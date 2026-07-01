A mérkőzés egy órás csúszással vette kezdetét, ugyanis a Mexikóváros környékén tomboló zivatarok és villámlás miatt nem lehetett a tervezett időben elkezdeni a meccset. A foci-vb társházigazdája szerzett vezetést, a 22. percben Julian Quinones a leshatárról lépett ki, rávezette a labdát a védőjére, majd bődületes erővel bombázott a léc alá.
A foci-vb társházigazdája továbbjutott
A 25. percben a mexikóiak kiakadtak a játékvezetőre, ugyanis éppen kontratámadást vezettek volna, ám a bíró jelezte, hogy hidratációs szünet következik, és megállította a játékot. Ez sem törte meg végül a hazaiak lendületét, akik fél ór elteltével már két góllal vezettek.
Egy labdaszerzés után Raúl Jiménez kapta meg a labdát, majd egy átvétel után 15 méterről kilőtte a bal felső sarkot.
A folytatásban adódtak helyzetek mindkét csapat előtt, bár az ecuadoriak igazán nagy lehetőséget nem tudtak kidolgozni, a mexikóiak védelme ezúttal is szervezetten működött.
A hosszabbításban Piero Hincapié eltakart szájjal mondott valamit riválisának, amiért a szabályok értelmében azonnali piros járt,
így az ecuadoriak védőjének el kellett hagynia a pályát.
Az eredmény végül nem változott, Mexikó ezúttal is kapott gól nélkül hozta le a meccsét és 2-0-ra nyert, a legjobb 16 között pedig jó eséllyel majd Angliával találkozik.
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