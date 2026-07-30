Az egy héttel ezelőtti hollandiai mérkőzést a Fradi 2–1-re megnyerte, így kedvező helyzetből várhatja a csütörtök esti visszavágót. A találkozóra kiemelten készül Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke is, aki erre a jeles napra egy különleges cipőt vett fel.

Kubatov Gábor, a Fradi elnöke

Fotó: Tumbász Hédi

A Fradi elnöke különleges cipővel készül az El-selejtezőre

Kubatov Gábor a közösségi oldalán közzétett videóban mutatta be különleges cipőjét, amellyel a csütörtöki összecsapásra hangol.

A fehér lábbelin a Ferencvárosi Torna Club címere díszeleg, a bal cipőn a „mindig”, a jobb cipőn pedig a „soha” felirat olvasható.

A Fradi elnöke a videóhoz a következő szöveget írta:

„Ma reggeli cipőm! Hajrá, Fradi!”