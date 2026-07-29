Hiába fogyott el pillanatok alatt szinte minden jegy az augusztus 8-i Fradi-Real Madrid mérkőzésre, változás történt a belépők értékesítésében. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt korábban, a magyar rekordbajnok 30 év után találkozik újra a 15-szörös Bajnokok Ligája-győztes spanyol gárdával. Bár úgy tűnt, már csak a VIP Gold szektorban maradtak szabad helyek az összecsapásra, egy megállapodás alapján sikerült felszabadítani egy komolyabb jegykontingenst.

Augusztus 8-án Fradi-Real Madrid mérkőzést rendeznek a Groupama Arénában

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Jegyek szabadultak fel a Fradi-Real Madrid meccsre

A 36-szoros magyar bajnok Ferencváros augusztus 8-án, 19 órakor mérkőzik meg a Groupama Arénában a Real Madriddal, és bár kedd estére szinte minden jegy elfogyott a találkozóra – csak a VIP Gold szektorban maradtak szabad helyek –, a magyar klubnak közleményt adott ki arról, hogy sikerült felszabadítani egy komolyabb jegykontingenst a spanyolokkal történt megállapodás alapján.

Ezért megközelítőleg 1000 jegyet dobunk újra piacra a C3, C4, C5 és C6-os szektorba. Ezen jegyek ára ugyan magasabb lesz a korábban meghirdetett belépőkénél (a C3 és C6 szektorok esetén 55.000; míg C4 és C5 esetén 61.000 forint), de akik élni kívánnak a lehetőséggel, még így is olcsóbban tudnak bejutni a várva várt találkozóra, mintha a VIP Gold szektorban kellene helyet foglalniuk. A VIP szektorok árai a következők: Telekom VIP 100 ezer, VIP GOLD 150 ezer, VVK szektor 50 ezer forint

– olvasható az FTC közleményében.

A klub kiemelte, erre a mérkőzésre nem érvényesek a bajnokira szóló kedvezmények, se diák-, se nyugdíjas-, se bármilyen korú gyermek-, se családi kedvezmény nincs.

Azon szurkolóknak, akik már rendelkeznek szurkolói kártyával, nincsen további regisztrációs teendőjük, meglévő kártyájuk használatával tudnak az említett jegyekből vásárolni a mérkőzésre a szokásos, idén megújult jegyértékesítő felületen.

A Fradi azok számára is kínál jegyvásárlási lehetőséget, akik mostanáig nem váltották ki a szurkolói kártyát. A részükre most létrehoztak egy lehetőséget egy úgynevezett virtuális szurkolói kártya kiváltására, mellyel kizárólag az FTC-Real Madrid mérkőzésre lehet jegyet vásárolni.