Szégyenletesnek minősítették, hogy Folarin Balogun mégis játszhat a magyar idő szerint kedd hajnali Egyesült Államok-Belgium világbajnoki nyolcaddöntőn. Bár az amerikai válogatott csatár piros lapot kapott Bosznia-Hercegovina ellen, a FIFA egy évre felfüggesztette az egy mérkőzésre szóló eltiltását. A BBC szakértői csapatának tagjai – Wayne Rooney, Joe Hart és Micah Richards egykori angol labdarúgók – is megvitatták az ügyet, és súlyos ítéletet mondtak a történtekről.

Folarin Balogun piros lapot kapott az előző mérkőzésen, mégis játszhat a belgák ellen

Fotó: Maja Hitij - FIFA / FIFA

Donald Trump telefonált Folarin Balogun miatt?

Több jelentés is arról számolt be, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump hívta fel Gianni Infantino FIFA-elnököt, hogy értékeljék újra Balogun eltiltását.

Köszönöm a FIFA-nak, hogy helyesen cselekedett, és helyrehozott egy nagy igazságtalanságot!

– üdvözölte a nemzetközi szövetségi döntését Donald Trump.

A belgák megdöbbentek Balogun eltiltásának felfüggesztésén, a szövetségi kapitányuk, Rudi Garcia a mérkőzés előtt sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: először azt hitte, ez csak egy áprilisi tréfa így július elején...

Az amerikai támadó eltiltását a FIFA egy évre felfüggesztette

Fotó: Icon Sportswire / Icon Sportswire

Szégyenletesnek minősítették az esetet

A FIFA döntése nemcsak Belgiumban váltott ki hatalmas felháborodást, a világbajnokság minden apró részletével foglalkozó BBC a szakértői csapatával vitatta meg a történteket.

Szerintem ez abszolút szégyenletes, komolyan!

– mondott ítéletet a stúdióban Wayne Rooney. Az angol legenda elmesélte, ő hárommeccses eltiltást kapott a 2012-es Európa-bajnokság előtt, és ki kellett volna hagynia a csoportmeccseket, de azt mondták neki, ha elmegy Svájcba játszani egy csapat gyerekkel, akkor a harmadik meccsemen már pályára léphet.

Beleegyeztem, mert nem akartam hárommeccses eltiltást, de már akkor is úgy gondoltam, hogy ez helytelen

– emlékezett vissza Rooney, aki kiemelte: az ő esetében az UEFA volt a döntéshozó. Balogun esetével kapcsolatban úgy fogalmazott, a piros lap eltörlése valószínűleg helyes döntés – véleménye szerint is rossz döntést hozott a bíró –, de az eltiltás felfüggesztése egy évre viszont szégyenletes.

Ez egy igazi bohózat, nem igaz?

– szólt hozzá Micah Richards.

Nem volt kiállítás. Balogun megpróbálta fedezni a labdát és elesett, előfordul, a labdarúgás egy kontakt sport. Az viszont, hogy egy évre felfüggesztették az eltiltást, az egész tornát nevetségessé teszi.

Folarin Balogun kiállítása már csak azért is kavart nagy port, mert sokan összehasonlították Lionel Messi Algéria elleni mérkőzésen történt megmozdulásával – amiért nem járt piros lap. Akkor sokan úgy vélték, a nyolcszoros aranylabdással kivételeznek a játékvezetők, most viszont úgy tűnik, egyik labdarúgó megmozdulása sem ér eltiltást – csak egy felfüggesztettet...