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Kettős győzelemmel jutott tovább a Vojvodina ellen az FTC a labdarúgó Európa-liga-selejtezőjének 1. fordulójából. A Fradi soron következő mérkőzését azonban nem az M4 Sport, hanem a Sport Tv fogja közvetíteni.

A labdarúgó Európa-liga-selejtező első fordulójának visszavágóján a Ferencváros 3–0-ra legyőzte a szerb Vojvodinát, így 5–1-es összesítéssel, kettős győzelemmel harcolta ki a továbbjutást. A Magyar Kupa-győztes a második fordulóban a holland Twentével csap össze, a párharc első mérkőzését Hollandiában rendezik. A következő forduló előtt azonban műsorváltozás történt: a jövő csütörtöki Twente–Fradi mérkőzést ezúttal nem az M4 Sport, hanem a Sport TV közvetíti.

A Fradi kettős győzelemmel jutott tovább a Európa-liga 2. fordulójában
A Fradi kettős győzelemmel jutott tovább a Európa-liga 2. fordulójában Fotó: Tumbász Hédi

A Sport TV közvetíti a Twente-Fradi mérkőzést

A Sport TV közleménye szerint Fülöp Marcell és a Ferencváros korábbi kapusa, Holczer Ádám a közel 30 ezer férőhelyes De Grolsch Veste stadionból tudósít majd. A két szakember már a találkozót megelőző napokban is exkluzív helyszíni tartalmakkal jelentkezik a csatorna közösségi médiafelületein. A tájékoztatás ugyanakkor nem tér ki arra, hogy a budapesti visszavágót is a Sport TV közvetíti-e.

A csatorna a 2027–2028-as idénytől teljes egészében műsorára tűzi majd az Európa-liga küzdelmeit, beleértve a selejtezősorozat utolsó, rájátszásos fordulóját is.

 

 

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