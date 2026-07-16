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Csütörtök este a Magyar Kupa-győztes Ferencváros egy héttel az idegenbeli siker után a Groupama Arénában 3–0-ra legyőzte a szerb Vojvodinát a labdarúgó Európa-liga-selejtező első fordulójának visszavágóján. A zöld-fehérek így kettős győzelemmel, 5–1-es összesítéssel jutottak tovább a következő körbe, ahol a holland Twente lesz az ellenfelük. A mérkőzés után Borbély Balázs, a Fradi vezetőedzője elégedett volt a továbbjutással, ugyanakkor csapata második félidei teljesítményében talált kivetnivalót.

Az Európa-liga első selejtezőkörének visszavágóján a Fradi már a kilencedik percben emberelőnybe került a Vojvodina ellen.

Fradi, Vojvodina, El-selejtező
Borbély Balázs először irányította a Fradit a Groupama Arénában
Fotó: Tumbász Hédi

Borbély Balázs csapata az első félidőben kétgólos előnyre tett szert, így a továbbjutást illetően nem kellett sokat aggódnia a nyáron kinevezett vezetőedzőnek.

A Fradi edzője a győzelem ellenére ezúttal sem volt maradéktalanul elégedett

A múlt heti első mérkőzés után Borbély Balázs ugyan örült a győzelemnek, de a látott játékkal korántsem volt elégedett. A Fradi vezetőedzője ezúttal is hasonlóan értékelte az összecsapást.

Izgalmasan indult a mérkőzés, de a piros lap rányomta a bélyegét. Jól kezdtünk, de alkalmazkodnunk kellett az új szituációhoz, mert a kiállítás után mélyebbre húzódott az ellenfél. Tartottuk a pozícióinkat, rúgtunk két gólt, és kontrolláltuk a meccset. A második félidővel viszont nem vagyok elégedett, mert elkezdtünk lassan, körülményesen futballozni, az ellenfelünk pedig kidolgozott három-négy helyzetet” 

– kezdte értékelését az M4 Sport kamerája előtt Borbély Balázs, aki a csereként beálló Gruber Zsombort külön is kiemelte.

Fradi, Vojvodina, El-selejtező
Borbély Balázs nem volt elégedett a második félidő tempójával
Fotó: Tumbász Hédi

„A meccs végére nemzetközi szinten mérve nagyon leült a tempó. Erről beszélni fogok a játékosokkal, de összességében elégedett vagyok az eredménnyel és a továbbjutással. Örülök, hogy a játékosok jó formában kezdték a szezont, több jó egyéni teljesítmény is volt, de ez a csapat sikere. Megyünk tovább, és készülünk a következő mérkőzésre” – mondta a Fradi vezetőedzője, aki a következő párharccal kapcsolatban kiemelte: a Vojvodina is kellemetlen ellenfél volt, de a holland Twente magasabb játékerőt képvisel.

A Ferencváros a második selejtezőkörben a holland Twentével találkozik. Az első mérkőzést jövő csütörtökön idegenben játssza a magyar csapat.

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