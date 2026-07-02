A legendás sportújságíró neve Argentínában fogalomnak számít. Hazájában egyszerűen csak „Macaya”-ként emlegetik, generációk nőttek fel a közvetítésein és elemzésein. A FIFA szerint világbajnoki tudósítóként ő tartja az abszolút rekordot: 1958 óta egyetlen foci-vb-ről sem hiányzott.
Már Pelé első foci-vb-jén is ott volt
Macaya Márquez 1934-ben született Buenos Airesben, sportújságírói pályafutását pedig egészen fiatalon kezdte. Első világbajnokságára mindössze 23 évesen utazott el, amikor Svédország adott otthont az 1958-as tornának. Akkor még a Radio El Mundo kiküldött tudósítójaként dolgozott.
Első világbajnoki mérkőzése az Ausztria–Brazília találkozó volt, amelyen már feltűnt a mindössze 17 éves Pelé,
aki később minden idők egyik legnagyobb futballistájává vált. Azóta Macaya végigkísérte a futballtörténelem szinte valamennyi korszakát: látta Diego Maradona felemelkedését, Lionel Messi diadalát, és közben a sportújságírás is teljesen átalakult körülötte.
Macaya Márquez számára a tudás fontosabb, mint a kíváncsiság
Bár közel hét évtized telt el első világbajnoksága óta, a legendás újságíró még mindig ugyanazzal a szemlélettel dolgozik.
Életben tartom magamban azt a fiatal újságírót. Továbbra is minden érdekel,
és az alapelv sem változott: a tudás fontosabb, mint a kíváncsiság” – vallja Macaya Márquez.
Szerinte természetesen sok minden megváltozott a szakmában. A technológia ma már rengeteg segítséget ad az újságíróknak, ugyanakkor úgy véli, az elemzéshez és a véleményalkotáshoz továbbra is alapos felkészültség szükséges. Úgy fogalmazott, hogy ma már kevesebb benne a feszültség, mint pályakezdőként volt, mert a rutin sokat számít, ugyanakkor a futball gyorsabb lett, ezért az újságíróknak is folyamatosan fejlődniük kell.
Az argentinok szövetségi kapitánya kivételezett a legendás újságíróval
Az idei világbajnokságon Macaya Márquez nem csupán elképesztő rekordja miatt került a figyelem középpontjába. Az argentin válogatott Jordánia elleni csoportmérkőzését megelőző sajtótájékoztatón ő kérdezte Lionel Scalonit arról, hogy Lionel Messi pályára lép-e. Az argentin szövetségi kapitány ekkor kivételt tett korábbi gyakorlatával, és elárulta, hogy Messi nem lesz kezdő. Scaloni külön hangsúlyozta, hogy ezt kizárólag a legendás sportriporter iránti tiszteletből árulta el.
Csak azért válaszolok, mert ön kérdezte. Másnak valószínűleg kitérnék a válasz elől. Ön viszont ezt megérdemli”
– mondta a kapitány, majd a sajtótájékoztató végén személyesen is odament hozzá, átölelte, és közös fotót is készítettek. A jelenet gyorsan bejárta a közösségi médiát, és megmutatta, milyen tekintély övezi az argentin sportújságírás élő legendáját.
A FIFA Legends program korábbi argentin világbajnokai – köztük Mario Kempes, Ubaldo Fillol, Oscar Ruggeri és Sergio Batista – szintén külön köszöntötték Macaya Márquezt a torna során, míg a FIFA elnöke, Gianni Infantino a megnyitó beszédében is méltatta rekordját.
Kit tart minden idők legjobb futballistájának?
Macaya Márquez pályafutásának egyik legfontosabb alapelve, hogy soha nem szabad túlzó kijelentéseket tenni.
„Mindig óvakodtam az ilyesmitől. Soha nem tévesztettem szem elől azt, amit éppen értékelek, legyen szó egy mérkőzésről vagy egy futballistáról” – mondta a FIFA-nak adott interjújában.
Éppen ezért arra a kérdésre sem hajlandó egyértelmű választ adni, hogy ki minden idők legjobb futballistája.
Véleménye szerint lehetetlen összehasonlítani különböző korszakok játékosait,
hiszen egészen más körülmények között alkottak maradandót.
Argentína vb-győzelme mindent felülír
Bár 18 világbajnokság alatt megszámlálhatatlan történelmi mérkőzést és legendás futballistát látott, számára mégis egyetlen emlék emelkedik ki igazán. Amikor arról kérdezték, mire emlékszik vissza a legszívesebben, egyszerű választ adott: arra, amikor Argentína világbajnok lett. Ráadásul ezt háromszor is átélhette, hiszen az argentin válogatott 1978-ban, 1986-ban és 2022-ben is felért a labdarúgás csúcsára.
„Természetesen a műsoraid, a munkád és a személyes teljesítményed is fontosak.
Sok minden van, de amikor a saját válogatottad nyeri meg a világbajnokságot, nem tehetsz mást, mint hogy csatlakozz az ünnepléshez.
Boldoggá tesz, mert egész életedben arra vártál, hogy tanúja lehess a foci-vb megnyerésének” – árulta el a 91 éves ikon.
Enrique Macaya Márquez különleges és szerethető alakja a labdarúgásnak. Miközben mindig megőrizte szakmai hitelességét és higgadtságát, soha nem veszítette el azt a rajongást a futball iránt, amely több mint hatvan évvel ezelőtt elindította a pályáján. Nem sokan mondhatják el magukról, hogy Pelét, Diego Maradonát és Lionel Messit is láthatták élőben futballozni. Ő mindezt átélhette, és 91 évesen is ugyanazzal a lelkesedéssel sétál be a stadionok sajtóközpontjába, mint 1958 nyarán Svédországban.
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