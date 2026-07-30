A csütörtök esti meccsen a Fradi remekül futballozott, az első félidőben meg is szerezte a vezetést Toon Raemaekers büntetőjéből, azonban a 35. percben Philippe Rommenst kiállították egy kemény belépő után, így a Ferencvárosnak egy órán keresztül emberhátrányban kellett játszania.
A Fradi védője először lőtt tizenegyest pályafutása során?
A folytatásban a tíz emberrel játszó Ferencváros növelni tudta előnyét Lenny Joseph gyönyörű góljával. A hajrában aztán a magyar csapat elkészült az erejével, a Twente pedig egyenlíteni tudott, de a hosszabbítást már nem tudta kiharcolni, így a Fradi 4–3-as összesítéssel továbbjutott a következő körbe.
A mérkőzés lefújása után a főszereplők az M4 Sport kamerája előtt értékeltek. Borbély Balázs vezetőedző csapata szervezettségét emelte ki.
A kiállításig nagyon jól futballoztunk, szervezetten, agresszívan játszottunk. Jól működött, amit elterveztünk, és a kiállítás után is kontrolláltuk a meccset. A végére elfáradtunk, de ezen nem is lehet csodálkozni. Hála Istennek, sikerült kihúzni, és meglett a továbbjutás”
– kezdte értékelését a Fradi edzője, aki hangsúlyozta, hogy tökéletesen működött a meccsterve is.
„Nyilván emberelőnyben már a hollandoknál volt többet a labda, de nagy helyzeteik nem voltak. Jól védekeztünk, agresszívak voltunk, Lenny Joseph-fel elöl veszélyesek is maradtunk. Nagyon nagy meló volt. Gratulálok a csapatnak és a szurkolóknak. Most élvezzük ezt pár óráig, de holnap folytatódik a munka. Örülök, hogy megvan a megfelelő önbizalmunk és tapasztalatunk ahhoz, hogy ilyen meccseket tudjunk játszani. Bízom benne, hogy ez a jövőben is így lesz” – tette hozzá Borbély Balázs, aki bízik benne, hogy csapata ezt a teljesítményt az NB I-es mérkőzésekre is át tudja majd menteni.
A Fradi egyik legjobbja a Magyar Kupa-döntőn is bombagólt szerző Toon Raemaekers volt, aki ezúttal büntetőből talált be.
Ez volt az első tizenegyesem pályafutásom során, eddig csak tizenegyespárbajban lőttem. Meccs közben el is felejtettem, hogy én vagyok kijelölve, úgy kellett rám szólni, hogy eljött az én időm”
– mondta nevetve a belga védő, aki pályafutása második gólját szerezte a Fradiban.
„Amíg tizenegy a tizenegy ellen voltunk, kontrolláltuk a meccset. Szerintem Rommens esete nem volt szándékos, de nem láttam az esetet. Utána többet kellett a védekezésre fókuszálni, majd jött Lenny gyönyörű gólja. Utána három kétméteres csatárral támadtak, ami nem egyszerű ilyenkor, mert folyamatosan jönnek a beadások. Emberhátrányban nehezebb távol tartani az ellenfelet a kaputól, de összességében mindenki tette a dolgát” – értékelte a mérkőzést a 25 éves védő.
Dibusz Dénesnek is emlékezetes marad a mérkőzés, a csapatkapitány ugyanis az 500. találkozóját játszotta a Fradiban.
Nagyon jó erőkből álló csapatot sikerült kiütni, óriási bravúr őket legyőzni. Nagy dolog volt egy órán keresztül emberhátrányban játszva megőrizni az előnyünket. Óriási energiákat kellett mozgósítani. Hatalmas eredmény ez a klubnak és a magyar futballnak is. Erre mindenki büszke lehet”
– mondta a 47-szeres magyar válogatott kapus.
„Az első meccs tapasztalatait sikerült átültetni a játékunkba. Amíg egálban voltunk, kontrolláltuk a meccset, minden működött. Emberelőnyben is kevés helyzetet engedtünk az ellenfélnek. A hajrában a szélső rásegítések már nem működtek, beszorultunk, és jöttek a beadások, amikor igyekeztek magassági fölényt kialakítani. Sajnos volt két fejesgóljuk, amelyekkel egyenlíteni tudtak. Ebből remélem, tanulunk a jövőre nézve, de ezt nem az én tisztem megítélni. A lényeg, hogy továbbjutottunk. Le a kalappal a szurkolók és a stáb előtt, mert mindenki átérezte, milyen nehéz feladatunk volt” – értékelt a 35 éves Dibusz Dénes.
A Fradi a következő fordulóban a lengyel Górnik Zabrzéval találkozik majd.
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