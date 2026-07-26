A 2025/26-os szezon hajrájában a Borbély Balázs által irányított ETO FC-nek már reális esélye volt arra, hogy hét év után letaszítsa a Ferencvárost az NB I trónjáról. Miután ez megtörtént, és bajnok lett a győri csapat, folyamatosan röppentek fel azok a hírek, miszerint a bajnokcsapat edzőjére szemet vetett a Fradi.
Május végén azonban még az ír Robbie Keane volt a fővárosi csapat edzője, így a pletykákat Borbély Balázs teljesen profi módon, semmit sem elárulva kommentálta.
Ha a nevedet összekötik egy ilyen patinás klub kispadjával, az egy elismerés, fantasztikus érzés. Véletlenek nincsenek. Nyilván nemcsak azért hoztak szóba a Fradival, mert Hajnal Tamás barátja vagyok, hanem biztosan van ennek valamilyen szakmai alapja is, és ez megtisztelő számomra. De hogy van-e realitása annak, hogy valaha bekövetkezik? Lehet, de hogy mikor, azt nem tudom”
– mondta az M4 Sport Sportemberek című műsorában az év edzőjének megválasztott Borbély Balázs.
Borbély Balázs Fradijában jobb futballozni, mint Robbie Keane együttesében?
A pletykák szárnyrakapása után Borbély annyival hűtötte a kedélyeket, hogy hangsúlyozta: továbbra is élő szerződése van az ETO-val – bár azt sosem jelentette ki, hogy ki is fogja tölteni azt.
A történet akkor kezdett komollyá válni, amikor Robbie Keane lemondott a Ferencváros vezetőedzői posztjáról. Tette mindezt úgy, hogy előtte kijelentette: remekül érzi magát a klubnál, és eltökéltebben fog visszatérni a folytatásra.
Egy héttel az ír szakember távozása után a Ferencváros bejelentette Borbély Balázs érkezését, aki érezhetően más felfogásban kezdett dolgozni, mint elődje, és úgy tűnt, a játékosok is fogékonyabbak a módszereire.
A 46 éves dunaszerdahelyi szakember azzal kezdett, hogy egy teljesen másfajta – a csapatépítésre nagy hangsúlyt fektető – edzőtábort szervezett a játékosainak, mint korábban az ír tréner. A magyar válogatott Osváth Attila elárulta, hogy Borbéllyal együtt sok új dolog is érkezett a klubhoz, és a közeg is pozitív irányba fejlődött. Ifjabb Lisztes Krisztián pedig úgy fogalmazott, hogy Keane irányítása alatt nem érezte a bizalmat.
Robbie Keane távozása után ez egy teljesen más forgatókönyv. Borbély Balázst régóta ismerem, jó kapcsolatot ápolunk, szereti a játékomat, én pedig érzem a bizalmát. Robbie Keane-nek viszont nem tudtam megmutatni, hogy valójában mire vagyok képes”
– fogalmazott a 21 éves támadó, aki azért sem kapott lehetőséget az ír edzőtől, mert rengeteget volt sérült az előző szezonban.
Botka Endre sem tartozott Keane kedvencei közé. A 30-szoros magyar válogatott futballista 2025 tavaszán fél évre a kieső Kecskeméthez került kölcsönbe, az előző szezonban pedig mindössze négy találkozón kapott lehetőséget az ír szakembertől. A 31 éves futballista elárulta, hogy az előző idény végeztével biztos volt benne, hogy távozik a Fraditól, ezek után pedig bombameglepetésként hatott, hogy nyáron mégis meghosszabbította szerződését.
Ez igazából csakis egyféleképpen valósulhatott meg, ezért is örültem, amikor Borbély Balázst kinevezték, és szinte egyből tudtam vele beszélni. Nekem eddig ez hiányzott igazán, hogy egy kicsit jobban emberszámba vegyenek”
– jelentette ki Botka, aki hangsúlyozta, hogy Borbéllyal már az első beszélgetés is nagyon pozitív volt számára, utána pedig teljesen másképpen állt bele a munkába.
Miben másabb most a Ferencváros játéka?
