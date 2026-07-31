A Fradi az Európa-ligában búcsúztatta a holland Twentét, a Konferencia-ligában a Debrecen a Pjunyik Jereván, az ETO pedig a luxemburgi Atert Bissen ellen harcolta ki a továbbjutást. A Paks ugyan bravúros döntetlent ért el a Panathinaikosz otthonában, összesítésben azonban alulmaradt a görög csapattal szemben, így búcsúzott a nemzetközi porondtól. A következő körben nehéz feladatok várnak a három továbbjutó magyar együttesre.

A Fradi tovább menetelhet az Európa-ligában

Fotó: fradi.hu

Lengyel csapat vár a Fradira

A Ferencváros az Európa-liga harmadik selejtezőkörében a lengyel Górnik Zabrzéval találkozik. Az első mérkőzés augusztus 5-én, 20.15-től a Groupama Arénában lesz, a visszavágót augusztus 13-án 19 órától rendezik Zabrzében.

A Górnik Zabrze a lengyel labdarúgás egyik legpatinásabb klubja: tizennégyszer nyerte meg a bajnokságot – ennél csak a Legia Warszawa nyert többször –, nemzetközi szinten pedig legnagyobb sikerét az 1969–1970-es idényben érte el, amikor bejutott a Kupagyőztesek Európa-kupája döntőjébe.

A két csapat tétmérkőzésen még soha nem találkozott egymással, így történetük első hivatalos párharca következik. A Ferencváros számára a továbbjutás azért is lenne különösen értékes, mert ezzel egy lépésre kerülne az Európa-liga alapszakaszától.

Komoly erőpróba a Köbenhavn ellen

A DVSC a Konferencia-liga harmadik selejtezőkörében a dán FC Köbenhavn ellen lép pályára. Az első mérkőzést augusztus 6-án Debrecenben rendezik, a visszavágóra augusztus 13-án kerül sor Koppenhágában.

A Köbenhavn Dániában az elmúlt két évtized meghatározó csapata, tizenötszörös bajnok, és szinte minden idényben ott van valamelyik európai kupasorozat főtábláján. A klub rendszeres résztvevője a Bajnokok Ligájának (vagy más európai kupasorozatnak), ahol az elmúlt években több nagycsapat ellen is emlékezetes eredményeket ért el, így a Loki számára kétségtelenül ez jelenti majd a nyári selejtezők legnagyobb kihívását.

A Debrecen és az FC Köbenhavn korábban még nem találkozott egymással tétmérkőzésen.

Lett élcsapat lesz a győriek ellenfele

Az ETO FC a Konferencia-liga harmadik selejtezőkörében a lett Riga FC ellen folytatja szereplését. A magyar bajnokcsapat Rigában kezdi a párharcot augusztus 6-án, a visszavágót augusztus 13-án Győrben rendezik.