhányan pedig odáig mentek, hogy a közösségi médiában követelték az ismeretlen lány kilétének felfedését – sikeresen.

Svájci szurkolók közt tűnt fel a foci-vb legszebb szurkolója
Svájci szurkolók közt tűnt fel a foci-vb legszebb szurkolója
Fotó: EYEPIX / NurPhoto

Svájci lány a foci-vb legszebb szurkolója

Ki ez a svájci szurkoló? Úristen!

– özönlötték el az ilyen és ehhez hasonló hozzászólások a közösségi oldalakon, miután Svájc és Kolumbia 120 percen keresztül nem bírt egymással a világbajnokság nyolcaddöntőjében.

@evandoye_ 🇨🇭🇨🇭 #wc2026 ♬ suono originale - besis_halilaj

 

Amikor megláttam őt, őszintén szólva elkezdtem szurkolni Svájcnak

– viccelődött egy másik kommentelő. Az európaiak pedig végül meg is nyerték a tizenegyespárbajt.

A találkozó végén sokan nyomozásba kezdtek az interneten, és hamarosan kiderült, ki az a lány, akit azonnal az egész foci-vb legszebb szurkolójának kiáltottak ki a nézők. Ő pedig nem más, mint az egyik legjobb svájci játékos, Dan Ndoye húga.

Dan Ndoye húga a titokzatos szépség

Eva több képet is megosztott a TikTok-oldalán, miközben a testvérének szurkolt a világbajnokságon – megvillantva gyönyörű haját és szédítő mosolyát. 

Láttalak a tévében, és imádtam a fürtjeidet!

– kapta meg hozzászólásban Eva, akinek posztjait egyik napról a másikra már tízezrek követik.

Svájc magyar idő szerint vasárnap hajnali 3 órakor lép pályára a világbajnokság negyeddöntőjében Argentína ellen.

@evandoye_ VAMOSSSSSS #vancouver #ndoye #weout ♬ Originalton - 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐝𝐳𝐳

 

 

 

 

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