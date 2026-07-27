A Paks-Fradi meccs első félidejében még 2-2 volt az állás, a szünet után azonban Bognár György együttese eldöntötte a rangadót. A Paks az 55. és az 59. percben is betalált, így 4-2-es győzelemmel, a Ferencváros pedig vereséggel kezdte az új idényt.

A Paks legyőzte a Fradit az első fordulóban

Fotó: Facebook / Paks FC

Kubatov Gábor üzent a Paks-Fradi után

A győzelem ellenére a paksiak vezetőedzője, Bognár György úgy gondolja, a szezon végén a Fradi lesz a bajnok. A másik oldalon Borbély Balázs elismerte, ezúttal az ellenfél volt éhesebb a sikerre, és kiemelte, hogy meg kell találniuk az egyensúlyt az európai kupaszereplés és a magyar bajnokság között. A zöld-fehérek edzője kilenc helyen változtatott a Twente elleni kezdőhöz képest, és ez érződött is a csapat játékán.

A találkozó után az FTC elnöke, Kubatov Gábor a szokott módon jelentkezett a közösségi oldalán, posztjában pedig hangsúlyozta: a lehetőséggel élni is tudni kell.

„Az nagy dolog, hogy Borbély Balázs esélyt ad mindenkinek, de ezzel az eséllyel kell tudni élni.

Sajnálom ezt a mai meccset. Akkor is, azért is, hajrá, Fradi!” – üzente Kubatov Gábor, aki egy másik bejegyzéséhez a következőt írta: „...feladni soha!”

A Ferencváros július 30-án hazai pályán fogadja a holland Twente csapatát az Európa-liga-selejtező visszavágóján, amelyet egygólos előnyből várhat. A Fradi az NB I második fordulójában az újonc Vasast fogadja, majd augusztus 8-án a Real Madrid érkezik a Groupama Arénába.