A legendás sportújságíró neve Argentínában fogalomnak számít. Hazájában egyszerűen csak „Macaya”-ként emlegetik, generációk nőttek fel a közvetítésein és elemzésein. A FIFA szerint világbajnoki tudósítóként ő tartja az abszolút rekordot: 1958 óta egyetlen foci-vb-ről sem hiányzott.

A foci-vb-k legendás újságírója, Enrique Macaya Márquez

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Már Pelé első foci-vb-jén is ott volt

Macaya Márquez 1934-ben született Buenos Airesben, sportújságírói pályafutását pedig egészen fiatalon kezdte. Első világbajnokságára mindössze 23 évesen utazott el, amikor Svédország adott otthont az 1958-as tornának. Akkor még a Radio El Mundo kiküldött tudósítójaként dolgozott.

Első világbajnoki mérkőzése az Ausztria–Brazília találkozó volt, amelyen már feltűnt a mindössze 17 éves Pelé,

aki később minden idők egyik legnagyobb futballistájává vált. Azóta Macaya végigkísérte a futballtörténelem szinte valamennyi korszakát: látta Diego Maradona felemelkedését, Lionel Messi diadalát, és közben a sportújságírás is teljesen átalakult körülötte.

Macaya Márquez számára a tudás fontosabb, mint a kíváncsiság

Bár közel hét évtized telt el első világbajnoksága óta, a legendás újságíró még mindig ugyanazzal a szemlélettel dolgozik.

Életben tartom magamban azt a fiatal újságírót. Továbbra is minden érdekel,

és az alapelv sem változott: a tudás fontosabb, mint a kíváncsiság” – vallja Macaya Márquez.

Szerinte természetesen sok minden megváltozott a szakmában. A technológia ma már rengeteg segítséget ad az újságíróknak, ugyanakkor úgy véli, az elemzéshez és a véleményalkotáshoz továbbra is alapos felkészültség szükséges. Úgy fogalmazott, hogy ma már kevesebb benne a feszültség, mint pályakezdőként volt, mert a rutin sokat számít, ugyanakkor a futball gyorsabb lett, ezért az újságíróknak is folyamatosan fejlődniük kell.

Macaya Márquez a világbajnoki trófeával

Fotó: LUIS ROBAYO / AFP

Az argentinok szövetségi kapitánya kivételezett a legendás újságíróval

Az idei világbajnokságon Macaya Márquez nem csupán elképesztő rekordja miatt került a figyelem középpontjába. Az argentin válogatott Jordánia elleni csoportmérkőzését megelőző sajtótájékoztatón ő kérdezte Lionel Scalonit arról, hogy Lionel Messi pályára lép-e. Az argentin szövetségi kapitány ekkor kivételt tett korábbi gyakorlatával, és elárulta, hogy Messi nem lesz kezdő. Scaloni külön hangsúlyozta, hogy ezt kizárólag a legendás sportriporter iránti tiszteletből árulta el.

Csak azért válaszolok, mert ön kérdezte. Másnak valószínűleg kitérnék a válasz elől. Ön viszont ezt megérdemli”

– mondta a kapitány, majd a sajtótájékoztató végén személyesen is odament hozzá, átölelte, és közös fotót is készítettek. A jelenet gyorsan bejárta a közösségi médiát, és megmutatta, milyen tekintély övezi az argentin sportújságírás élő legendáját.