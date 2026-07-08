A címvédő Argentína egyedüli dél-amerikai csapatként még versenyben van a foci-vb-n. A negyeddöntős mezőnyben csak egyetlen afrikai együttes maradt, az előző tornán negyedik helyezett Marokkó. A maradék hat helyet európai csapatok szerezték meg: Spanyolország, Belgium, Anglia, Norvégia, Franciaország és Svájc maradt talpon az „öreg kontinens” válogatottjai közül.
Foci-vb: a negyeddöntő párosítása
Szerdán nem rendeznek mérkőzést, a világbajnokság csütörtökön folytatódik a Franciaország-Marokkó negyeddöntővel.
Íme, a negyeddöntő párosításai:
július 9., csütörtök:
Franciaország-Marokkó (Boston, 22.00)
július 10., péntek:
Spanyolország-Belgium (Los Angeles, 21.00)
július 11., szombat:
Norvégia-Anglia (Miami, 23.00)
július 12., vasárnap:
Argentína-Svájc (Kansas City, 3.00)
Az elődöntő menetrendje:
július 14., kedd:
1. negyeddöntő győztese-2. negyeddöntő győztese (Dallas, 21.00)
július 15., szerda:
3. negyeddöntő győztese-4. negyeddöntő győztese (Atlanta, 21.00)
Bronzmérkőzés:
július 18., szombat:
az elődöntők vesztesei (Miami, 23.00)
Döntő:
július 19., vasárnap:
az elődöntők győztesei (New York, 21.00)
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