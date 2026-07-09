Vancouverben találták meg a foci-vb egyik, sokak szerint a legszebb szurkolóját. Miközben Svájc és Kolumbia gólnélküli döntetlent játszott a legjobb 16 között – és az európaiak tizenegyesekkel továbbjutottak –, az operatőrök egy gyönyörű rajongót szúrtak ki a tömegben, és nem győzték mutogatni. A szépségre rengetegen felfigyeltek, néhányan pedig odáig mentek, hogy a közösségi médiában követelték az ismeretlen lány kilétének felfedését – sikeresen.

Svájci szurkolók közt tűnt fel a foci-vb legszebb szurkolója

Fotó: EYEPIX / NurPhoto

Svájci lány a foci-vb legszebb szurkolója

Ki ez a svájci szurkoló? Úristen!

– özönlötték el az ilyen és ehhez hasonló hozzászólások a közösségi oldalakon, miután Svájc és Kolumbia 120 percen keresztül nem bírt egymással a világbajnokság nyolcaddöntőjében.

Amikor megláttam őt, őszintén szólva elkezdtem szurkolni Svájcnak

– viccelődött egy másik kommentelő. Az európaiak pedig végül meg is nyerték a tizenegyespárbajt.

A találkozó végén sokan nyomozásba kezdtek az interneten, és hamarosan kiderült, ki az a lány, akit azonnal az egész foci-vb legszebb szurkolójának kiáltottak ki a nézők. Ő pedig nem más, mint az egyik legjobb svájci játékos, Dan Ndoye húga.

Dan Ndoye húga a titokzatos szépség

Eva több képet is megosztott a TikTok-oldalán, miközben a testvérének szurkolt a világbajnokságon – megvillantva gyönyörű haját és szédítő mosolyát.

Láttalak a tévében, és imádtam a fürtjeidet!

– kapta meg hozzászólásban Eva, akinek posztjait egyik napról a másikra már tízezrek követik.