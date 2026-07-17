Pozitív változásokról és jó irányba fejlődésről beszélnek folyamatosan a Fradi labdarúgói, mióta Robbie Keane vezetőedző távozott, és a helyét Borbély Balázs vette át. A 46 éves magyar szakember azzal kezdett, hogy egy teljesen más – a csapatépítésre nagy hangsúlyt fektető – edzőtábort szervezett a játékosainak, mint korábban az ír tréner. Osváth Attila elárulta, Borbéllyal együtt sok új dolog is érkezett a klubhoz, ifjabb Lisztes Krisztián úgy fogalmazott, Keane irányítása alatt nem érezte a bizalmat, míg Botka Endre egyenesen azt mondta, neki az hiányzott, hogy egy kicsit jobban emberszámba vegyék. Ezek a kemény szavak arculcsapásként érhetik a 46 éves ír szakembert.

Ifjabb Lisztes Krisztián nem érezte a bizalmat, amikor még Robbie Keane irányította a Fradit

Fotó: Molnár Ádám/fradi.hu

Robbie Keane döntött úgy, hogy elhagyja a Fradit

A Fradi – a Borbély Balázs irányította ETO FC mögött – második helyen végzett az NB I 2025/26-os kiírásában. Robbie Keane vezetőedző pedig egy héttel a bajnokság vége után úgy döntött, hogy elhagyja a klubot. Az ír szakember tavaly januárban csatlakozott az FTC-hez, és rögtön bajnokságot nyert, idén pedig elhódította a Magyar Kupát és a legjobb 16 közé jutott az UEFA Európa-ligában. Sajtóértesülések szerint Keane saját zsebből fizette ki a távozásához szükséges összeget, nem egy másik csapat vásárolta ki – sőt, azóta sem írt alá sehova.

Robbie Keane maga döntött úgy, hogy elhagyja az FTC-t

Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

Robbie Keane távozásának bejelentésekor a Fradi azt közölte: a vezetőedző utódjáról később születik döntés. Erre pedig nem is kellett sokat várni.

Borbély Balázs lett a Ferencváros új edzője

Hazatér Borbély Balázs

– ezzel a címmel jelentette be a Fradi, hogy a 46 éves magyar szakember lett a Ferencváros labdarúgócsapatának új vezetőedzője.

Borbély elképesztő munkát végzett az ETO FC Győrnél, hiszen néhány év alatt az NB II-ből egészen a bajnoki címig vezette az együttest. Mégis méltatlan körülmények között hagyta el a klubot. A Bors értesülései szerint a Ferencvároshoz távozó szakember maga kérte szerződésének felmondását, és bár úgy gondolta, hogy békésen tudnak szakítani a győriekkel, ez nem valósult meg.

Hajnal Tamás sportigazgató is beszélt azokról a változásokról, ami Borbély Balázs vezetőedzővel érkezett a Fradihoz

Fotó: Molnar Adam

Hazatérésről azért lehet beszélni Borbély Balázs esetében, mert 2019 és 2022 között egyszer már dolgozott a Ferencvárosnál. Az első idényében az U17-es, majd az U19-es csapatot vitte, később az NB III-as gárda vezetőedzője lett.

Új korszakot nyithat az FTC-nél

– fogalmazott az új vezetőedző bejelentésekor a Fradi, ami már utalt arra, hogy a Robbie Keane-féle munkához képest egy teljesen más kezdődik a zöld-fehéreknél.