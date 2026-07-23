A Magyar Kupa-győztes Fradi rendesen belehúzott, már az Európa-liga első selejtezőkörében a szerb Vojvodina csapatával kellett összecsapnia. Ehhez képest Borbély Balázs együttese kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel megnyerte a párharcot, így kvalifikálta magát a következő körbe, ahol a holland Twente csapata várt a Fradira.
A Ferencváros keretéből a nyári átigazolási időszakban olyan kulcsjátékosok távoztak, mint Mohammed Abu Fani, Stefan Gartenmann és Cebrail Makreckis, de a lényegesebb változás, hogy a kispadon a Robbie Keane-t Borbély Balázs váltotta, aki játékrendszert váltott.
A Fradi álomszerűen kezdett a Twente otthonában
Ferencvárost segítheti, hogy Twente csak augusztusban kezdi a bajnokságot, így zöld-fehérek elleni lesz az első tétmérkőzése a szezonban.
A Twente alaposan kielemezte a Fradit, komolyan veszi a mérkőzést. A klubnál is tudják, hogy mik a magyar csapat erősségei, nem becsülik le őket. Hollandiában viszont az a vélemény, hogy az első mérkőzésen, hazai közönség előtt a Twente az esélyesebb a győzelemre”
– mondta az Origo Sport megkeresésére a korábbi magyar válogatott Babos Gábor, aki 26 éve él Hollandiában.
Borbély Balázs egy helyen változtatott a múlt heti kezdőcsapatán. A guineai Naby Keïta sérülés miatt nem utazott el a csapattal Hollandiába, helyén ezúttal a belga Philippe Rommens futballozott a Fradi középpályáján.
A zöld-fehérek így a Dibusz – Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu – Rommens, Kanikovszki – Zachariassen, Corbu, Yusuf – Joseph összeállításban léptek pályára az enschedei De Grolsch Veste Stadionban.
A mérkőzést óriási intenzitással kezdte a holland csapat, amely már a második percben majdnem megszerezte a vezetést. Egy jobbról betekert labdát a kivetődő Dibusz Dénes csak ütni tudott, a lecsorgóra Wout Weghorst érkezett, de a holland válogatott támadó közeli lövését a kezdőbe bekerülő Philippe Rommens blokkolni tudta.
A folytatásban is dominált a holland csapat, a Fradi szűk negyedórát követően jött ki először a szorításból, akkor viszont azonnal megszerezte a vezetést.
Toon Raemaekers felcipelt egy labdát, felpasszolta azt Kristoffer Zachariassennek, aki azonnal továbbpörgette a védelem mögé beinduló Lenny Joseph-nek, a haiti válogatott támadó pedig a csapatkapitány Bart van Rooijt megelőzve a kapuba pöckölte a labdát (0-1).
- Lenny Joseph gólja a linkre kattintva nézhető meg.
A Fradi vezető gólja után a Twente elkezdett rohamozni, így viszont óriási területek nyíltak a villámgyors Lenny Joseph előtt, aki többször rá is hozta a frászt a holland csapat védőire. A folytatásban többet volt a labda az egyszeres holland bajnok együttesnél, a Fradi viszont rendkívül fegyelmezetten futballozott, a csapat támadói is rendre besegítettek a védekezésbe, ezzel pedig sokáig nem tudott mit kezdeni a Twente.
A 38. percben aztán az első valamirevaló támadásukból egyenlítettek a hollandok.
A norvég Sondre Ørjasæter egy csellel két ferencvárosi védőt is megvert a jobb oldalon, majd tökéletes labdát tálalt a mélységből érkező Aske Adelgaard elé, aki 12 méterről védhetetlen gólt lőtt a bal alsó sarokba (1-1).
Lenny Joseph a második félidőben is megvillant
A fordulás után támadásban maradt a Twente, a Fradi pedig stabilan védekezett és Lenny Joseph gyorsaságára épített a támadójátékot illetően.
A haiti válogatott támadó az 50. percben majdnem meg is villant újra.
Egy szép ferencvárosi támadás végén a bal oldalon felfutó Cadu tekerte át a labdát a hosszúra, az érkező Zachariassen középre fejelte a labdát, amit a berobbanó Joseph hat méterről a kapu mellé pöckölt.
A kihagyott helyzet után a hollandok támadásba lendültek, az 55. percben volt is egy helyzetük, de a gólpasszt jegyző Ørjasæter éles szögből leadott lövését Dibusz lábbal védeni tudta.
Négy perccel később ismét Joseph előtt adódott egy lehetőség. A balról befelé cselező Cadu beadása megpattant egy holland védő fején, a labda pedig ezzel lett magas a hosszún érkező Fradi-támadónak, aki így csak belecsúsztatni tudott, de kapura már nem tudta irányítani.
A 61. percben Dibusz Dénes bemutatott egy hatalmas bravúrt.
Egy jobb oldali beadást Osváth Attila rosszul számított ki, alászaladt a labdának, ami így Ørjasæter elé került, de a norvég szélső ötméteres bombáját az önfeláldozóan kivetődő Dibusz fejjel hárítani tudta.
Hat perccel később ismét egy óriási védéssel jelentkezett a 47-szeres magyar válogatott kapus. Ezúttal Thomas Van Den Belt kínálta meg egy 18 méteres bombával, de a bal felsőbe tartó labdát a Fradi 35 éves kapusa fölé tudta piszkálni.
A 70. percben Lenny Joseph újabb helyzetet hagyott ki. Az egy perccel korábban beállt Callum O'Dowda játszotta tisztára magát a bal szélen, az ír játékos középre lőtt labdájára a haiti válogatott támadó érkezett a rövid oldalon, de a hétméteres kapáslövése kapu mellé ment.
A 80. percben aztán Lenny Joseph megszerezte a második gólját, a Fradi pedig ismét előnybe került.
Egy labdaszerzés után O'Dowda indult el a bal szélen, középre tette a labdát, ahol a haiti válogatott támadó menetrendszerűen érkezett, és tíz méterről védhetetlen gólt lőtt a bal alsó sarokba (1-2).
Az utolsó szűk negyedórában Erik ten Hag együttese ment előre az egyenlítésért, de a Fradi védekezése remekül működött, így a Twente igazán komoly helyzetet nem tudott a kialakítani.
A Ferencváros bravúrgyőzelmet aratott, és egygólos előnyből várhatja a jövő heti visszavágót.
Európa-liga, második selejtezőkör, első mérkőzés:
Twente (holland)-Ferencvárosi TC (magyar) 1-2 (1-1)
gólszerzők: Adelgaard (38.), ill. Joseph (14., 80.)
A párharc győztese a török Fenerbahce és a lengyel Górnik Zabrze Bajnokok Ligája-párharcának vesztesével találkozik a harmadik körben, míg az alulmaradó csapat a Konferencia-ligába átkerülve a szlovákiai DAC és a bosnyák Velez Mostar továbbjutójával folytatja. A visszavágót egy hét múlva a Groupama Arénában rendezik.
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