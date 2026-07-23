A Fradi a találkozó 14. percében a világbajnokságot is megjárt Lenny Joseph góljával szerzett vezetést, a Twente azonban a 38. percben egyenlíteni tudott.

Lenny Joseph sokkolta a holland csapatot a mérkőzés elején

Fotó: Molnár Ádám / fradi.hu

A fordulás után a Ferencváros többször is ismét előnybe kerülhetett volna, ám Joseph több nagy helyzetet is kihagyott, Dibusz Dénesnek pedig komoly védéseket kellett bemutatnia.

A Fradi csatára akkor szerzett gólt, amikor arra már nem lehetett válaszolni

A hajrában aztán a haiti válogatott támadó megszerezte második gólját, ezzel pedig bravúros győzelmet aratott a Ferencváros, amely egygólos előnyből várhatja a jövő heti visszavágót.

Mindenki láthatta, hogy nagyon jó ellenfelünk volt. A meccs elején levegővételhez is alig jutottunk, de szerencsére ez később enyhült, utána pedig vezetést tudtunk szerezni, ami megnyugvást adott. Jól helytálltunk, küzdöttünk, betartottuk a taktikai utasításokat, amelyeket az edzőnk adott. Persze voltak lehetőségeik, sikerült is egyenlíteniük, de ez nem tört meg minket, nem változott a hozzáállásunk és az energiaszintünk sem. Szerencsére a második félidőben is sikerült gólt szereznünk, ráadásul érezhetően jól működött a bal oldalunk. Óriási fegyvertény ez a győzelem”

– mondta a mérkőzés után a Sport TV kamerája előtt Dibusz Dénes, aki a második félidőben több nagy védést is bemutatott.

Dibusz Dénes remekül védett Hollandiában

Fotó: Szaniszló Róbert / NurPhoto via AFP

A találkozó hőse a haiti válogatott Lenny Joseph volt, aki két gólt szerzett, ugyanakkor a Fradi támadója több nagy helyzetet is kihagyott.

Nem gondoltam, hogy a kihagyott helyzetek megbosszulják magukat. Jó lett volna, ha Lenny már a második vagy a harmadik lehetőségéből gólt tud szerezni, de egyik sem volt egyszerű helyzet, nem csak rajta múlt. Ahogy mondani szokták, akkor kell gólt szerezni, amikor az ellenfél már nem tud rá válaszolni. Végül még jól is jöttünk ki a kihagyott helyzeteiből, mert ha korábban talál be, abból még visszajöhettek volna”

– tette hozzá mosolyogva a Fradi csapatkapitánya.

A nyáron kinevezett Borbély Balázsnak ez volt a harmadik mérkőzése a Ferencváros kispadján. A Győrből érkező szakember egyelőre százszázalékos a magyar rekordbajnok vezetőedzőjeként.