A 2025/26-os szezon hajrájában a Borbély Balázs által irányított ETO FC-nek már reális esélye volt arra, hogy hét év után letaszítsa a Ferencvárost az NB I trónjáról. Miután ez megtörtént, és bajnok lett a győri csapat, folyamatosan röppentek fel azok a hírek, miszerint a bajnokcsapat edzőjére szemet vetett a Fradi.

Borbély Balázs 15 év után az első magyar edző a Fradinál

Fotó: Tumbász Hédi

Május végén azonban még az ír Robbie Keane volt a fővárosi csapat edzője, így a pletykákat Borbély Balázs teljesen profi módon, semmit sem elárulva kommentálta.

Ha a nevedet összekötik egy ilyen patinás klub kispadjával, az egy elismerés, fantasztikus érzés. Véletlenek nincsenek. Nyilván nemcsak azért hoztak szóba a Fradival, mert Hajnal Tamás barátja vagyok, hanem biztosan van ennek valamilyen szakmai alapja is, és ez megtisztelő számomra. De hogy van-e realitása annak, hogy valaha bekövetkezik? Lehet, de hogy mikor, azt nem tudom”

– mondta az M4 Sport Sportemberek című műsorában az év edzőjének megválasztott Borbély Balázs.

Borbély Balázs Fradijában jobb futballozni, mint Robbie Keane együttesében?

A pletykák szárnyrakapása után Borbély annyival hűtötte a kedélyeket, hogy hangsúlyozta: továbbra is élő szerződése van az ETO-val – bár azt sosem jelentette ki, hogy ki is fogja tölteni azt.

A történet akkor kezdett komollyá válni, amikor Robbie Keane lemondott a Ferencváros vezetőedzői posztjáról. Tette mindezt úgy, hogy előtte kijelentette: remekül érzi magát a klubnál, és eltökéltebben fog visszatérni a folytatásra.

Egy héttel az ír szakember távozása után a Ferencváros bejelentette Borbély Balázs érkezését, aki érezhetően más felfogásban kezdett dolgozni, mint elődje, és úgy tűnt, a játékosok is fogékonyabbak a módszereire.

A 46 éves dunaszerdahelyi szakember azzal kezdett, hogy egy teljesen másfajta – a csapatépítésre nagy hangsúlyt fektető – edzőtábort szervezett a játékosainak, mint korábban az ír tréner. A magyar válogatott Osváth Attila elárulta, hogy Borbéllyal együtt sok új dolog is érkezett a klubhoz, és a közeg is pozitív irányba fejlődött. Ifjabb Lisztes Krisztián pedig úgy fogalmazott, hogy Keane irányítása alatt nem érezte a bizalmat.

Robbie Keane távozása után ez egy teljesen más forgatókönyv. Borbély Balázst régóta ismerem, jó kapcsolatot ápolunk, szereti a játékomat, én pedig érzem a bizalmát. Robbie Keane-nek viszont nem tudtam megmutatni, hogy valójában mire vagyok képes”

– fogalmazott a 21 éves támadó, aki azért sem kapott lehetőséget az ír edzőtől, mert rengeteget volt sérült az előző szezonban.