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Foci-vb 2026

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Teljessé vált a negyeddöntő mezőnye a 2026-os labdaúgó-világbajnokságon. A legjobb nyolc között hat európai, egy afrikai és egy dél-amerikai csapat folytathatja szereplését a foci-vb-n.

A címvédő Argentína egyedüli dél-amerikai csapatként még versenyben van a foci-vb-n. A negyeddöntős mezőnyben csak egyetlen afrikai együttes maradt, az előző tornán negyedik helyezett Marokkó. A maradék hat helyet európai csapatok szerezték meg: Spanyolország, Belgium, Anglia, Norvégia, Franciaország és Svájc maradt talpon az „öreg kontinens” válogatottjai közül.

Az Európa-bajnok spanyol válogatott a foci-vb-n is felérhet a csúcsra
Az Európa-bajnok spanyol válogatott a foci-vb-n is felérhet a csúcsra
Fotó: AYMAN AREF / NurPhoto

Foci-vb: a negyeddöntő párosítása

Szerdán nem rendeznek mérkőzést, a világbajnokság csütörtökön folytatódik a Franciaország-Marokkó negyeddöntővel. 

Íme, a negyeddöntő párosításai:

július 9., csütörtök:

Franciaország-Marokkó (Boston, 22.00)

július 10., péntek:

Spanyolország-Belgium (Los Angeles, 21.00)

július 11., szombat:

Norvégia-Anglia (Miami, 23.00)

július 12., vasárnap:

Argentína-Svájc (Kansas City, 3.00)

Az elődöntő menetrendje:

július 14., kedd:

1. negyeddöntő győztese-2. negyeddöntő győztese (Dallas, 21.00)

július 15., szerda:

3. negyeddöntő győztese-4. negyeddöntő győztese (Atlanta, 21.00)

Bronzmérkőzés:

július 18., szombat:

az elődöntők vesztesei (Miami, 23.00)

Döntő:

július 19., vasárnap:

az elődöntők győztesei (New York, 21.00)

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