A Fradi vasárnap 1-1-es döntetlent játszott az azeri Sabah FK csapatával, most pedig az ausztriai edzőtábor második, egyben utolsó felkészülési mérkőzésén ismét azeri ellenfél várt a zöld-fehér együttesre.

A Fradi helyenként jó játékkal nyert az azeri Qarabag ellen

Fotó: Molnár Ádám/fradi.hu

A találkozó elején gyorsan akadt dolga Dibusz Dénesnek, a körülmények pedig mindkét oldalt pontatlanabb játékra kényszerítették. A pálya állapota folyamatosan tördelte a játék ritmusát, de idővel mindkét csapat megtalálta a lehetőségeit. A Ferencváros remekül védekezett a tizenhatoson belül, Cadu és Raemaekers is több fontos blokkot bemutatott, miközben elöl is kezdtek érkezni a zöld-fehérek helyzetei.

A félidő közepén már a vendégkapusnak, Kochalskinak is többször kellett védenie, majd egy labdaszerzés után Yusuf és Corbu összjátéka után ígéretes szituáció alakult ki, de a befejezés még nem volt pontos. A 29. percben azonban megszerezte a vezetést a Fradi. Cadu és Lisztes Krisztián kényszerítője után balról érkezett a beadás, Bamidele Yusuf pedig remek ütemben érkezett és fejjel megszerezte a vezetést (1-0).

A Fradi győzelemmel hangolt az Európa-liga-selejtezőre

A szünet után Borbély Balázs több poszton is frissített, a magyar csapata folyamatosan alakította ki a helyzeteket, Szevikjan és Yusuf is közel járt a második gólhoz, de az azeri kapus több nagy védést is bemutatott. A másik oldalon Vargának is résen kellett lennie, Montiel szabadrúgása komoly figyelmeztetés volt.

Borbély Balázs együttese a Vojvodina otthonában kezdi a párharcot

Fotó: Krizsán Csaba

A hajrában mindkét együttes sokat cserélt, friss emberek érkeztek, de a játék képe már nem változott jelentősen. A Qarabag egy veszélyes lehetőséget még elpuskázott, a hajrában viszont a Fradi már kontrollálta a játékot, és végül egygólos győzelmet aratott.

A Ferencváros felkészülése ezzel lezárult, a fókusz pedig immár a jövő heti Vojvodina elleni Európa-liga-selejtezőn van.

Felkészülési mérkőzés:

Ferencváros–Qarabag FK 1-0 (1-0)

Kufstein Aréna, Ausztria

FTC: Dibusz (Varga Á., a szünetben) - Cadu (Nagy O., 76.), Gómez (Botka, 76.), Raemaekers (Zohoré, 60.), Osváth (O'Dowda, 76.) - Keita (Rommens, 60.), Kanikovszki (Arzani, 76.), Corbu (Zachariassen, 76.) - Lisztes (Acolatse, 60.), Yusuf (Kovacevic, 60.), Szevikjan (Gruber, 76.

Qarabag: Kochalski, Guszejnov, Zakaria, Zoubir, Langa, da Silva, Castro, Duran, Montiel, Bicalho, Jankovics

gólszerző: Yusuf (29.)