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Foci-vb 2026

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Lionel Messi és Cristiano Ronaldo pályafutása hatodik világbajnokságán szerepel jelenleg, ám van a tornának egy olyan résztvevője, akinek az idei már a 18. vb-je. Az argentin Enrique Macaya Márquez természtesen nem futballistaként, hanem sportújságíróként van jelen a foci-vb-n, de a 91 éves legenda olyan rekord birtokosa, amelyet valószínűleg nagyon sokáig senki sem fog megdönteni.

A legendás sportújságíró neve Argentínában fogalomnak számít. Hazájában egyszerűen csak „Macaya”-ként emlegetik, generációk nőttek fel a közvetítésein és elemzésein. A FIFA szerint világbajnoki tudósítóként ő tartja az abszolút rekordot: 1958 óta egyetlen foci-vb-ről sem hiányzott.

A foci-vb-k legendás újságírója, Enrique Macaya Márquez
A foci-vb-k legendás újságírója, Enrique Macaya Márquez
Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Már Pelé első foci-vb-jén is ott volt

Macaya Márquez 1934-ben született Buenos Airesben, sportújságírói pályafutását pedig egészen fiatalon kezdte. Első világbajnokságára mindössze 23 évesen utazott el, amikor Svédország adott otthont az 1958-as tornának. Akkor még a Radio El Mundo kiküldött tudósítójaként dolgozott.

Első világbajnoki mérkőzése az Ausztria–Brazília találkozó volt, amelyen már feltűnt a mindössze 17 éves Pelé

aki később minden idők egyik legnagyobb futballistájává vált. Azóta Macaya végigkísérte a futballtörténelem szinte valamennyi korszakát: látta Diego Maradona felemelkedését, Lionel Messi diadalát, és közben a sportújságírás is teljesen átalakult körülötte.

Macaya Márquez számára a tudás fontosabb, mint a kíváncsiság

Bár közel hét évtized telt el első világbajnoksága óta, a legendás újságíró még mindig ugyanazzal a szemlélettel dolgozik. 

Életben tartom magamban azt a fiatal újságírót. Továbbra is minden érdekel, 

és az alapelv sem változott: a tudás fontosabb, mint a kíváncsiság” – vallja Macaya Márquez.

Szerinte természetesen sok minden megváltozott a szakmában. A technológia ma már rengeteg segítséget ad az újságíróknak, ugyanakkor úgy véli, az elemzéshez és a véleményalkotáshoz továbbra is alapos felkészültség szükséges. Úgy fogalmazott, hogy ma már kevesebb benne a feszültség, mint pályakezdőként volt, mert a rutin sokat számít, ugyanakkor a futball gyorsabb lett, ezért az újságíróknak is folyamatosan fejlődniük kell.

Argentina's sport journalist and football analyst Enrique Macaya Marquez, 91, poses for a photo with a replica of the FIFA World Cup trophy after takin part in a live broadcast on DSports Radio in Munro, Buenos Aires province, Argentina on May 29, 2026. Since Sweden 1958, football has changed in tactical, technological and economic terms. However, one thing has remained constant: the presence of Argentine journalist Enrique Macaya Marquez, who will extend his record of World Cup coverage to 18 in North America 2026. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
Macaya Márquez a világbajnoki trófeával
Fotó: LUIS ROBAYO / AFP

Az argentinok szövetségi kapitánya kivételezett a legendás újságíróval

Az idei világbajnokságon Macaya Márquez nem csupán elképesztő rekordja miatt került a figyelem középpontjába. Az argentin válogatott Jordánia elleni csoportmérkőzését megelőző sajtótájékoztatón ő kérdezte Lionel Scalonit arról, hogy Lionel Messi pályára lép-e. Az argentin szövetségi kapitány ekkor kivételt tett korábbi gyakorlatával, és elárulta, hogy Messi nem lesz kezdő. Scaloni külön hangsúlyozta, hogy ezt kizárólag a legendás sportriporter iránti tiszteletből árulta el.

Csak azért válaszolok, mert ön kérdezte. Másnak valószínűleg kitérnék a válasz elől. Ön viszont ezt megérdemli” 

– mondta a kapitány, majd a sajtótájékoztató végén személyesen is odament hozzá, átölelte, és közös fotót is készítettek. A jelenet gyorsan bejárta a közösségi médiát, és megmutatta, milyen tekintély övezi az argentin sportújságírás élő legendáját.

A FIFA Legends program korábbi argentin világbajnokai – köztük Mario Kempes, Ubaldo Fillol, Oscar Ruggeri és Sergio Batista – szintén külön köszöntötték Macaya Márquezt a torna során, míg a FIFA elnöke, Gianni Infantino a megnyitó beszédében is méltatta rekordját.

Kit tart minden idők legjobb futballistájának?

Macaya Márquez pályafutásának egyik legfontosabb alapelve, hogy soha nem szabad túlzó kijelentéseket tenni.

„Mindig óvakodtam az ilyesmitől. Soha nem tévesztettem szem elől azt, amit éppen értékelek, legyen szó egy mérkőzésről vagy egy futballistáról” – mondta a FIFA-nak adott interjújában.

Éppen ezért arra a kérdésre sem hajlandó egyértelmű választ adni, hogy ki minden idők legjobb futballistája. 

Véleménye szerint lehetetlen összehasonlítani különböző korszakok játékosait, 

hiszen egészen más körülmények között alkottak maradandót.

Argentine sports journalist Enrique Macaya Marquez attends his eighteenth World Cup at the age of 91, alongside Argentina national coach Lionel Scaloni, during a press conference for Argentina MD-1 at AT&T Stadium on June 26, 2026, in Dallas, United States. (Photo by Stefan Koops/EYE4IMAGES/NurPhoto) (Photo by Stefan Koops / NurPhoto via AFP)
Az argentinok szövetségi kapitánya, Lionel Scaloni is tiszteli honfitársát
Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Argentína vb-győzelme mindent felülír

Bár 18 világbajnokság alatt megszámlálhatatlan történelmi mérkőzést és legendás futballistát látott, számára mégis egyetlen emlék emelkedik ki igazán. Amikor arról kérdezték, mire emlékszik vissza a legszívesebben, egyszerű választ adott: arra, amikor Argentína világbajnok lett. Ráadásul ezt háromszor is átélhette, hiszen az argentin válogatott 1978-ban, 1986-ban és 2022-ben is felért a labdarúgás csúcsára.

„Természetesen a műsoraid, a munkád és a személyes teljesítményed is fontosak. 

Sok minden van, de amikor a saját válogatottad nyeri meg a világbajnokságot, nem tehetsz mást, mint hogy csatlakozz az ünnepléshez. 

Boldoggá tesz, mert egész életedben arra vártál, hogy tanúja lehess a foci-vb megnyerésének” – árulta el a 91 éves ikon.

Enrique Macaya Márquez természetesen Diego Maradonával is találkozott
Fotó: prensalibre.com

Enrique Macaya Márquez különleges és szerethető alakja a labdarúgásnak. Miközben mindig megőrizte szakmai hitelességét és higgadtságát, soha nem veszítette el azt a rajongást a futball iránt, amely több mint hatvan évvel ezelőtt elindította a pályáján. Nem sokan mondhatják el magukról, hogy Pelét, Diego Maradonát és Lionel Messit is láthatták élőben futballozni. Ő mindezt átélhette, és 91 évesen is ugyanazzal a lelkesedéssel sétál be a stadionok sajtóközpontjába, mint 1958 nyarán Svédországban.

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