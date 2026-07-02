A Fradi korábbi kiválósága – aki július 2-án ünnepli az 50. születésnapját – szerint soha nem volt kérdés számára, hogy futballista lesz.

Lisztes Krisztián a hivatásának érzi a labdarúgást

Fotó: fradi.hu

– Én annyira nem gondolkodtam másban, hogy nem is tudtam magamat máshogyan elképzelni, csak focistaként. Nekem ez egy berögződött becsípődésem volt, hogy ezt végigviszem, ha törik, ha szakad! Sokszor tört, sokszor szakadt, de végigvittem, nem volt B-opcióm – idézi Lisztes Krisztiánt a fradi.hu.

A Ferencváros színeiben átélt élményei közül kiemelte az 1995-ös Bajnokok Ligája-szereplést, amikor a Grasshoppers ellen ő szerezte a klub első gólját a sorozat főtábláján.

– Az egész BL-menetelés, de az az ominózus első gól a Grasshoppers ellen kultikus pillanat az én életemben is. Ahogy azt Knézy Jenő a közvetítésében tálalta, az nagyon sok szurkolónak a mai napig megvan.

A korábbi 49-szeres válogatott labdarúgó pályafutását 2004-ben egy súlyos térdsérülés törte derékba. Úgy véli, ha nem jön közbe a sérülés, egészen másként alakulhatott volna a karrierje.

– Biztos vagyok benne, hogy játszhattam volna a Bajnokok Ligájában vagy a spanyol élvonalban, ez a két lehetőség adódott volna.

Nagyon jó formában voltam, megálltam volna a helyemet, és akkor nem 49-szeres, hanem lehet, hogy 99-szeres válogatott lennék. De ez így alakult, ezt el kell fogadni.

Lisztes mindezek ellenére nem kesereg a múlt miatt, inkább annak örül, hogy így is sokat köszönhet a labdarúgásnak.

– Abszolút kereknek érzem mindazt, amit átélhettem a foci által. Annak örülök, amit megéltem, megnyertem, a sérülés időszaka alatt is sokat fejlődtem, tanultam, de sosem éreztem úgy, hogy olyan tragédia történt, ami miatt állandóan siránkoznom kéne.

A Fradi mind a hat 1995-ös BL-csoportmeccsén a pályán volt, többek között a Real Madrid ellen is játszott

Fotó: fradi.hu

Nem volt kérdés, támogatja a Fradit

A Werder Bremennel német bajnoki címet nyerő középpályás azt is elárulta, miért tért vissza játékosként a nehéz helyzetben lévő Ferencvároshoz.

– Német bajnokként, még akkor is, ha nagyon rossz állapotban voltam a sérülésem miatt, kötelességemnek, becsületbeli ügynek éreztem, hogy hazajöjjek, és próbáljam akár a jelenlétemmel vagy bármivel segíteni a csapatot.

Szerettem volna éreztetni a klubbal, hogy kiállok mellette a nehéz pillanatokban is.

A jelenleg az FTC utánpótlás-menedzsereként dolgozó Lisztes arról is beszélt, hogy ma is a futballban képzeli el az életét.