Robbie Keane másfél évig volt a Fradi edzője, ez idő alatt bajnokságot és Magyar Kupát nyert a csapattal, az Európa-ligában pedig a legjobb 16 közé jutott. Nem mellesleg neki köszönhető Tóth Alex felfedezése és csapatba építése is, ami 12 millió eurót hozott a Fradinak, hiszen a 20 éves középpályásért fél éve hatalmas összeget fizetett a Premier League-ben szereplő Bournemouth.
Az európai kupaporondon elért eredményeket nem lehet elvitatni Robbie Keane-től, azt viszont hangsúlyozni kell, hogy a Fradi a 2025/26-os szezonban hét év után bukta el úgy a bajnokságot, hogy keretének értéke több mint háromszorosa volt a bajnok Győrnek. Nem mellesleg a Fradi már a 2024/25-ös idényben is csak az utolsó fordulóban tudta megnyerni a bajnokságot, ami egy ilyen kerettel, ennyire kiemelkedő bérköltséggel szintén nem nevezhető diadalmenetnek – még ha a történelemkönyvekbe úgyis csak az kerül bele, hogy bajnok lett a csapat.
Robbie Keane legnagyobb problémája az volt, hogy nem tudott mit kezdeni a felállt védelmekkel. Az ír szakember a kinevezést követő első két hónapban próbálkozott a 4–3–3-as játékrendszerrel, de ezt gyorsan elengedte, és végül a 3–5–2 mellett tette le a voksát.
Keane irányítása alatt a Fradi játékában kiemelt szerepet kaptak a felfutó szélsővédők, a pontrúgások és a gyors kontratámadások. Ezekkel nemzetközi szinten rengeteg komoly csapat életét meg lehetett keseríteni, azonban ahogy telt az idő, a magyar mezőny megtalálta az ellenszert a Fradi játékára, amire Keane-nek nem volt válasza. Ez pedig a bajnoki címbe került – hiába próbálták sokan a „magyar szabályra” fogni a kudarcot.
Robbie Keane csapata akkor került rendre bajba, amikor le kellett volna bontani a betömörülő védelmeket, azonban a Fradinak jól láthatóan nem volt elég kimunkált a labdás játéka. Borbély Balázs kinevezése pedig ezen a téren hozhat változást.
Borbély irányításával a Fradi eddig mindössze három mérkőzést játszott, és a kis minta miatt messzemenő következtetéseket még korai levonni, mégis látszódnak már komoly változások a magyar rekordbajnok játékában. Az új edzővel a zöld-fehérek mindhárom meccsüket négyvédős rendszerben kezdték, amelyben kiemelt szerepet kapott a brazil Cadu, aki a Vojvodina elleni El-selejtező visszavágóján, valamint a Twente elleni hollandiai mérkőzésen is a Fradi egyik legkreatívabb játékosa volt.
Szintén kiemelt szerep hárulhat a norvég Kristoffer Zachariassenre, aki az eddig lejátszott három mérkőzésen két góllal és két gólpasszal vette ki a részét a Fradi sikereiből. Mindezt a támadósor jobb oldalán tette, rengetegszer a mélységet keresve.
A legnagyobb változás talán Lenny Joseph játékában van. A világbajnokságon is gólt szerző haiti válogatott támadó gyorsaságára Robbie Keane is épített. Az ír szakembernél azonban a 25 éves játékos gyakran a szélről indult, míg Borbély Balázs játékrendszerében egyelőre középcsatárként funkcionál.
Joseph három El-selejtezőn három találatnál jár, és komoly erőssége lehet a Ferencvárosnak, főleg ha még a döntéshozatalban is fejlődni tudna, ugyanis továbbra sem a helyzetkihasználás a legnagyobb erőssége – még akkor sem, ha duplázni tudott a Twente otthonában.
Borbély Balázs irányításával eddig három nemzetközi mérkőzést játszott a Fradi, és a csapat egyelőre nagyon jól néz ki. Most azonban újabb éles teszt következik, ugyanis a rekordbajnok vasárnap (20 óra, tv: M4 Sport) annak a Paksnak a vendége lesz, amely az elmúlt években rengeteg borsot tört a Fradi orra alá.
Ráadásul a tolnai csapat legendája, Böde Dániel is szenzációs góllal kezdte a szezont a Konferencia-ligában, és biztosan folytatni szeretné remek sorozatát a fővárosi csapat ellen.
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