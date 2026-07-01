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Foci-vb 2026

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Mexikó is bejutott a nyolcaddöntőbe a labdarúgó-világbajnokságon. A foci-vb társházigazdája 2-0-ra verte Ecuadort, a következő körben pedig jó eséllyel Anglia lehet majd az ellenfele.

A mérkőzés egy órás csúszással vette kezdetét, ugyanis a Mexikóváros környékén tomboló zivatarok és villámlás miatt nem lehetett a tervezett időben elkezdeni a meccset. A foci-vb társházigazdája szerzett vezetést, a 22. percben Julian Quinones a leshatárról lépett ki, rávezette a labdát a védőjére, majd bődületes erővel bombázott a léc alá.

Bombagóllal szerzett vezetést Mexikó Ecuador ellen a foci-vb-n
Bombagóllal szerzett vezetést Mexikó Ecuador ellen a foci-vb-n
Fotó: TAKUYA MATSUMOTO / Yomiuri

A foci-vb társházigazdája továbbjutott

A 25. percben a mexikóiak kiakadtak a játékvezetőre, ugyanis éppen kontratámadást vezettek volna, ám a bíró jelezte, hogy hidratációs szünet következik, és megállította a játékot. Ez sem törte meg végül a hazaiak lendületét, akik fél ór elteltével már két góllal vezettek. 

Egy labdaszerzés után Raúl Jiménez kapta meg a labdát, majd egy átvétel után 15 méterről kilőtte a bal felső sarkot.

A folytatásban adódtak helyzetek mindkét csapat előtt, bár az ecuadoriak igazán nagy lehetőséget nem tudtak kidolgozni, a mexikóiak védelme ezúttal is szervezetten működött. 

A hosszabbításban Piero Hincapié eltakart szájjal mondott valamit riválisának, amiért a szabályok értelmében azonnali piros járt, 

így az ecuadoriak védőjének el kellett hagynia a pályát.

Az eredmény végül nem változott, Mexikó ezúttal is kapott gól nélkül hozta le a meccsét és 2-0-ra nyert, a legjobb 16 között pedig jó eséllyel majd Angliával találkozik. 

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