A Paks csütörtök este hazai pályán 2–1-es vereséget szenvedett a görög Panathinaikosz elleni Konferencia-liga-selejtezőn, míg a Fradi aznap idegenben 2–1-re nyert a holland Twente otthonában az Európa-liga selejtezőjében. A két magyar csapat vasárnap egymás ellen játszott, és meglepő végeredmény született.
A vasárnap esti rangadón érződött, hogy mindkét csapat komolyan veszi a nemzetközi kupaszereplést. A paksiak mestere, Bognár György ugyanis öt helyen változtatott a Panathinaikosz elleni kezdőcsapatához képest, míg Borbély Balázs kilenc helyen cserélt a Fradinál a Tolna megyei összecsapás előtt. A mérkőzést végül a kevésbé felforgatott Paks nyerte 4–2-re, amelyben a 194 centiméter magas Szalai József kétszer is eredményes volt.
Kicsoda a Fradi ellen duplázó Szalai József?
A mérkőzés 41. percében Szalai József megnyert egy fejpárbajt a Fradi tizenhatosa előtt, majd Haraszti Zsolt remek kiugratását követően szép mozdulattal pörgette el a labdát a kivetődő Varga Ádám mellett.
Az 55. percben ismét megvillant a 23 éves támadó. Ismét Haraszti kapott labdát a jobb szélen, akinek beadását Szalai hat méterről kapura fejelte. Varga Ádám ugyan elsőre védeni tudta a próbálkozást, a labda azonban éppen a paksi csatár elé pattant vissza, aki közelről a hálóba lőtt.
A kecskeméti születésű támadónak ez volt pályafutása 28. NB I-es mérkőzése, ezeken eddig összesen öt gólt szerzett, ami önmagában nem számít kiemelkedő statisztikának. Bognár György kezei alatt futballozva azonban ezek a számok minden bizonnyal jelentősen javulhatnak az idei szezonban.
Szalai József a Kecskemét utánpótlásában nevelkedett, majd 2020 nyarán került fel a felnőttcsapathoz.
Szalai Józsi klubunk legtehetségesebb ifjúsági játékosa. Egy jó felépítésű, erős és magas, ugyanakkor ehhez mérten technikailag kifejezetten képzett, jó sebességgel rendelkező fiatal csatárról van szó, akiben olyannyira komoly jövőképet látnak, hogy hosszabb távon akár külföldi karrierre is minden esélye meglehet, ha ugyanilyen szorgalommal dolgozik, ahogy azt nálunk is tette”
– idézi Tóth Ákost, a KTE korábbi sportigazgatóját a Tolna vármegyei hírportál.
A 194 centiméter magas támadó kölcsönben kétszer is megfordult a Vasasnál, amelynek színeiben 2022 augusztusában debütált az NB I-ben. Ezt követően további öt élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára, majd 2023 nyarán Mezőkövesdre került. Ott újabb 21 NB I-es mérkőzésen szerepelt, és a 2023/24-es idényben három gólt is szerzett.
Szalai József első NB I-es gólját éppen nevelőegyesületének, a Kecskemétnek lőtte, a másodikat jelenlegi csapatának, a Paksnak, a harmadikat pedig a Zalaegerszegnek.
- Érdekesség, hogy ezt a három gólt három egymást követő mérkőzésen szerezte 2024. április 21. és május 4. között.
A hórihorgas támadó 2023 márciusában a Gera Zoltán vezette U21-es válogatottban is pályára lépett, ám azóta nem szerepelt a nemzeti csapatban.
Szalai József papíron 2025 nyarán igazolt a Paks együtteséhez, a szerződés aláírását követően azonban kölcsönben azonnal visszakerült Mezőkövesdre, hogy tovább fejlődhessen.
