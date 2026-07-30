A Ferencváros az egy héttel korábbi első mérkőzésen rendkívül érett játékot bemutatva 2–1-re nyert a holland csapat otthonában. Ezt követően azonban Borbély Balázs elszenvedte első vereségét a zöld-fehérek kispadján, miután a Fradi az NB I nyitófordulójában 4–2-re kikapott Pakson.
Az eredményt ugyanakkor némileg árnyalja, hogy a Ferencváros vezetőedzője a paksi mérkőzésre kilenc helyen változtatott a Twente ellen győztes csapatán, így nem túlzás kijelenteni, hogy a hétvégén egy olyan Fradi lépett pályára, amelyet valószínűleg nem fogunk többet látni.
A Fradi az első félidőben óriási lépést tett a továbbjutás felé
A mérkőzés előtt a ferencvárosiak remek hazai statisztikájukban is bízhattak: a Groupama Arénában legutóbb tavaly augusztusban szenvedtek vereséget. Az azeri Qarabag elleni, a Bajnokok Ligája rájátszásában elszenvedett kudarc óta a Fradi hét hazai Európa-liga-mérkőzést játszott, mérlege öt győzelem és két döntetlen.
A csütörtök esti meccsen Borbély Balázs ezúttal a Dibusz – Osváth, Gómez, Raemaekers, Cadu – Rommens, Kanikovszki, Corbu – Zachariassen, Joseph, O'Dowda összeállításban küldte pályára csapatát, amelyből hiányzott a sérült Naby Keïta, aki szenzációsan kezdte a szezont a Fradiban.
Keïta ugyan hiányzott, de a Fradi nélküle is remekül futballozott. A zöld-fehér csapat irányította a mérkőzést, semmit sem engedett a holland gárdának, a 20. percben pedig egy gyönyörű akció végén büntetőt harcolt ki.
Kristoffer Zachariassen passzolta fel a labdát Lenny Joseph-nek, a haiti válogatott támadó pedig visszakészítette azt a mélységből beinduló norvég játékosnak, akinek a bokáját Thomas van den Belt érintette. A tizenegyest a Magyar Kupa-döntő hőse, a belga Toon Raemaekers végezte el, aki rendkívül magabiztosan a kapu jobb oldalába lőtt (1–0), így a Fradi összesítésben már két góllal vezetett.
- Raemaekers gólja a linkre kattintva nézhető meg.
Úgy tűnt, hogy a Ferencváros kézben tartja a párharcot, azonban a 35. percben óriási fordulat állt be a mérkőzésen. Philippe Rommens, a Fradi holland középpályása a félpályánál kőkeményen odalépett az algériai Ramiz Zerroukinak, amiért az ukrán Viktor Kopiievszkij játékvezető csak sárga lapot adott. A VAR-szobából azonban jelezték a fülére, hogy érdemes lenne visszanéznie az esetet, és miután ezt többször is megtette, piros lapot mutatott fel a Ferencváros játékosának.
- Philippe Rommens kiállítása a linkre kattintva nézhető meg.
Az emberelőnyben futballozó holland csapatnak az első félidőben már nem volt helyzete, így a Fradi előnnyel mehetett a szünetre, Borbély Balázs pedig rendezni tudta a sorokat a kiállítás után.
A szünetben John van den Brom, a Twente edzője kettőt is cserélt. Pályára küldte a középpályás Daouda Weidmannt, valamint a csatár Sam Lammerst, aki hétvégén három gólt lőtt a holland csapat felkészülési mérkőzésén.
A Twente a második félidőre kétcsatáros játékra váltott, ez azonban nem segített a holland csapaton, ugyanis az 50. percben a Fradi egy csodálatos góllal növelte az előnyét.
Lenny Joseph kapott egy előrevágott labdát, a félpályánál lefordult Stav Lemkinről, majd egészen a holland tizenhatosig sprintelt, végül 17 méterről védhetetlenül a jobb alsó sarokba lőtt (2–0).
- Joseph gyönyörű gólja a linkre kattintva nézhető meg.
A folytatásban a Twente többet birtokolta a labdát, de igazán nagy helyzeteket nem tudott kialakítani. A holland csapat játékosai kétségbeesetten ívelgették fel a labdákat a 197 centiméter magas Wout Weghorst fejére, ám a holland válogatott támadónak alaposan meggyűlt a baja Raemaekersszel és Mariano Gómezzel.
A hidratációs szünet után a Ferencváros lezárhatta volna a mérkőzést. Egy bal oldali szabadrúgást a hosszú oldalon érkező Gómez fejelt középre, a csereként beállt Nathan Zohoré pedig hat méterről fejelhetett, ám a francia védő próbálkozása a középen helyezkedő Lars Unnerstall kezében kötött ki.
A 82. percben aztán szépített a holland csapat.
A Fradi beszorult a saját térfelére, majd Younes Taha jobb oldali beadását Marko Pjaca megcsúsztatta, az ötösön álló Wout Weghorst pedig szintén belefejelt a labdába, így Dibusz Dénesnek esélye sem volt a hárításra (2–1).
A találkozó vége aztán drámaian alakult, ugyanis a 86. percben a holland csapat egyenlíteni tudott, így összesítésben már csak egy gól volt a Fradi előnye.
Ezúttal Bart van Rooij tekert jobbról középre, a hosszú oldalon érkező Lucas Vennegoor of Hesselink pedig nyolc méterről a hosszú sarokba fejelt (2–2).
Az egyenlítés után a hollandok vérszemet kaptak, és folyamatosan lődözték be a labdákat a Fradi kapuja elé. A holland nyomás azonban a 91. percben egy pillanatra alábbhagyott, Zachariassen pedig egy labdaszerzést követően ziccerbe került, és lezárhatta volna a mérkőzést, de a norvég játékos lövése a kapu fölé szállt.
Szerencsére ennek már nem lett következménye, mert a Fradi már nem engedett újabb helyzetet a holland csapatnak a négyperces hosszabbításban, így 4-3-as összesítéssel megérdemelten jutott tovább a holland élcsapat ellen.
Európa-liga, második selejtezőkör, visszavágó:
Ferencvárosi TC (magyar)–Twente (holland) 2–2 (1–0)
gólszerzők: Raemaekers (22.-tizenegyesből), Joseph (50.), iill. Weghorst (82.), Vennegoor of Hesselink (86.)
kiállítva: Rommens (35.)
Továbbjutott: a Fradi, 4–3-as összesítéssel
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