A Ferencváros az egy héttel korábbi első mérkőzésen rendkívül érett játékot bemutatva 2–1-re nyert a holland csapat otthonában. Ezt követően azonban Borbély Balázs elszenvedte első vereségét a zöld-fehérek kispadján, miután a Fradi az NB I nyitófordulójában 4–2-re kikapott Pakson.

A Fradi egy hete remekül futballozott a Twente otthonában

Fotó: Molnár Ádám / fradi.hu

Az eredményt ugyanakkor némileg árnyalja, hogy a Ferencváros vezetőedzője a paksi mérkőzésre kilenc helyen változtatott a Twente ellen győztes csapatán, így nem túlzás kijelenteni, hogy a hétvégén egy olyan Fradi lépett pályára, amelyet valószínűleg nem fogunk többet látni.

​A Fradi az első félidőben óriási lépést tett a továbbjutás felé

A mérkőzés előtt a ferencvárosiak remek hazai statisztikájukban is bízhattak: a Groupama Arénában legutóbb tavaly augusztusban szenvedtek vereséget. Az azeri Qarabag elleni, a Bajnokok Ligája rájátszásában elszenvedett kudarc óta a Fradi hét hazai Európa-liga-mérkőzést játszott, mérlege öt győzelem és két döntetlen.

A csütörtök esti meccsen Borbély Balázs ezúttal a Dibusz – Osváth, Gómez, Raemaekers, Cadu – Rommens, Kanikovszki, Corbu – Zachariassen, Joseph, O'Dowda összeállításban küldte pályára csapatát, amelyből hiányzott a sérült Naby Keïta, aki szenzációsan kezdte a szezont a Fradiban.

Keïta ugyan hiányzott, de a Fradi nélküle is remekül futballozott. A zöld-fehér csapat irányította a mérkőzést, semmit sem engedett a holland gárdának, a 20. percben pedig egy gyönyörű akció végén büntetőt harcolt ki.

Kristoffer Zachariassen passzolta fel a labdát Lenny Joseph-nek, a haiti válogatott támadó pedig visszakészítette azt a mélységből beinduló norvég játékosnak, akinek a bokáját Thomas van den Belt érintette. A tizenegyest a Magyar Kupa-döntő hőse, a belga Toon Raemaekers végezte el, aki rendkívül magabiztosan a kapu jobb oldalába lőtt (1–0), így a Fradi összesítésben már két góllal vezetett.

Raemaekers gólja a linkre kattintva nézhető meg.

A belga Toon Raemaekers a második gólját lőtte a Fradi színeiben

Fotó: Ladoczki Balazs

Úgy tűnt, hogy a Ferencváros kézben tartja a párharcot, azonban a 35. percben óriási fordulat állt be a mérkőzésen. Philippe Rommens, a Fradi holland középpályása a félpályánál kőkeményen odalépett az algériai Ramiz Zerroukinak, amiért az ukrán Viktor Kopiievszkij játékvezető csak sárga lapot adott. A VAR-szobából azonban jelezték a fülére, hogy érdemes lenne visszanéznie az esetet, és miután ezt többször is megtette, piros lapot mutatott fel a Ferencváros játékosának.

Philippe Rommens kiállítása a linkre kattintva nézhető meg.

Az emberelőnyben futballozó holland csapatnak az első félidőben már nem volt helyzete, így a Fradi előnnyel mehetett a szünetre, Borbély Balázs pedig rendezni tudta a sorokat a kiállítás után.