Nagyon örültem a megkeresésnek, hiszen Magyarország egyik legjobb csapata jelentkezett értem. A Paks rendre a legtöbb gólt szerzi a bajnokságban, ami egy csatárnak rendkívül kedvező. Az elmúlt években a Paks adta a gólkirályokat, ezt figyelembe véve is nagy megtiszteltetés, hogy ide érkezhettem. A következő évben már kölcsönjátékosként, de ugyanúgy küzdve fogok futballozni Mezőkövesden. A mentalitásomon semmi nem fog változtatni, egy igazán elégedett szezon után szeretnék majd Paksra visszatérni”
– nyilatkozta a fiatal center, akinek pont úgy alakult a pályafutása, ahogy 2025 nyarán megálmodta magának.
Az előző szezonban 28 mérkőzésen 11 gólt szerzett a Mezőkövesdben, ezzel a csapat házi gólkirálya lett, így egyenes út vezetett számára vissza az Atomvárosba.
Bognár György megtalálta a következő paksi gólkirályt?
Az elmúlt hat szezonban négyszer a Paks adta az NB I gólkirályát. Ráadásul a 2023/24-es idényben Varga Barnabás a tolnai csapat színeiben robbant be az élvonalba és a válogatottba is, majd egy évvel később már a Ferencváros játékosaként ismét gólkirály lett. Kis túlzással tehát azt is mondhatjuk, hogy az elmúlt hat idényben ötször is olyan játékos lett az NB I gólkirálya, akinek erős paksi kötődése volt.
A paksi gólkirályok közül talán csak Hahn János számít kakukktojásnak. A hétszeres magyar válogatott támadó „mindössze” 183 centiméter magas, és korántsem rendelkezik olyan kiemelkedő fizikai adottságokkal, mint az utána következő, tankszerű csatárok.
Miután Hahn János 2021-ben gólkirály lett, Ádám Martin lépett a helyére. A 2021/22-es szezonban 31 góllal lett az NB I legeredményesebb játékosa, ezt követően pedig neki is egyenes útja vezetett a válogatottba. A maga 191 centiméterével és közel 100 kilogrammos testsúlyával Ádám tipikusan olyan csatár volt, aki ellen a védők nem szívesen futballoztak, mert fizikailag szinte mindig fölényben volt.
A gólkirályi cím után Ádám Martin Dél-Koreába szerződött, így Pakson ismét csatárt kellett keresni. A választás a kiesett Gyirmót támadójára, Varga Barnabásra esett. A 185 centiméter magas csatár nem rendelkezik olyan robusztus testfelépítéssel, mint Ádám Martin, viszont fejjátéka európai szinten is kiemelkedő, így valósággal lubickolt Bognár György csapatában, ahol 26 góllal lett gólkirály.
Amikor korábban Marco Rossi egy interjúban arra panaszkodott, hogy Szalai Ádám hiányában nincs centere, én a tévében azt mondtam, hogy van Gyirmóton egy Varga Barnabás nevű srác, aki jobb mint Szalai. Mindenki kiröhögött. Ma pedig ez a Varga Barnabás a legjobb góllövőnk, és ő már megvolt 5-6 évvel korábban is”
– méltatta Bognár a szenzációsan fejelő támadót, aki 30 mérkőzésen 15 gólnál jár a magyar válogatottban.
Egy évvel később a Ferencvároshoz igazolt, ahol ismét megszerezte a gólkirályi címet. Így ugyan megszakadt a Paks sorozata, hogy folyamatosan ő adja az NB I legeredményesebb gólszerzőjét, de mégsem teljesen.
A 2024/25-ös szezonban aztán a 38 éves Böde Dániel lett az élvonal gólkirálya, aki szintén nem pehelysúlyú játékos a maga 190 centiméterével és – saját bevallása szerint – 100 kilogrammos testsúlyával.
Gólkirály ugyan nem lett – hárommal kevesebb gólt szerzett Bödénél –, de érdemes megemlíteni a 198 centiméter magas Tóth Barnát is, aki Kecskemétről érkezve szintén alapember volt a Paksban a 2024/25-ös szezonban, és 2025 szeptemberében be is mutatkozott Marco Rossi válogatottjában.
A tendencia tehát azt mutatja, hogy Bognár György rendre talál egy jól fejelő, kiváló felépítésű támadót, akiből előbb-utóbb gólkirályt és magyar válogatott játékost farag. Vajon idén Szalai József lesz a következő?
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