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Csütörtök este a labdarúgó Európa-liga első selejtezőkörének első mérkőzésén a Ferencváros 2–1-re nyert a szerb Vojvodina otthonában. A Fradi kispadján ez volt az első mérkőzése a nyáron kinevezett Borbély Balázsnak, aki úgy érzi, hogy a győzelem ellenére csapatának minden téren javulnia kell.

Borbély Balázs tétmérkőzésen való bemutatkozása remekül sikerült a Fradi kispadján, hiszen csapata rendkívül fontos győzelmet aratott Újvidéken. A fővárosi együttes ezzel egygólos előnnyel várhatja a visszavágót, amelyet jövő csütörtökön 20.15-től rendeznek a Groupama Arénában.

Borbély Balázs először irányította tétmeccsen a Fradit
Borbély Balázs először irányította tétmeccsen a Fradit
Fotó: Molnár Ádám/fradi.hu

​A Fradi edzője a győzelem ellenére sem elégedett

A mérkőzés lefújása után Borbély Balázs boldogan értékelt, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy csapatának minden téren javulnia kell.

Nem volt elképzelésem az első meccsem alakulásáról. Örülök, hogy győzni tudtunk egy szervezett, jó játékosokból álló ellenfél ellen, de még nincs semmi lefutva. A visszavágón óvatosnak kell lennünk, és játékban is fel kell javulnunk” 

– idézi a Ferencváros honlapja Borbély Balázst, akit arról is kérdeztek, hogyan tudná csapata a visszavágón hosszabb ideig kontrollálni a játékot a labdás fázisokban.

A Ferencváros gyönyörű góllal szerzett vezetést a Vojvodina otthonában
A Ferencváros fontos meccset nyert a Vojvodina otthonában
Fotó: Molnár Ádám/fradi.hu

Borbély hangsúlyozta, hogy ő maga is látta: a csapat nem mindig úgy játszott, ahogyan azt szerette volna.

Tudunk ennél sokkal jobban játszani, amit meg is mutattunk a felkészülési mérkőzéseken. De tény, hogy négy és fél hete vagyunk együtt, ez volt az első hivatalos mérkőzésünk, új rendszerben játszunk, a srácok pedig természetesen még nincsenek optimális formában. De hiszek benne, hogy a visszavágóig minden téren javulni fogunk” 

– mondta a 46 éves szakember, aki hozzátette, hogy tisztában volt a mérkőzés tétjével, de igyekezett nem szabadjára engedni az érzelmeit. Elsősorban azért, mert tudja, hogy még egy nagyon nehéz visszavágó vár a csapatára.

A győztes gólt előkészítő Naby Keïta szerepéről a következőket mondta:

„Naby Keïta szerintem fantasztikus játékos, akiben még három-négy év is benne van a legmagasabb szinten. Ezt jelenti egy játékosnak, ha bíznak benne” – vélekedett Borbély Balázs Keïtáról, aki 2026 tavaszán mindössze 19 percet játszott a Fradiban. 

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