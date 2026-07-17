Pozitív változásokról és jó irányba fejlődésről beszélnek folyamatosan a Fradi labdarúgói, mióta Robbie Keane vezetőedző távozott, és a helyét Borbély Balázs vette át. A 46 éves magyar szakember azzal kezdett, hogy egy teljesen más – a csapatépítésre nagy hangsúlyt fektető – edzőtábort szervezett a játékosainak, mint korábban az ír tréner. Osváth Attila elárulta, Borbéllyal együtt sok új dolog is érkezett a klubhoz, ifjabb Lisztes Krisztián úgy fogalmazott, Keane irányítása alatt nem érezte a bizalmat, míg Botka Endre egyenesen azt mondta, neki az hiányzott, hogy egy kicsit jobban emberszámba vegyék. Ezek a kemény szavak arculcsapásként érhetik a 46 éves ír szakembert.
Robbie Keane döntött úgy, hogy elhagyja a Fradit
A Fradi – a Borbély Balázs irányította ETO FC mögött – második helyen végzett az NB I 2025/26-os kiírásában. Robbie Keane vezetőedző pedig egy héttel a bajnokság vége után úgy döntött, hogy elhagyja a klubot. Az ír szakember tavaly januárban csatlakozott az FTC-hez, és rögtön bajnokságot nyert, idén pedig elhódította a Magyar Kupát és a legjobb 16 közé jutott az UEFA Európa-ligában. Sajtóértesülések szerint Keane saját zsebből fizette ki a távozásához szükséges összeget, nem egy másik csapat vásárolta ki – sőt, azóta sem írt alá sehova.
Robbie Keane távozásának bejelentésekor a Fradi azt közölte: a vezetőedző utódjáról később születik döntés. Erre pedig nem is kellett sokat várni.
Borbély Balázs lett a Ferencváros új edzője
Hazatér Borbély Balázs
– ezzel a címmel jelentette be a Fradi, hogy a 46 éves magyar szakember lett a Ferencváros labdarúgócsapatának új vezetőedzője.
Borbély elképesztő munkát végzett az ETO FC Győrnél, hiszen néhány év alatt az NB II-ből egészen a bajnoki címig vezette az együttest. Mégis méltatlan körülmények között hagyta el a klubot. A Bors értesülései szerint a Ferencvároshoz távozó szakember maga kérte szerződésének felmondását, és bár úgy gondolta, hogy békésen tudnak szakítani a győriekkel, ez nem valósult meg.
Hazatérésről azért lehet beszélni Borbély Balázs esetében, mert 2019 és 2022 között egyszer már dolgozott a Ferencvárosnál. Az első idényében az U17-es, majd az U19-es csapatot vitte, később az NB III-as gárda vezetőedzője lett.
Új korszakot nyithat az FTC-nél
– fogalmazott az új vezetőedző bejelentésekor a Fradi, ami már utalt arra, hogy a Robbie Keane-féle munkához képest egy teljesen más kezdődik a zöld-fehéreknél.
A magyar szakember rögtön változtatott
Borbély Balázs rögtön egy teljesen új edzőtáborral kezdett a Fradinál, az új szakmai stáb a korábbihoz képest egy sokkal gazdagabb csapatépítő programsorozatot állított össze – a kőkemény edzések és felkészülési mérkőzések mellé.
Hajnal Tamás sportigazgató úgy fogalmazott, az új vezetőedző célja az, hogy a játékosok a pályán és azon kívül is egy csapatot alkossanak. A közel tíz napos ausztriai edzőtábor ennek megfelelően volt felépítve. A labdarúgóknak többször is ki kellett lépniük a komfortzónájukból. Egyik nap például korán reggel egy tóban fürödtek együtt, amolyan reggeli aktivitásként.
A Ferencváros labdarúgói nagyon pozitívan vették az újításokat, nyitottak voltak rá. A legjobb visszaigazolás erről az, amikor több játékos is azt mondja, hogy a Borbély Balázs-féle csapat jó irányba fejlődött a Robbie Keane-féléhez képest.
Osváth Attila: „A közeg kifejezetten jó irányba fejlődött”
Sok új dolog érkezett az új edzővel, de abszolút pozitív változásokról beszélhetek. A közeg kifejezetten jó irányba fejlődött, a csapategység igenis látszódik a csapaton
– fogalmazott a Vojvodina elleni Európa-liga selejtezős visszavágó előtt a Fradi magyar válogatott labdarúgója, Osváth Attila.
Lisztes Krisztián: „Sokkal jobban érzem a bizalmat”
Ifjabb Lisztes Krisztián a pozitív változások mellett konkrétan Robbie Keane nevét is megemlítette, amikor arról kérdezték: Van különbség bizalom és bizalom között?
Van persze. Robbie Keane távozása után most ez egy teljesen más forgatókönyv. Borbély Balázzsal nagyon régóta ismerjük egymást, kedveljük is a másikat, szereti a játékomat, emiatt pedig én is most sokkal jobban érzem a bizalmat. Robbie Keane-nek meg sem tudtam mutatni, hogy mi van bennem
– fogalmazott meg kemény szavakat a korábbi vezetőedzővel kapcsolatban a 21 éves támadó.
Botka Endre: „Hiányzott, hogy emberszámba vegyenek”
Botka Endre pedig még ennél is tovább ment, miután váratlanul meghosszabbította a szerződését a Ferencvárossal. A magyar védőt az utóbbi időben megcsapta annak a szele, hogy lezárulhat több mint 9 éves pályafutása a magyar rekordbajnoknál. Úgy fogalmazott, a szezon végén esélyt sem látott arra, hogy maradjon.
Ez igazából csakis egyféleképpen valósulhatott meg, ezért is örültem, amikor Borbély Balázst kinevezték, és szinte egyből tudtam vele beszélni. Nekem eddig ez hiányzott igazán, hogy egy kicsit jobban emberszámba vegyenek
– jelentette ki Botka, aki tehát Robbie Keane irányítása alatt ezt nem igazán érezte. Bezzeg Borbély Balázzsal már az első beszélgetés is nagyon pozitív volt számára, utána teljesen másképpen állt bele a munkába.
A csapategység – és több játékos kapcsolata a vezetőedzővel – tehát egyértelműen pozitív irányba változott a Ferencvárosnál, mióta nem Robbie Keane, hanem Borbély Balázs irányítja az együttest. Azt viszont nem lehet elvenni a 46 éves ír szakembertől, hogy másfél év alatt bajnokságot és Magyar Kupát nyert a csapattal, az Európa-ligában pedig a legjobb 16 közé jutott. Hogy magyar utóda a pályán is felülmúlja-e, azt viszont egyelőre nem lehet tudni.
Mindenesetre a helyére érkező Borbély Balázs kettős győzelemmel kezdett a szerb Vojvodina elleni El-selejtezős párharcban, amelyből a Fradi 5–1-es összesítéssel jutott tovább.