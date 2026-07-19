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Egyetlen meccs maradt hátra a labdarúgó-világbajnokságon. Az Argentína-Spanyolország döntő előtt rendezték meg a foci-vb záróünnepségét.

Öt hét után véget ér a labdarúgó-világbajnokság, amely számos emlékezetes pillanattal szolgált. Az Argentína-Spanyolország vb-döntő előtt a foci-vb záróünnepsége méltó volt az eddigiekhez, a New Jersey Stadionban látványos tűzijátékkal és koncertekkel szórakoztatták a közönséget.

foci-vb záróünnepség
A foci-vb záróünnepsége nagy sikert aratott Fotó: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lángok a foci-vb záróünnepségén

A színpad körüli számos dobozból lángok törtek elő, a középpontban pedig egy többrétegű, fekete-arany színű futball-labda állt. A bulit a Brooklyn United Music & Arts zenekar indította, majd IShowSpeed következett, a „This is the World Cup” című dallal. Őt Post Malone követte, farmerben, kalapban, napszemüvegben, és nagy sikert aratott. 

foci-vb záróünnepség
A foci-vb záróünnepsége után Spanyolország Argentínával találkozik
Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A foci-vb záróünnepsége közel 20 percig tartott, 21 órakor kezdődik a döntő, Spanyolország a címvédő Argentínával találkozik.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: IShowSpeed performs during the closing ceremony before the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Lars Baron/Getty Images/AFP (Photo by Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fotó: LARS BARON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

 

 

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