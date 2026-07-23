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Csütörtök este a Ferencváros 2-1-re győzött a Twente vendégeként az Európa-liga második selejtezőkörének első mérkőzésén. A találkozó után Dibusz Dénes, a Fradi csapatkapitánya, valamint Borbély Balázs, az együttes nyáron kinevezett vezetőedzője nyilatkozott a Sport TV kamerája előtt. A Fradi kapusa a duplázó Lenny Joseph kihagyott helyzeteiről is beszélt, míg Borbély a játékosait méltatta a szenzációs győzelem után.

A Fradi a találkozó 14. percében a világbajnokságot is megjárt Lenny Joseph góljával szerzett vezetést, a Twente azonban a 38. percben egyenlíteni tudott.

Twente, Fradi, Lenny Joseph
Lenny Joseph sokkolta a holland csapatot a mérkőzés elején
Fotó: Molnár Ádám / fradi.hu

A fordulás után a Ferencváros többször is ismét előnybe kerülhetett volna, ám Joseph több nagy helyzetet is kihagyott, Dibusz Dénesnek pedig komoly védéseket kellett bemutatnia.

A Fradi csatára akkor szerzett gólt, amikor arra már nem lehetett válaszolni

A hajrában aztán a haiti válogatott támadó megszerezte második gólját, ezzel pedig bravúros győzelmet aratott a Ferencváros, amely egygólos előnyből várhatja a jövő heti visszavágót.

Mindenki láthatta, hogy nagyon jó ellenfelünk volt. A meccs elején levegővételhez is alig jutottunk, de szerencsére ez később enyhült, utána pedig vezetést tudtunk szerezni, ami megnyugvást adott. Jól helytálltunk, küzdöttünk, betartottuk a taktikai utasításokat, amelyeket az edzőnk adott. Persze voltak lehetőségeik, sikerült is egyenlíteniük, de ez nem tört meg minket, nem változott a hozzáállásunk és az energiaszintünk sem. Szerencsére a második félidőben is sikerült gólt szereznünk, ráadásul érezhetően jól működött a bal oldalunk. Óriási fegyvertény ez a győzelem” 

– mondta a mérkőzés után a Sport TV kamerája előtt Dibusz Dénes, aki a második félidőben több nagy védést is bemutatott.

Goalkeeper of FTC, Denes Dibusz, participates in the UEFA Europa League match at Groupama Arena in Budapest, Hungary, on October 3, 2024. (Photo by Robert Szaniszlo/NurPhoto) (Photo by Robert Szaniszlo / NurPhoto via AFP)
Dibusz Dénes remekül védett Hollandiában
Fotó: Szaniszló Róbert / NurPhoto via AFP

A találkozó hőse a haiti válogatott Lenny Joseph volt, aki két gólt szerzett, ugyanakkor a Fradi támadója több nagy helyzetet is kihagyott.

Nem gondoltam, hogy a kihagyott helyzetek megbosszulják magukat. Jó lett volna, ha Lenny már a második vagy a harmadik lehetőségéből gólt tud szerezni, de egyik sem volt egyszerű helyzet, nem csak rajta múlt. Ahogy mondani szokták, akkor kell gólt szerezni, amikor az ellenfél már nem tud rá válaszolni. Végül még jól is jöttünk ki a kihagyott helyzeteiből, mert ha korábban talál be, abból még visszajöhettek volna” 

– tette hozzá mosolyogva a Fradi csapatkapitánya.

A nyáron kinevezett Borbély Balázsnak ez volt a harmadik mérkőzése a Ferencváros kispadján. A Győrből érkező szakember egyelőre százszázalékos a magyar rekordbajnok vezetőedzőjeként.

Borbély Balázs két győzelemmel kezdett a Fradi kispadján
Borbély Balázs remekül kezdett a Ferencváros kispadján
Fotó: Tumbász Hédi

„Jó teljesítményt nyújtottunk az elejétől kezdve. Persze volt, amikor az ellenfél beszorított minket, olyankor önfeláldozóan védekeztünk. Látni kell azonban, milyen minőséget képviselnek, ennek ellenére jól futballoztunk. Tudtuk, mire képesek, és azt is, hogy lesznek olyan helyzetek, amikor egy az egyben megvernek minket. Az ilyen szituációk nagy részét azonban jól meg tudtuk oldani. A hibákat kielemezzük, és tanulunk belőlük” – értékelt a mérkőzés után Borbély.

A Fradi vezetőedzője kiemelte, hogy csapata játéka a második félidőben nem volt mindig tökéletes, ugyanakkor a cserékkel sikerült jól belenyúlni a mérkőzésbe, ami stabilabbá tette az együttest.

A visszavágót jövő csütörtökön rendezik a Groupama Arénában. A párharc győztese a török Fenerbahce és a lengyel Górnik Zabrze Bajnokok Ligája-selejtezős párharcának vesztesével találkozik a harmadik fordulóban.

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