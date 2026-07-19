Öt hét után véget ér a labdarúgó-világbajnokság, amely számos emlékezetes pillanattal szolgált. Az Argentína-Spanyolország vb-döntő előtt a foci-vb záróünnepsége méltó volt az eddigiekhez, a New Jersey Stadionban látványos tűzijátékkal és koncertekkel szórakoztatták a közönséget.

A foci-vb záróünnepsége nagy sikert aratott Fotó: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lángok a foci-vb záróünnepségén

A színpad körüli számos dobozból lángok törtek elő, a középpontban pedig egy többrétegű, fekete-arany színű futball-labda állt. A bulit a Brooklyn United Music & Arts zenekar indította, majd IShowSpeed következett, a „This is the World Cup” című dallal. Őt Post Malone követte, farmerben, kalapban, napszemüvegben, és nagy sikert aratott.

A foci-vb záróünnepsége után Spanyolország Argentínával találkozik

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A foci-vb záróünnepsége közel 20 percig tartott, 21 órakor kezdődik a döntő, Spanyolország a címvédő Argentínával találkozik.

🚨🎥 WATCH: Speed performing his World Cup song “Champions” in front of a crowd of 82,000 people at the World Cup Final ceremony. pic.twitter.com/C2fp6VbaCC — The Touchmine | 𝐓 (@TouchmineX) July 19, 2026