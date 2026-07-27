A Paks csütörtök este hazai pályán 2–1-es vereséget szenvedett a görög Panathinaikosz elleni Konferencia-liga-selejtezőn, míg a Fradi aznap idegenben 2–1-re nyert a holland Twente otthonában az Európa-liga selejtezőjében. A két magyar csapat vasárnap egymás ellen játszott, és meglepő végeredmény született.

A Fradi ellen duplázó Szalai József lehet a Paks új csodacsatára

Fotó: paksifc.hu

A vasárnap esti rangadón érződött, hogy mindkét csapat komolyan veszi a nemzetközi kupaszereplést. A paksiak mestere, Bognár György ugyanis öt helyen változtatott a Panathinaikosz elleni kezdőcsapatához képest, míg Borbély Balázs kilenc helyen cserélt a Fradinál a Tolna megyei összecsapás előtt. A mérkőzést végül a kevésbé felforgatott Paks nyerte 4–2-re, amelyben a 194 centiméter magas Szalai József kétszer is eredményes volt.

Kicsoda a Fradi ellen duplázó Szalai József?

A mérkőzés 41. percében Szalai József megnyert egy fejpárbajt a Fradi tizenhatosa előtt, majd Haraszti Zsolt remek kiugratását követően szép mozdulattal pörgette el a labdát a kivetődő Varga Ádám mellett.

Az 55. percben ismét megvillant a 23 éves támadó. Ismét Haraszti kapott labdát a jobb szélen, akinek beadását Szalai hat méterről kapura fejelte. Varga Ádám ugyan elsőre védeni tudta a próbálkozást, a labda azonban éppen a paksi csatár elé pattant vissza, aki közelről a hálóba lőtt.

A kecskeméti születésű támadónak ez volt pályafutása 28. NB I-es mérkőzése, ezeken eddig összesen öt gólt szerzett, ami önmagában nem számít kiemelkedő statisztikának. Bognár György kezei alatt futballozva azonban ezek a számok minden bizonnyal jelentősen javulhatnak az idei szezonban.

Szalai József a Kecskemét utánpótlásában nevelkedett, majd 2020 nyarán került fel a felnőttcsapathoz.

Szalai Józsi klubunk legtehetségesebb ifjúsági játékosa. Egy jó felépítésű, erős és magas, ugyanakkor ehhez mérten technikailag kifejezetten képzett, jó sebességgel rendelkező fiatal csatárról van szó, akiben olyannyira komoly jövőképet látnak, hogy hosszabb távon akár külföldi karrierre is minden esélye meglehet, ha ugyanilyen szorgalommal dolgozik, ahogy azt nálunk is tette”

– idézi Tóth Ákost, a KTE korábbi sportigazgatóját a Tolna vármegyei hírportál.