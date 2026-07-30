A csütörtök esti meccsen a Fradi remekül futballozott, az első félidőben meg is szerezte a vezetést Toon Raemaekers büntetőjéből, azonban a 35. percben Philippe Rommenst kiállították egy kemény belépő után, így a Ferencvárosnak egy órán keresztül emberhátrányban kellett játszania.

A Fradi remek meccset játszott a holland Twente csapatával

Fotó: Ladoczki Balazs

A Fradi védője először lőtt tizenegyest pályafutása során?

A folytatásban a tíz emberrel játszó Ferencváros növelni tudta előnyét Lenny Joseph gyönyörű góljával. A hajrában aztán a magyar csapat elkészült az erejével, a Twente pedig egyenlíteni tudott, de a hosszabbítást már nem tudta kiharcolni, így a Fradi 4–3-as összesítéssel továbbjutott a következő körbe.

A mérkőzés lefújása után a főszereplők az M4 Sport kamerája előtt értékeltek. Borbély Balázs vezetőedző csapata szervezettségét emelte ki.

A kiállításig nagyon jól futballoztunk, szervezetten, agresszívan játszottunk. Jól működött, amit elterveztünk, és a kiállítás után is kontrolláltuk a meccset. A végére elfáradtunk, de ezen nem is lehet csodálkozni. Hála Istennek, sikerült kihúzni, és meglett a továbbjutás”

– kezdte értékelését a Fradi edzője, aki hangsúlyozta, hogy tökéletesen működött a meccsterve is.

Borbély Balázs rendkívül büszke volt játékosaira

Fotó: Ladoczki Balazs

„Nyilván emberelőnyben már a hollandoknál volt többet a labda, de nagy helyzeteik nem voltak. Jól védekeztünk, agresszívak voltunk, Lenny Joseph-fel elöl veszélyesek is maradtunk. Nagyon nagy meló volt. Gratulálok a csapatnak és a szurkolóknak. Most élvezzük ezt pár óráig, de holnap folytatódik a munka. Örülök, hogy megvan a megfelelő önbizalmunk és tapasztalatunk ahhoz, hogy ilyen meccseket tudjunk játszani. Bízom benne, hogy ez a jövőben is így lesz” – tette hozzá Borbély Balázs, aki bízik benne, hogy csapata ezt a teljesítményt az NB I-es mérkőzésekre is át tudja majd menteni.

A Fradi egyik legjobbja a Magyar Kupa-döntőn is bombagólt szerző Toon Raemaekers volt, aki ezúttal büntetőből talált be.

Ez volt az első tizenegyesem pályafutásom során, eddig csak tizenegyespárbajban lőttem. Meccs közben el is felejtettem, hogy én vagyok kijelölve, úgy kellett rám szólni, hogy eljött az én időm”

– mondta nevetve a belga védő, aki pályafutása második gólját szerezte a Fradiban.