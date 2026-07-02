Berobbant az amerikai válogatottba Folarin Balogun, aki már első világbajnoki mérkőzésén háromszor is a kapuba talált – egyszer viszont ez lesről sikerült neki, így végül két góllal járult hozzá csapata Paraguay elleni 4-1-es sikeréhez. A 24 éves labdarúgó Bosznia-Hercegovinának is beköszönt, mielőtt aztán piros lapot kapott. Ezzel egyébként – ha nem is szívesen – elit névsorhoz csatlakozott. Balogun története nem mindennapi: egészen elképesztő, hogy miért éppen Brooklynban látta meg a napvilágot és lehetett egyáltalán amerikai válogatott.

Az amerikai Folarin Balogun csapata eddigi legeredményesebb játékosa a világbajnokságon

Fotó: Lyndsay Radnedge/ISI Photos / ISI Photos

Folarin Balogun születése

Balogunnal még várandós volt az édesanyja, amikor Angliában élő, nigériai származású szülei Amerikába mentek nyaralni, ám vissza már nem engedték őket. A légitársaság ugyanis, amellyel a család visszarepült volna Londonba, úgy ítélte meg, hogy a terhes hölgynek túl kockázatos lenne már gépre szállnia. Balogun ezért végül Brooklynban született meg, a család pedig csak hónapokkal később térhetett haza.

Angolból lett amerikai válogatott

Az Amerikában született fiú már Angliában szeretett bele a labdarúgásba, az Arsenal akadémiáján nevelkedett, de megfordult a Middlesbrough-nál is, mielőtt Franciaországba igazolt. Balogun az U17-es korosztályban még az angolok nemzeti csapatát erősítette, egy évvel később ugyan amerikai színekben is feltűnt, a 20 és 21 évesek korosztályában ismét Anglia színeiben szerepelt. Utóbbi együttesben 13 mérkőzésen már hét gólt lőtt. Ahogy betöltötte a 22. életévét, válaszút elé érkezett: nigériai származású szülei miatt három ország felnőtt válogatottja közül választhatott. Végül szülőföldje, az USA együttese mellett döntött. Rögtön második válogatott mérkőzésén – egy Kanada elleni találkozón – megszerezte első találatát a nemzeti csapatban, amit az évek alatt további nyolc követett, mire elérkezett a 2026-os foci-vb.

Az új Zidane és Ronaldinho

A gólja után piros lapot kapott a Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzésen

Fotó: MB Media / Getty Images Europe

Balogun azok után, hogy a paraguayiak elleni két szabályos gólt szerzett, a bosnyákok ellen újra betalált, majd jött a fekete leves. Húsz perccel a gólja után úgy megtaposta ellenfelét, hogy VAR-vizsgálatot követően piros lapot kapott. A 24 éves labdarúgó ezzel a negyedik játékos lett, akinek egyazon vb-mérkőzésen gól és piros lap is összejött az egyenes kieséses szakaszban. Legutóbb ez 2006-ban Zinedine Zidane-nak sikerült az emlékezetes francia-olasz fináléban Marco Materazzi lefejeléséért. Négy évvel korábban a brazil Ronaldinho talált a kapuba, majd állíttatta ki magát Anglia ellen, míg a negyedik eset még 1962-ben történt meg a szintén brazil Garrinchával.