A címvédő Argentína egyedüli dél-amerikai csapatként még versenyben van a foci-vb-n. A negyeddöntős mezőnyben csak egyetlen afrikai együttes maradt, az előző tornán negyedik helyezett Marokkó. A maradék hat helyet európai csapatok szerezték meg: Spanyolország, Belgium, Anglia, Norvégia, Franciaország és Svájc maradt talpon az „öreg kontinens” válogatottjai közül.

Az Európa-bajnok spanyol válogatott a foci-vb-n is felérhet a csúcsra

Fotó: AYMAN AREF / NurPhoto

Foci-vb: a negyeddöntő párosítása

Szerdán nem rendeznek mérkőzést, a világbajnokság csütörtökön folytatódik a Franciaország-Marokkó negyeddöntővel.

Íme, a negyeddöntő párosításai:

július 9., csütörtök:

Franciaország-Marokkó (Boston, 22.00)

július 10., péntek:

Spanyolország-Belgium (Los Angeles, 21.00)

július 11., szombat:

Norvégia-Anglia (Miami, 23.00)

július 12., vasárnap:

Argentína-Svájc (Kansas City, 3.00)

The quarter-finals are set 🤝#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026

Az elődöntő menetrendje:

július 14., kedd:

1. negyeddöntő győztese-2. negyeddöntő győztese (Dallas, 21.00)

július 15., szerda:

3. negyeddöntő győztese-4. negyeddöntő győztese (Atlanta, 21.00)

Bronzmérkőzés:

július 18., szombat:

az elődöntők vesztesei (Miami, 23.00)

Döntő:

július 19., vasárnap:

az elődöntők győztesei (New York, 21.00)