Két fiatal játékos remeklésének köszönhetően győzte le a Paks 4-2-re a Fradit az NB I első fordulójának rangadóján. A találkozó egyik hőse a 23 éves Szalai József volt, a másik nyerőember pedig a 21 éves Pető Milán lett. Mindketten két-két góllal járultak hozzá a győzelemhez, Bognár György csapata magabiztos sikerrel indította a szezont.

A Paks legyőzte a Fradit az első fordulóban

Fotó: Facebook / Paks FC

Kicsoda Pető Milán, a Paks-Fradi meccs hőse?

Pető Milán 2005-ben a hollandiai Bredában született, mégpedig azért, mert édesapja, Pető Tamás 2001 és 2007 között a holland város csapatában légióskodott. A korábbi magyar válogatott védő 14 alkalommal szerepelt a nemzeti együttesben, klubszinten pedig leginkább az Újpesthez köthető, amellyel 1998-ban bajnok lett. Tehetséges fia édesapja nyomdokaiba lépett, Milán 2017-ben a Videoton korosztályos játékosa lett – Tamás is játszott annak idején a Vidiben –, ahol végigjárta a ranglétrát, 2022-ben pedig megkapta pályafutása első profi szerződését.

Pető Milán a Vidiben kezdte pályafutását

Fotó: vidi.hu

Pető Milán a Paks csapatánál teljesedhet ki

Pető 2023 februárjában debütált az NB I-ben egy Zalaegerszeg-Fehérvár bajnokin. ​A fiatal támadó középpályás volt a hetedik olyan Vidi-futballista, aki úgy játszott NB I-es meccset a klubban, hogy korábban az édesapja is pályára lépett a csapat játékosaként élvonalbeli mérkőzésen. Pető 45 találkozón egy gólt szerzett az első osztályban, tavaly nyáron pedig lecsapott rá a Paks.

„Nagyon örülök, hogy egy olyan csapathoz tudtam igazolni, ahol csak magyarok játszanak, és ez a klub filozófiája, és így is rendkívül sikeresek.

Remélem, hogy hozzá tudok majd tenni a csapat eredményeihez, ami a játékrendszert illeti, játszottam már ilyenben, így remélem, gyorsan akklimatizálódom majd” – nyilatkozta Pető négyéves szerződése megkötése után.

Az előző idényben 14 bajnokin és két kupameccsen lépett pályára paksi színekben az ifjú tehetség, aki három gólig és egy gólpasszig jutott, majd klubja januárban kölcsönadta a szezon végén kiesett DVTK-nak. A diósgyőri csapatban 13 bajnokin két góllal és egy gólpasszal zárt, majd visszatért Bognár György együtteséhez.