A Magyar Kupa-győztes Fradi rendesen belehúzott, már az Európa-liga első selejtezőkörében a szerb Vojvodina csapatával kellett összecsapnia. Ehhez képest Borbély Balázs együttese kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel megnyerte a párharcot, így kvalifikálta magát a következő körbe, ahol a holland Twente csapata várt a Fradira.

A Fradi remekül kezdte az El-selejtező sorozatot

Fotó: Tumbász Hédi

A Ferencváros keretéből a nyári átigazolási időszakban olyan kulcsjátékosok távoztak, mint Mohammed Abu Fani, Stefan Gartenmann és Cebrail Makreckis, de a lényegesebb változás, hogy a kispadon a Robbie Keane-t Borbély Balázs váltotta, aki játékrendszert váltott.

​A Fradi álomszerűen kezdett a Twente otthonában

Ferencvárost segítheti, hogy Twente csak augusztusban kezdi a bajnokságot, így zöld-fehérek elleni lesz az első tétmérkőzése a szezonban.

A Twente alaposan kielemezte a Fradit, komolyan veszi a mérkőzést. A klubnál is tudják, hogy mik a magyar csapat erősségei, nem becsülik le őket. Hollandiában viszont az a vélemény, hogy az első mérkőzésen, hazai közönség előtt a Twente az esélyesebb a győzelemre”

– mondta az Origo Sport megkeresésére a korábbi magyar válogatott Babos Gábor, aki 26 éve él Hollandiában.

Borbély Balázs egy helyen változtatott a múlt heti kezdőcsapatán. A guineai Naby Keïta sérülés miatt nem utazott el a csapattal Hollandiába, helyén ezúttal a belga Philippe Rommens futballozott a Fradi középpályáján.

A zöld-fehérek így a Dibusz – Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu – Rommens, Kanikovszki – Zachariassen, Corbu, Yusuf – Joseph összeállításban léptek pályára az enschedei De Grolsch Veste Stadionban.

A mérkőzést óriási intenzitással kezdte a holland csapat, amely már a második percben majdnem megszerezte a vezetést. Egy jobbról betekert labdát a kivetődő Dibusz Dénes csak ütni tudott, a lecsorgóra Wout Weghorst érkezett, de a holland válogatott támadó közeli lövését a kezdőbe bekerülő Philippe Rommens blokkolni tudta.

A folytatásban is dominált a holland csapat, a Fradi szűk negyedórát követően jött ki először a szorításból, akkor viszont azonnal megszerezte a vezetést.

Toon Raemaekers felcipelt egy labdát, felpasszolta azt Kristoffer Zachariassennek, aki azonnal továbbpörgette a védelem mögé beinduló Lenny Joseph-nek, a haiti válogatott támadó pedig a csapatkapitány Bart van Rooijt megelőzve a kapuba pöckölte a labdát (0-1).