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Nagy Ádám tíz év után visszatérhet a Ferencváros labdarúgócsapatához. Olasz sajtóértesülések szerint a 88-szoros magyar válogatott játékos egyre közelebb áll ahhoz, hogy újra a Fradi futballistája legyen.

Nicolò Schira olasz sportújságíró a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Nagy Ádám közel áll ahhoz, hogy ismét a Fradi játékosa legyen. A 88-szoros magyar válogatott középpályás pályafutása során korábban már szerepelt a ferencvárosi csapatban.

A 88-szoros válogatott Nagy Ádám tíz év után térhet vissza a Fradiba
A 88-szoros válogatott Nagy Ádám tíz év után térhet vissza a Fradiba
Fotó: Bernd Thissen/dpa Picture-Alliance via AFP

Nagy Ádám neve előzetesen szerepelt a Spezia idei szezonra készülő keretében, azonban a magyar középpályás egy héttel ezelőtt nem jelent meg csapata első felkészülési edzésén, így gyakorlatilag borítékolható a távozása.

A magyar válogatott középpályás piaci értékét 400 ezer euróra becsüli a Transfermarkt, szerződése azonban már csak egy évig érvényes az olasz klubnál, így a Ferencváros kedvezőbb feltételek mellett szerezheti meg a remek passzairól ismert játékost.

Tíz év után visszatérhet a Fradihoz a magyar válogatott futballista

A 31 éves Nagy Ádám 2015 májusában mutatkozott be a Fradiban, egy évvel később pedig már alapember volt Bernd Storck válogatottjában, amely a nyolcaddöntőig jutott a franciaországi Európa-bajnokságon.

A 2016-os Eb-n Nagy Ádám a magyar válogatott egyik legjobb teljesítményt nyújtó játékosa volt, így a torna után lecsapott rá a Serie A-ban szereplő Bologna. A középső középpályás az elmúlt tíz évet légiósként töltötte: a Bologna után megfordult az angol másodosztályban szereplő Bristol City együttesénél, majd a kétéves angliai kitérőt követően visszatért Olaszországba.

Nagy Ádám két és fél évet futballozott a Pisa csapatában, majd 2024 januárjában a szintén másodosztályban szereplő Spezia játékosa lett. A 88-szoros magyar válogatott középpályás az előző szezon első felében alapember volt, tavasszal azonban már kevesebb lehetőséget kapott az olasz együttesben, amely az idény végén kiesett a harmadosztályba.

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