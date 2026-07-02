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Legutóbb Zinedine Zidane és Ronaldinho volt ilyenre képes. Az amerikai Folarin Balogun gólt lőtt majd piros lapot kapott a Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzésen. A 24 éves labdarúgó csapata legjobbja eddig, pedig nem mindennapi módon került be a nemzeti együttesbe.

Berobbant az amerikai válogatottba Folarin Balogun, aki már első világbajnoki mérkőzésén háromszor is a kapuba talált – egyszer viszont ez lesről sikerült neki, így végül két góllal járult hozzá csapata Paraguay elleni 4-1-es sikeréhez. A 24 éves labdarúgó Bosznia-Hercegovinának is beköszönt, mielőtt aztán piros lapot kapott. Ezzel egyébként – ha nem is szívesen – elit névsorhoz csatlakozott. Balogun története nem mindennapi: egészen elképesztő, hogy miért éppen Brooklynban látta meg a napvilágot és lehetett egyáltalán amerikai válogatott.

Az amerikai Folarin Balogun
Az amerikai Folarin Balogun csapata eddigi legeredményesebb játékosa a világbajnokságon
Fotó: Lyndsay Radnedge/ISI Photos / ISI Photos

Folarin Balogun születése

Balogunnal még várandós volt az édesanyja, amikor Angliában élő, nigériai származású szülei Amerikába mentek nyaralni, ám vissza már nem engedték őket. A légitársaság ugyanis, amellyel a család visszarepült volna Londonba, úgy ítélte meg, hogy a terhes hölgynek túl kockázatos lenne már gépre szállnia. Balogun ezért végül Brooklynban született meg, a család pedig csak hónapokkal később térhetett haza.

Angolból lett amerikai válogatott

Az Amerikában született fiú már Angliában szeretett bele a labdarúgásba, az Arsenal akadémiáján nevelkedett, de megfordult a Middlesbrough-nál is, mielőtt Franciaországba igazolt. Balogun az U17-es korosztályban még az angolok nemzeti csapatát erősítette, egy évvel később ugyan amerikai színekben is feltűnt, a 20 és 21 évesek korosztályában ismét Anglia színeiben szerepelt. Utóbbi együttesben 13 mérkőzésen már hét gólt lőtt. Ahogy betöltötte a 22. életévét, válaszút elé érkezett: nigériai származású szülei miatt három ország felnőtt válogatottja közül választhatott. Végül szülőföldje, az USA együttese mellett döntött. Rögtön második válogatott mérkőzésén – egy Kanada elleni találkozón – megszerezte első találatát a nemzeti csapatban, amit az évek alatt további nyolc követett, mire elérkezett a 2026-os foci-vb.

Az új Zidane és Ronaldinho

SANTA CLARA, CALIFORNIA - JULY 1: Folarin Balogun of United States is shown a red card by Referee Raphael Claus during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between USA and Bosnia and Herzegovina at San Francisco Bay Area Stadium on July 1, 2026 in Santa Clara, United States. (Photo by MB Media/Getty Images)
A gólja után piros lapot kapott a Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzésen
Fotó: MB Media / Getty Images Europe

Balogun azok után, hogy a paraguayiak elleni két szabályos gólt szerzett, a bosnyákok ellen újra betalált, majd jött a fekete leves. Húsz perccel a gólja után úgy megtaposta ellenfelét, hogy VAR-vizsgálatot követően piros lapot kapott. A 24 éves labdarúgó ezzel a negyedik játékos lett, akinek egyazon vb-mérkőzésen gól és piros lap is összejött az egyenes kieséses szakaszban. Legutóbb ez 2006-ban Zinedine Zidane-nak sikerült az emlékezetes francia-olasz fináléban Marco Materazzi lefejeléséért. Négy évvel korábban a brazil Ronaldinho talált a kapuba, majd állíttatta ki magát Anglia ellen, míg a negyedik eset még 1962-ben történt meg a szintén brazil Garrinchával.

Az amerikai válogatott július 6-án Belgium ellen lép pályára a nyolcaddöntőben.

 

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