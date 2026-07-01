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Ecuador legyőzése után három mexikói szurkoló fulladt meg a tömegben. Gyász váltotta fel az ünneplést a foci-vb-n.

Több szurkoló meghalt, miután Mexikó 2-0-ra legyőzte Ecuadort a foci-vb-n, és bejutott a torna nyolcaddöntőjébe. A sikert követően több ezer drukker gyűlt össze ünnepelni Mexikóvárosban, azonban a mentőalakulatok erőfeszítései ellenére is hárman életüket vesztették.

Mexikóváros ünneplése a foci-vb-n
Hatalmas tömeg ünnepelte, hogy Mexikó a foci-vb nyolcaddöntőjébe jutott
Fotó: Alfredo Martinez / Getty Images South America

Tragédia a foci-vb-n, három szurkoló megfulladt

A mérkőzés egy órás csúszással kezdődött a környékén tomboló ítéletidő miatt, majd a házigazda Julian Quinones és Raúl Jiménez bombagóljaival végül legyőzte az ecuadoriakat. A találkozónak otthont adó Mexikóváros utcáin több ezer szurkoló gyűlt össze, az ünneplést azonban hamar felváltotta a szomorúság és a gyász.

A tömegben ugyanis több szurkoló életét vesztette.

A helyi hatóságok közlése szerint a mentőknek három eszméletlen embert kellett újraéleszteniük Mexikóváros leghíresebb, emblematikus útja, a Paseo de la Reforma környékén, azonban az erőfeszítéseik ellenére egy 44 éves férfi és egy 19 éves nő életüket vesztették. Majd egy 48 éves nő is elhunyt a kórházba szállítását követően – számolt be róla a The Guardian.

A hírek szerint mindhárman megfulladtak a tömegben.

Mexikóváros polgármestere, Clara Brugada részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak, és arra kért mindenkit, hogy felelősségteljesen ünnepeljen. A város egyébként a több mint 20 millió lakosával hozzá van szokva a hatalmas tömegekhez és a nagy ünnepségekhez, ez a tragédia viszont teljesen lesújtotta a helyieket.

 

 

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